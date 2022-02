"Flera stjärnor saknas - tuff uppgift väntar Real Madrid"

Kvartsfinalen! - 1. Athletic Bilbao - Real Madrid Höjdarmatch på San Mamés För fjärde gången på bara två månader ska Athletic Bilbao och Real Madrid drabba samman. Två möten i La Liga samt finalen i Supercupen har alla slutat med segrar för storklubben från huvudstaden. Det har dock varit jämna bataljer över hela linjen. I Supercupen brände García straff i slutskedet av matchen, även om det ska sägas att det slutade 2-0 i Saudiarabien, och i ligamötena vann Athletic Bilbao xG med totalt 3,79 - 3,20. Baskerna har en del skador som stör och bland annat ser det ut som att Sancet, Villalibre och Vencedor alla saknas här. Trots det kan Bilbao mönstra en stark elva. Martínez är en stabil mittback framför den spanska landslagsmålvakten Unai Simón och längre fram i banan håller Berenguer och García hög klass. Dessutom finns bröderna Williams, Nico och Inaki, att tillgå och det är två kvicka lirare. Real Madrid kommer stukade till den här bataljen då Vinícius Junior, Casemiro och Rodrygo alla har varit iväg med det brasilianska landslaget medan Valverde har lirat boll med Uruguay. En kvartett som visserligen rapporteras vara i Spanien och i teorin därmed ska vara spelklara, men det vore överraskande om Carlo Ancelotti väljer att starta med dessa pjäser efter en lång resa så tätt inpå denna match. Marcelo är garanterat borta då han är avstängd och då Mendy har problem med en muskelskada finns det frågetecken kring vänsterbackspositionen. Offensivt går Karim Benzema en kamp mot klockan för att bli spelklar till den här bataljen. Skulle varken fransmannen eller Vinícius Júnior delta hade det såklart varit ett hårt slag för de vitklädda då den duon har burit lagets anfall under hela säsongen. Samtliga tre tidigare matcher mellan dessa gäng under säsongen har som tidigare nämnts varit jämna matcher, även fast Real har vunnit samtliga, och jag ser ingen anledning till varför det skulle vara annorlunda nu. Hemma på San Mamés kan Athletic mäta sig med vilket lag som helst och jag vågar inte utesluta några tecken. Plocka fram helgarderingen ur verktygslådan och gå vidare. Missar matchen Oihan Sancet, Athletic Bilbao (knäskada)

Unai Vencedor, Athletic Bilbao (knäseneskada)

Asier Villalibre, Athletic Bilbao (knäseneskada)

Marcelo, Real Madrid (avstängd) Osäker till spel Yeray Álvarez, Athletic Bilbao (oklart)

Iker Muniain, Athletic Bilbao (sjuk)

Óscar de Marcos, Athletic Bilbao (oklart)

Karim Benzema, Real Madrid (muskelskada)

Ferland Mendy, Real Madrid (muskelskada)

Federico Valverde, Real Madrid (landslagsuppdrag)

Casemiro, Real Madrid (landslagsuppdrag)

Vinícius Júnior, Real Madrid (landslagsuppdrag)

Rodrygo, Real Madrid (landslagsuppdrag)

Sergio Arribas, Real Madrid (corona)

Semifinalen! - 3. Kamerun - Egypten Två olika stilar möts Kamerun är värdnation i de afrikanska mästerskapen och som sådan tillhörde de såklart förhandsfavoriterna. Hittills har hemmasupportrarna inte blivit besvikna, Kamerun är turneringens målgladaste lag med elva fullträffar på fem matcher. Det som verkligen är speciellt med den saken är att dessa elva mål har fördelats på bara två spelare. Vincent Aboubakar leder skytteligan med sex fullträffar medan Karl Toko Ekambi ligger tvåa med fem strutar. När den duon presterar på den nivån är det inte enkelt för någon annan att slå sig in i anfallet, men det finns skickliga spelare på bänken också. Choupo-Moting är en lirare som är van vid den rollen efter sina år i Bayern München och PSG och han finns alltid på plats i straffområdet. Clinton N’Jie är en annan pjäs med mycket att ge. Bakåt finns en av turneringens allra bästa målvakter i André Onana som avtjänat sin avstängning för doping. Egypten har en av hela världens allra bästa spelare, Mohamed Salah, i sitt lag och Liverpool-stjärnan är såklart ett ständigt hot i offensiven. Två mål har det blivit från Salahs sida så långt, men har haft svårt att komma loss fullt ut. Motståndarna går såklart hårt åt honom och dessutom har det saknats kreativitet på Egyptens mittfält. Ashraf, El Solia och Elneny har en del att jobba på när det kommer till den delen. Totalt har det bara blivit tre gjorda mål under ordinarie tid för Egypten på fem matcher och det är såklart alldeles för dåligt. Samtidigt ska det sägas att nordafrikanerna är stabila. I åttondelen slog de ut Elfenbenskusten och i kvarten var det Marocko som fick kröka rygg. Defensiven har varit magnifik och en spelare som Hegazy, med förflutet i West Bromwich, spelar som i trans. Egypten har dock problem på målvaktspositionen. I åttondelen mot Elfenbenskusten gick El Shenawy sönder och i kvarten mot Marocko skadade sig ersättaren Gabaski. Det är i skrivande stund inte helt klarlagt om någon av de två kan starta här. Annars får unge Mohamed Sobhi starta och det är ett väldigt oprövat kort. Kamerun kommer trycka på i form av värdnation medan Egypten försöker stå emot som de lyckats med så bra tidigare under turneringen. Ettan är troligast, men krysset får följa med på större system då 0-0 inte är något otänkbart resultat. Osäker till spel Mohamed El Shenawy, Egypten (oklart)

Gabaski, Egypten (oklart)