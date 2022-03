"Finalrepris - Salahs revansch?"

Rivalmötet! - 1. Ghana - Nigeria Öppet kvalmöte Det är ett riktigt nålsöga som ska tas igenom för de afrikanska nationerna som vill spela VM. Först måste de vinna sina kvalgrupper för att sedan ställas inför ett nervigt playoff. Där är det dubbelmöten som gäller och här ska vi titta till första matchen mellan Ghana och Nigeria. Det är två länder som har en historisk rivalitet även om de inte är har någon landgräns mot varandra. Det är däremot två nationer med en stolt fotbollshistoria. Ghana gjorde ett helt bedrövligt AFCON i vintras där de rök redan i gruppen efter en pinsam 2-3-förlust mot Komorerna. En match som präglades av ett rött kort på André Ayew som är avstängd här. Ghana har mer att ge än vad de visade i den turneringen. Daniel Amartey är en skicklig försvarare och längre fram finns intressanta pjäser som Paintsil, Jordan Ayew och debutanten Felix Afena-Gyan. Dessutom är mittfältaren Thomas Partey i sina bästa stunder en av kontinentens allra bästa spelare. Nigeria imponerade stort i gruppspelet av Afrikanska Mästerskapen, men åkte ur i åttondelsfinalen mot Tunisien. Mycket på grund av Iwobis utvisning och Evertons ytter är avstängd. Nigeria har trots det ett ruggigt intressant lag, speciellt offensivt. Osimhen är tillbaka i landslaget efter sin skada och det är en striker med näsa för mål. Han bör starta strax framför Iheanacho. Chukwueze och Simon gjorde det bra på kanterna i AFCON och i truppen finns även spelare som Ighalo, Dennis, Musa och Sadiq. Vilken uppställning! Dessutom är den före detta Hammarby-spelaren Amoo uttagen i landslaget för första gången. På mittfältet är Ndidi given och i försvaret lär Watfords Troost-Ekong och Rangers Balogun starta. Ett lag som hade varit kul att se i VM. Jag håller Nigeria som det bättre laget och tror att de tar sig vidare i detta dubbelmöte. Däremot spelar hemmaplan stor roll i matcher som denna och jag tar inte alls för givet att Super Eagles vinner på ghanansk mark. En tät och målsnål tillställning är att vänta och jag vågar inte sia om utgången. Alla tecken plockas därför med redan från start. Missar matchen André Ayew, Ghana (avstängd)

Alex Iwobi, Nigeria (avstängd)

Finalreprisen! - 2. Egypten - Senegal Ställningskrig att vänta i Kairo Egypten spelade egentligen inte speciellt bra i någon av sina matcher i Afrikanska Mästerskapen. Ändå tog de sig hela vägen till final genom att tråka ut sina motståndare. Faraonerna, som landslaget kallas för, vann inte en enda slutspelsmatch efter 90 minuter, men slog ändå ut Elfenbenskusten, Marocko och Kamerun efter straffläggning eller förlängning. Även i finalen gick det till straffar, men där fick Egypten stryk. Den stora styrkan i Egypten är deras försvarsspel. Två insläppta mål på 750 minuters mästerskapsfotboll är oerhört imponerande. Hegazy är skadad och kan inte delta, men Abdel Monem och Mahmoud Hamdy El Wensh, som var så bra under avslutningen i AFCON, är uttagna. På mittfältet jobbar Elneny stenhårt som sköld framför sin backlinje och på topp finns en viss Mohamed Salah som är en av världens allra bästa spelare. Mostafa Mohamed och Trézéguet är två andra offensiva hot i detta Egypten. Senegal hade ett jobbigt gruppspel i AFCON, men växte in i turneringen mer och mer för varje dag som gick. I slutspelet avancerade de ganska enkelt till final där Egypten alltså besegrades efter straffar. Sadio Mané fick äran att sätta dit den avgörande elvametaren och det var säkert skönt för Liverpool-stjärnan som hade missat en straffspark under ordinarie tid. Han finns givetvis med i truppen nu. Senegal ser starkare ut än Egypten i offensiven där det förutom Mané finns spelare som Diedhiou, Sarr, Baldé och Dia. Gueye, Kouyaté och Mendy är tre defensivt starka mittfältare medan Kalidou Koulibaly och Abdou Diallo är två mittbackar av väldigt hög klass. Här tror jag att Senegal kommer vara ganska nöjda med att sitta lågt och sticka iväg på snabba omställningar. Kryss är trots allt ett bra resultat att ta med sig hem till returen. Senegal var det bättre laget i finalen av AFCON för några månader sedan, men på egyptisk mark kommer det bli tuffare. Egypten kommer försöka äga lite mer boll, men de har inte riktigt kreativiteten som krävs på mittfältet för att komma till målchanser. Visst är Salah en magisk spelare, men inte ens han kan skapa något på egen hand, något vi såg i Afrikanska Mästerskapen. Jag tror att Senegal tar sig vidare från detta dubbelmöte, men denna enskilda match vinner de inte. 0-0 är ett troligt resultat och jag är lite sugen på spikkrysset. På större system garderar jag dock med ettan då även 1-0 är ett tänkbart resultat.