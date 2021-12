"Fördel för semesterön i kvällens tillställning"

Derbyt! - 2. Genoa - Sampdoria Poängnöd i Derby della Lanterna Det är två formsvaga lag som ställs mot varandra i detta heta stadsderby i nordvästra Italien. Allra sämst är läget för Genoa som ligger under nedflyttningsstrecket efter att ha spelat 13 raka matcher utan seger. Truppen var svag redan från första början och inte blir det bättre av att rehabrummet är överfullt. Lagets två bästa målskyttar, Mattia Destro (sex mål) och Domenico Criscito (fem straffmål), har saknats en period. Resten av truppen har bara mäktat med sex mål tillsammans. Rapporter från Genoa-lägret skvallrar om att Shevchenko möjligen kan få tillbaka Criscito till derbyt, men Destro lär saknas igen. Bland de spelare som skulle kunna ta upp målmanteln märks Felipe Caicedo, Nicolò Rovella och Stefano Sturaro. Samtliga dras med känningar och är tveksamma kort. Då finns det i stort sett bara Bianchi, Buksa, Pandev och Ekuban kvar i offensiven och de har nätat totalt en gång under hösten. Viktigt att hålla tätt bakåt således, men 31 insläppta är en av de sämsta noteringarna i Serie A. Sampdoria har ett betydligt starkare spelarmaterial på pappret även om de också befinner sig i bottenskiktet av tabellen. Närmast kommer de från en 1-3-förlust mot Lazio där matchen var avgjord redan i paus. Chabot och Ferrari fungerade inte alls tillsammans i mittförsvaret då, men nu är viktige Colley tillbaka från sin avstängning. Dessutom finns japanen Yoshida tillgänglig. Albin Ekdal bör ta plats bredvid norrmannen Martin Thorsby på mittfältet och det är en ettrig duo. Offensivt finns det sedan väldigt mycket klass. Antonio Candreva har varit lysande under stora delen av säsongen med sex mål och fyra assist. En bedrift som gör att skadade Mikkel Damsgaard saknas mindre. På topp är Torregrossa småskadad och tveksam till spel, men Gabbiadini, Caputo och inte minst Quagliarella är en trio med mycket boll i sig. Hade båda lagen kunnat mönstra sina starkaste lag är detta två hyfsat jämna klubbar, men när Genoa riskerar att vara utan hela sin ryggrad finns det risk att detta blir ett ett enkelriktat derby. Sampdoria är vana vid att spela på Stadio Luigi Ferraris då det även är deras hemmaplan och visst är tvåan troligast. Stannar den kring 40 procent är det en vettig spik att bygga systemet kring. Missar matchen Stefano Sturaro, Genoa (knäseneskada)

Nicolò Rovella, Genoa (muskelskada)

Mikkel Damsgaard, Sampdoria (knäseneskada) Osäker till spel Domenico Criscito, Genoa (muskelskada)

Felipe Caicedo, Genoa (knäseneskada)

Mattias Destro, Genoa (knäseneskada)

Mohamed Fares, Genoa (vadskada)

Nikola Maksimovic, Genoa (muskelskada)

Ernesto Torregrossa, Sampdoria (muskelskada)

Ronaldo Vieira, Sampdoria (fotskada)

Hemmafavoriten! - 3. Mallorca - Celta Vigo Fördel Mallorca på semesterön Mallorca är nykomlingar i La Liga, men de har verkligen visat att de hör hemma i det spanska finrummet. Poäng i sex av de sju senaste omgångarna är starkt jobbat och allra mest imponerar förra lördagens vändning i Madrid. Då förvandlade Mallorca 0-1 till 2-1 under matchens sista tio minuter mot de regerande mästarna Atlético Madrid. Takefusa Kubo gjorde då sitt andra inhopp efter sin skada och avgjorde matchen på övertid. Japanen är en oerhört intressant spelare, men Mallorca har mer än så att komma med. Sydkoreanen Kang-In Lee och den spanska U21-landslagsmannen Fer Nino är två andra offensiva pjäser med mycket att ge. Under hösten har värdarna plockat poäng i elva av 16 ligamatcher och endast förlorat en av åtta tillställningar hemma på sin ö. Den raden kan mycket väl förbättras ytterligare under fredagen. Celta Vigo inledde starkt mot Valencia i sin senaste ligamatch och Iago Aspas gav laget ledningen i den tionde minuten. Bara några minuter senare gick Celtas målkung sönder och han finns inte med här. Ett avbräck av monumentala proportioner för besökarna. Det är ingen överdrift att säga att Iago Aspas är en av seriens allra viktigaste spelare för sitt lag. Han har varit inblandad i hälften av Celtas mål under hösten. Det blev till sist förlust mot Valencia och de ljusblå har därmed bara vunnit en av sina sex senaste fajter i La Liga. Franco Cervi och Santi Mina får nu försöka ta ansvar för målproduktionen och även om det är habila spelare saknar de den där x-faktorn som Aspas bidrar med. I övrigt ser lagbygget okej ut med spelare som Tapia, Méndez och den före detta Hammarbybacken Aidoo. Jag håller Mallorca högre som lag och på hemmaplan ska de ses med bra chans att få med sig poäng. Samtidigt ska det sägas att Celta Vigo är ett stabilt bortalag med raden 3-2-2 och endast sju insläppta mål på de sju omgångarna. Helt säkra kan Mallorca således inte vara på tre poäng. Plocka med krysset som komplement till utgångsettan på större system. Missar matchen Matthew Hoppe, Mallorca (muskelskada)

Salva Sevilla, Mallorca (muskelskada)

Lago Júnior, Mallorca (muskelskada)

Iago Aspas, Celta Vigo (ljumskskada)

Thiago Galhardo, Celta Vigo (knäseneskada)

Augusto Solari, Celta Vigo (muskelskada) Osäker till spel Antonio Raíllo, Mallorca (vristskada)