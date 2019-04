Guldjakten fortsätter - lurig bortamatch väntar

Höjdaren! - 1. Southampton - Liverpool

Tuff uppgift för guldjagande Liverpool

En Premier League-fajt ska alltså gå av stapeln under fredagen och det är Liverpool som kan återta serieledningen via en seger borta mot Southampton. Det blir dock ingen enkel resa Klopp och hans grabbar gör ner till sydkusten. Under Ralph Hasenhüttls ledning har The Saints återigen blivit ett lag att räkna med.

De rödvita besegrade Brighton på bortagräs förra helgen och har därmed fem pinnar ner till Cardiff under nedflyttningsstrecket. Formen är också väldigt god med tre segrar på de fyra senaste omgångarna. Den senaste tillställningen här på St. Mary’s är en match hemmasupportrarna kommer tala länge om. Från ett underläge mot topplaget Tottenham kunde Helgonen vända på steken. Avgörandet kom genom Ward-Prowse magiska högerfot när han skruvade in en frispark i första krysset.

Mittbacksbjässen Vestergaard har problem med en ljumske medan Shane Long har känningar i en knäsena och dessa två är tveksamma till spel här. Däremot ska Danny Ings vara fullt återställd och redo att spela 90 minuter igen. Mot Brighton blev det bara en dryg timme för den kraftfulle anfallaren. Bakom honom finns Charlie Austin och Nathan Redmond som också kan ställa till med oreda.

Liverpool vann hemma mot Tottenham med 2-1 men det var egentligen mer än vad de förtjänade. Vid ställningen 1-1 hade Spurs flera fina chanser att avgöra innan ett klumpigt försvarsagerande av London-laget gav segern till The Reds. Liverpool imponerar inte speciellt mycket för tillfället men tar ändå sina poäng.

På resande fot har dock gästerna haft en del problem med att få med sig alla tre poäng på sistone. Sammanlagt är de hela seriens bästa bortalag men i tre av de fyra senaste kamperna bortanför Anfield har de fått nöja sig med en poäng. I senaste bortamatchen tog klubben från Merseyside en ytterst knapp 2-1-seger mot usla Fulham och det var knappt rättvist.

Givetvis är gästerna, med gamla Southampton-generalen Van Dijk i backlinjen, rättmätiga favoriter, men de har faktiskt bara vunnit en av sina fyra senaste matcher på denna arena. Det tillsammans med Southamptons fina form gör att den väldigt hårt streckade tvåan inte kan stå ensam. X2 på mindre system, men den med större plånbok väljer alla tecken där ettan rensar superfint!

Missar matchen

Michael Obafemi, Southampton (knäseneskada)

Osäker till spel

Jannik Vestergaard, Southampton (ljumskskada)

Shane Long, Southampton (knäseneskada)

Mario Lemina, Southampton (magskada)

Joe Gomez, Liverpool (benbrott)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (knäseneskada)

Spiken! - 3. Bordeaux - Marseille

Super-Mario skjuter Marseille närmare Europa

Bordeaux har haft en ganska intetsägande säsong. De åkte ur Europa League redan i gruppspelet och i ligan ligger de i ingenmansland på den nedre halvan. Bristen på något att spela för leder till mindre motivation och det är något som har synts i deras senaste prestationer. Bordeaux har faktiskt sex raka ligamatcher utan vinst.

Det finns en del spelare av hyfsad kvalité hos värdarna som Briand, Kamano och Plasil. Samtliga fick dock starta på bänken i mötet mot bottenlaget Amiens förra helgen. 0-0 slutade den ganska händelsefattiga tillställningen. Kalu och danska Cornelius saknades då på grund av skador och den duon är tveksam till spel även här.

Marseille har däremot gått från klarhet till klarhet. Även för deras del var höstens Europaspel bedrövligt men de inhemska prestationerna har inte alls varit dumma under våren. På de senaste åtta omgångarna har laget från södra Frankrike bara förlorat en gång och det var borta mot PSG. Ingen enkel uppgift det.

Sarr är avstängd här men i övrigt kan gästerna ställa upp med sitt allra starkaste lag. Det innebär att vi kommer få se Payet, Thauvin, Caleta-Car, Strootman och inte minst Mario Balotelli. Italienaren gjorde båda målen i 2-2-matchen mot Angers senast och har faktiskt nätat i fem av sina sju senaste matcher för klubben. Oerhört kul att äntligen få se en Balotelli som visar upp vilken enorm potential som finns i den kraftfulla kroppen.

Bordeaux är normalt sett ganska svåra att tas med på Matmut Atlantique. Bland annat fick självaste PSG vända hem härifrån utan seger. De har dock inget att spela för och det ser ganska så håglöst ut när Les Girondins spelar fotboll nuförtiden. Marseille måste däremot vinna för att hänga på St. Etienne i kampen om fjärdeplatsen. Les Phocéens har sju raka inbördes möten mot Bordeaux utan förlust. Tvåan är en vettig värdespik på en i övrigt klurig kupong.

Missar matchen

Aurélien Tchouaméni, Bordeaux (benbrott)

Lucas Ocampos, Marseille (avstängning)

Osäker till spel

Samuel Kalu, Bordeaux (oklart)

Andreas Cornelius, Bordeaux (ljumskskada)

Sergi Palencia, Bordeaux (oklart)