"Fördel Gent i belgiskt toppmöte"

Omspelet! - 1. Lincoln - Ipswich

Ipswich fokuserar på ligan

Klassiska Ipswich trillade ur The Championship i fjol och tanken är nu att de genast ska ta sig tillbaka. The Tractor Boys har också börjat riktigt bra då de ligger tvåa i League One med tre poäng upp till serieledarna Wycombe och två matcher mindre spelade. Känslan är väl att det är där The Tractor Boys har sitt huvudsakliga fokus denna säsong.

Det märktes inte minst i första mötet hemma mot Lincoln när varken Kayden Jackson eller James Norwood, Ipswich två bästa målskyttar under hösten, startade. Det gjorde inte heller lagets storstjärna Alan Judge. Han kommer inte delta här heller då Judge har varit iväg med det irländska landslaget.

Ipswich har haft andra pjäser iväg på landslagsuppdrag. Bland annat har ynglingen Armando Dobra spelat med Albaniens U19-landslag. Han borde vara tillbaka i truppen nu, men frågan är om han kliver in rakt här eller om anfallaren vilas till helgen. Två som inte kommer delta är Andre Dozzell och Flynn Downes som båda är med det engelska U20-landslaget.

Lincoln dominerade det första mötet på bortaplan och hade faktiskt en straffspark vid ställningen 1-0. Tyler Walker, som hade gjort första målet i matchen, brände dock elvametaren och med tio minuter kvar att spela kvitterade Dozzell för Ipswich. Kan Lincoln stå för en liknande insats nu ska de dock ses med god chans att ta sig vidare till den andra omgången.

Värdarna får klara sig utan viktiga Joe Morrell som tillhör det walesiska landslaget, men i övrigt ser truppen komplett ut. Tyler Walker och John Akinde lär starta på topp och det är ett väldigt dugligt anfallspar. Hemma på Sincil Bank är Lincoln svåra att tas med och trots gästernas fina ligaform ska hemmalaget gälla som knappa favoriter. 1X!

Missar matchen

Joe Morrell, Lincoln (landslagsuppdrag)

Alan Judge, Ipswich (landslagsuppdrag)

Flynn Downes, Ipswich (landslagsuppdrag)

Andre Dozzell, Ipswich (landslagsuppdrag)

Höjdaren! - 7. Royal Antwerp - Gent

Fördel Gent i belgiskt toppmöte

Royal Antwerp bildades redan 1880 och är den äldsta klubben i Belgien. Därför kallas de för “The Great Old”. Så värst “great” har de dock inte varit på väldigt länge. De har inte vunnit ligan på över 60 år. På senare år har dock klubben gått åt rätt håll och i fjol slutade Antwerp på en plats på den övre halvan. Nu ligger värdarna sexa inför helgens matcher.

Bäst under hösten har den kongolesiska anfallaren Mbokani varit. Med sina elva ligamål leder han skytteligan ganska klart och tillsammans med kameruanen Lamkel Zé och gamle Premier League-spelaren Mirallas bildar han en sylvass offensiv trio. Bakåt läcker det dock desto mer. 21 insläppta på 14 matcher räcker bara till en niondeplacering i den kategorin.

Inte bra när Gent står för motståndet. Med sina 30 baljor framåt är de nämligen seriens näst målrikaste lag och de ligger också tvåa i tabellen inför veckans matcher. Bästa målskytt är kanadensaren Jonathan David med sina åtta fullträffar. Han spelade match med det kanadensiska landslaget mot den stora rivalen USA för fyra dagar sedan och frågan är hur redo han är för spel här.

De Buffalo’s, som bortalaget kallas för, har dock många alternativ i offensiv riktning. Yuya Kubo och Laurent Depoitre är två väldigt vassa anfallare och bakom dessa hittas ukrainaren Roman Yaremchuk som varit fantastiskt bra både i landslaget och klubblaget denna säsong. Gent visar överhuvudtaget strålande form med tre raka segrar mot svårt motstånd som Genk, Wolfsburg och Standard Liège. Bakåt gör svenska högerbacken Micke Lustig det riktigt bra, precis som i landslaget.

Royal Antwerp har varit ruskigt fina på hemmaplan. Fem segrar och en oavgjord är facit där 2-1 mot serieledarna Club Brügge innan uppehållet sticker ut lite extra. Samtidigt har de inte hemmabesegrat Gent på 18 år och nu saknas bland annat skadade Steven Defour. Gästerna ser något vassare ut och hamnar tvåan under 40 procent är det där vi ska börja strecka.

Missar matchen

Steven Defour, Royal Antwerp (knäseneskada)

Daniel Opare, Royal Antwerp (knäskada)

Osäker till spel

Matheus, Royal Antwerp (fotskada)

Giorgi Chakvetadze, Gent (knäskada)