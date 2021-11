"Guldstrid - gyllene läge för Djurgården"

Guldstriden! - 1. IFK Norrköping - Djurgården Gyllene läge för DIF Efter att Malmö FF tappat poäng mot Häcken har Djurgården en gyllene möjlighet att sätta sig i förarsätet. Seger här och det skiljer en pinne ner till de regerande svenska mästarna samt tre poäng ner till stadsrivalen AIK. Bortaspelet har gått småtungt hela säsongen och Blåränderna har faktiskt vunnit färre än hälften av sina matcher på resande tass, men nu ska de ses med bra chans att ta en triumf. Defensiven har tajtats till mot slutet med två raka hållna nollor. Vi kan kalla det för Vasyutin-effekten för ryssen har varit strålande sedan han kom in i målet igen efter sina skadebekymmer. Framför sig kommer han återigen ha Une Larsson och Ekdal där den sistnämnde är tillbaka från avstängning. Framåt hänger mycket på att Mange Eriksson levererar rätt bollar att löpa på för i första hand Chilufya. Dessutom är hans vänsterfot ett ständigt hot på fasta situationer. IFK Norrköping har hängts av i kampen om Europaplats efter att bara ha lyckats vinna en av sina fem senaste matcher. Närmast kommer Norlings mannar från ett 0-1-nederlag borta mot Kalmar. En svag insats där Peking inte hade speciellt många klara chanser. Märkligt kan tyckas med tanke på den offensiva kvartett, Sema, Levi, Björk och Nyman, som fick starta. Nu lär skytteligaledaren Adegbenro kliva in från start igen och han vet vart målet är beläget. Frågan är om han och Nyman kan stånga sig förbi Djurgårdens köttmur. Bakåt har det varit lite väl slapphänt under hösten då IFK har släppt in mål i åtta raka matcher. Nu saknas dessutom viktige Linus Wahlqvist som är avstängd och Skúlason som är skadad. En duo som är svår att ersätta. Djurgården vann vårmötet med 1-0 och all motivation finns hos bortalaget. Visst går det att vända på det och säga att Peking kan spela helt utan press, men känslan är ändå att östgötarna inte är redo att offra liv och lem för tre poäng på samma sätt som Djurgården är. Med det i åtanke ska tvåan vara första tecken att rita ned. Med ett kryss som komplement på större system är vi helt hemma. Missar matchen Linus Wahlqvist, IFK Norrköping (avstängd)

Ari Skúlason, IFK Norrköping (ljumskskada)

Joel Asoro, Djurgården (oklart)

Spiken! - 5. Torino - Udinese Torino klättrar i tabellen Torino har varit svåra att få hål på under säsongsinledningen. Tolv insläppta på tolv omgångar är faktiskt hela seriens näst bästa notering. Nu saknas visserligen Rodríguez men Bremer, Izzo och de andra ska ses med bra chans att hålla tätt ändå. Speciellt när de får hjälp i defensiven av mittfältarna Rincón och Lukic. I mål hittas Milinkovic-Savic som stundtals varit strålande under hösten. Det stora problemet för Tjurarna från Turin har varit anfallsspelet som lämnat en del i övrigt att önska. Nu är dock Andrea Belotti tillbaka i spel och det är en av seriens allra bästa anfallare i sina bästa stunder. Han ska kunna få fart på målproduktionen. Linetty, Pjaca, Sanabria och Zaza är fyra andra alternativ i offensiven som vet vart målet är beläget. Något jag tror vi får se prov på under måndagen. Udinese ligger på samma poäng som Torino efter att ha besegrat Sassuolo i sin senaste kamp. Deulofeu och Beto nätade då och det är en duo som har både styrka och kreativitet längst fram. Med Pereyra som tredje länk i anfallsspelet är Zebrorna luriga att ställas mot. Längre bak i banan har de svartvita desto större problem och det blir intressant att se hur tränare Gotti formerar sina styrkor. Både Arslan och Samir tvingades byta i den första halvleken mot Sassuolo och åtminstone den sistnämnde saknas här. Det gör även Makengo som hoppade in och tog rött kort senast det begav sig. Spel på bortaplan är heller ingen faktor som talar för Udinese. Besökarna har fyra raka på resande fot utan att vinna och de kommer vara satta under hård press från start på Stadio Olimpico di Torino. Torino vann i Udine när lagen möttes i april och har dessutom segrat i tre av de fyra senaste inbördes på hemmaplan. Som grädde på moset har värdarna dunkat in sex mål på sina två senaste matcher på den här arenan. Det mesta talar för Torino och om ettan håller sig på rätt sida 50-strecket är det en stabil spik att bygga systemet kring. Missar matchen Rolando Mandragora, Torino (knäskada)

Ricardo Rodríguez, Torino (knäseneskada)

Dennis Praet, Torino (muskelskada)

Cristian Ansaldi, Torino (knäseneskada)

Jean-Victor Makengo, Udinese (avstängd)

Samir, Udinese (vristskada) Osäker till spel Simone Edera, Torino (knäskada)