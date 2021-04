"Finalrepris - Liverpool knappa favoriter"

Finalreprisen! - 1. Real Madrid - LIverpool Knapp fördel Liverpool Det är alltså nästan tre år sedan som dessa två lag möttes i en häftig final som innebar slutet på Loris Karius karriär på Merseyside. Nu är Liverpool ute efter revansch och visst har Jürgen Klopp ett utmärkt läge. Liverpool ser starkare ut än de gjorde under vintern och har tre raka segrar i bagaget. Bland annat har The Reds nyligen slagit ut starka RB Leipzig ur Champions League utan några som helst bekymmer. Det verkar som att gästerna äntligen har hittat rätt i mittförsvaret. Ozan Kabak och Nathan Phillips har nu spelat tre raka matcher ihop och Liverpool har hållit nollan i alla. Med Fabinho som sköld framför duon får de precis den trygghet som krävs. I helgen testades de faktiskt inte alls mot ett helt genomuselt Arsenal. Samtidigt var det lite av det gamla Liverpool vi fick se där med ett intensivt presspel och snabb återerövring. Real Madrid hänger på i tätstriden av La Liga, men imponerar sällan. 2-0 hemma mot Eibar var ännu en insats där Los Blancos bara gjorde vad som krävdes. Karim Benzema noterades som vanligt för ett mål och det är lagets kanske allra viktigaste spelare. Fransmannen har nätat nio gånger på sina sju senaste framträdanden för klubben och med tanke på att spanjorerna inte har någon annan pålitlig målskytt är det Benzema som ska göra det framåt. Bakåt saknas försvarsgeneralen Sergio Ramos och det är såklart ett avbräck. Det ska bli spännande att se hur Zidane nu väljer att formera sitt lag. Nacho och Varane lär spela mittbackar med Lucas och Mendy på kanterna, men frågan är om det blir fyrbacks- eller fembackslinje. Mot Eibar spelade nämligen även Militao i mittförsvaret. I övrigt har Real spelare på väg tillbaka från sina skadebekymmer. Valverde, Hazard och Carvajal har alla tränat med laget, även om de får svårt att kunna starta här. Möjligen kan de delta i returen. Värdarna är såklart alltid farliga i Champions League som är “deras” turnering, men i dagsläget känns Liverpool något hetare. Jag tror inte The Reds torskar detta och nöjer mig med X2. Missar matchen Virgil van Dijk, Liverpool (knäskada)

Joe Gomez, Liverpool (knäskada)

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

Jordan Henderson, Liverpool (ljumskskada)

Divock Origi, Liverpool (muskelskada)

Sergio Ramos, Real Madrid (vadskada) Osäker till spel Caoimhín Kelleher, Liverpool (magskada)

Federico Valverde, Real Madrid (muskelskada)

Eden Hazard, Real Madrid (muskelskada)

Dani Carvajal, Real Madrid (muskelskada)

Spiken! - 2. Manchester City - Borussia Dortmund City är numret större är Dortmund Manchester City är den största favoriten till att ta hem Champions League och visst är det denna tävling Pep Guardiola riktar all sin energi på nu när Premier League mer eller mindre redan är avgjord. I helgen besegrades ett ganska bra Leicester utan att de ljusblå behövde förta sig. De var helt enkelt för bra. Då startade Dias tillsammans med Laporte i mittförsvaret, men nu lär Stones kliva in bredvid portugisen. Spelare som Cancelo, Sterling, Gündogan och Foden ska också ses med god chans att starta, men samtidigt brukar det vara svårt att sia om hur Pep väljer att formera sitt lag. Speciellt när han, som nu, har en helt skadefri trupp till sitt förfogande. Det är väl egentligen bara Kevin de Bruyne och Ederson som är helt givna i en startelva. Den belgiska mittfältaren ser skarp ut och ska driva sitt lag i offensiven. Borussia Dortmund sätter sitt hopp till den norska urkraften Erling Braut Haaland och det är enkelt att förstå varför. Harry Kane var tidigare den som var snabbast på att nå 20 Champions League-baljor då han klarade den noteringen på 24 matcher i mästarturneringen. Haaland nådde dit på 14 (!) matcher. Samtidigt blev strikern den yngsta någonsin att måla 20 gånger i turneringen. Erling får troligen Reus och Hazard med sig på kanterna då Sancho är skadad och det är inga dåliga lirare. Det är dock svårt att se hur tyskarna ska vinna mittfältskampen. Troligen startar de gulsvarta med Delaney, Dahoud och Bellingham centralt och det är helt klart en nivå ner jämfört med vad City kan mönstra för spelare. Bakåt måste Akanji och Hummels hålla fullt fokus i 90 minuter om Borussia ska klara av att hålla tätt och det är jag tveksam till att de klarar av. Jag har skrivit om Manchester Citys svit många gånger förr, men det är värt att återupprepa. Värdarna har alltså vunnit 26 av sina 27 senaste tävlingsmatcher. Det är helt otroliga siffror. Mot ett Dortmund som saknar viktiga spelare som Sancho, Witsel och Schmelzer lär den sviten knappast brytas. Ettan må streckas hårt, men upp till åtminstone 75 procent är det en vettig spik. Missar matchen Axel Witsel, Borussia Dortmund (hälseneskada)

Dan-Axel Zagadou, Borussia Dortmund (knäskada)

Jadon Sancho, Borussia Dortmund (lårskada)

Marcel Schmelzer, Borussia Dortmund (knäskada)

Youssoufa Moukoko, Borussia Dortmund (skenbensskada)