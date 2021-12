"Halmstad säkrar kontrakt i Allsvenskan"

Kvalet! - 1. Halmstad - Helsingborg HBK stannar kvar i Allsvenskan Helsingborg kan inte vara speciellt nöjda med sin säsong. Skåningarna var relativt stora favoriter i Superettan, men var ganska långt ifrån att ta sig direkt upp i finrummet. 13 segrar på 30 omgångar är inte bra nog. Rasmus Karjalainen, Rasmus Jönsson och Viktor Lundberg är tre spelare som inte har kommit upp i nivå och samtliga var bänkade från start i första mötet mot Halmstad. HIF:s stora hopp står till Anthony van den Hurk som följde upp fjolårets elva allsvenska mål med 17 baljor i Superettan. Sex fullträffar på de sex avslutande omgångarna av seriespelet visar också att formen finns där. Mot HBK lyckades dock varken Curacao-strikern eller någon annan i det rödblåa laget träffa mål. Det blir knappast enklare att bryta igenom på Örjans Vall där HBK är ruggigt stabila. Magnus Haglund och Pelle Olsson har drillat sitt lag hårt defensivt och med Andreas Johansson och Joseph Baffo i mittförsvaret är det stängt. Halmstads BK har hållit nollan i tre raka matcher och på Örjans Vall har de blåklädda bara släppt in nio mål på 15 matcher. Ett smått osannolikt facit. Kurtulus och Bengtsson är dessutom ytterbackar som tar ett stort defensivt ansvar. Framåt stod Sadat Karim för det enda målet i första mötet mot Helsingborg och han fungerar bra tillsammans med Marcus Antonsson. Kroon, Boakye, Tot Wikström och Lundevall är andra alternativ i anfallsspelet. Hallänningarna behöver dock inte löpa ihjäl sig på offensiv planhalva då 0-0 räcker för att HBK ska stanna kvar i det svenska finrummet. Vi är i mitten av december med allt vad det innebär och planen kommer förmodligen inte vara av allra bästa kvalité. Det finns med andra ord inget utrymme för finlir utan vi kommer få se många tuffa dueller, inte minst i luftrummet där både Ante Johansson och Anthony van den Hurk är starka kort. Jag tror detta tickar 0-0 länge och mot slutet behöver HIF slänga allt de har framåt. Då kommer det öppnas ytor för HBK att avgöra dubbelmötet på. Ettan är troligast, men på större system garderar jag med ett kryss för att vara helt säker. Missar matchen Phil Ofosu-Ayeh, Halmstad (skada)

Spiken! - 3. Manchester City - Leeds City vinner igen Leeds stod för en storstilad insats på Stamford Bridge, men åkte ändå på en tung förlust. 2-3 slutade matchen efter att Jorginho satt dit sin andra straff för matchen i den 94:e minuten. Det var dessutom en minst sagt diskutabel elvametare som Tuchels mannar tilldömdes. Bittert för Bielsas mannar som har flera tunga skador att hantera och det väntar en ännu tuffare uppgift under tisdagen. Patrick Bamford och Rodrigo saknas båda vilket gör att Roberts, Raphinha och James får ta ansvar för anfallsspelet. Raphinha är en grym spelare i sina sina bästa stunder, men här lär han inte få speciellt mycket att jobba med. Lagets nav Kalvin Phillips och lagkapten Liam Cooper är också skadade och utan den duon finns det inte samma stadga hos de vitklädda. Manchester City övertygade inte i lördags när Wolverhampton var på besök på Etihad. Trots att de ljusblåa spelade med en man mer i hela den andra halvleken efter ett idiotiskt rött kort på Jiménez fick de inte in bollen. Det krävdes en tveksam straff, precis som för Chelsea, för att City skulle få hål på sina kombattanter. Det ska dock sägas att Guardiolas mannar skapade en hel del målchanser. Kevin De Bruyne och Phil Foden började på bänken då och ska ses med bra chans att starta nu. Joao Cancelo är avstängd efter sitt gula kort mot Wolves, men det finns en minst sagt hyfsad ersättare i Kyle Walker. Gündogan har en känning och är tveksam till spel och Torres saknas sedan tidigare. I övrigt kan Pep nyttja hela sin breda trupp och då kommer det bli åka av. Som vanligt kommer City ha ett enormt spelövertag hemma på Etihad och Leeds kommer främst få fokusera på att jaga boll. Det gjorde The Peacocks framgångsrikt i våras när de vann med 2-1 på den här arenan. Det blir andra bullar nu. Hemmalaget har sex raka ligasegrar och plockar sjunde raka nu. Ettan är helt given och spikas även om den är uppe och snurrar kring 90 procent. Missar matchen Joao Cancelo, Manchester City (avstängd)

Samuel Edozie, Manchester City (knäskada)

Liam Delap, Manchester City (vristskada)

Ferran Torres, Manchester City (fotskada)

Benjamin Mendy, Manchester City (avstängd av klubben)

Rodrigo, Leeds (hälseneskada)

Patrick Bamford, Leeds (knäseneskada)

Liam Cooper, Leeds (knäseneskada)

Kalvin Phillips, Leeds (knäseneskada) Osäker till spel Ilkay Gündogan, Manchester City (ryggskada)

Robin Koch, Leeds (sjuk)

Pascal Struijk, Leeds (höftskada)