"Hammarby avancerar i EL-kvalet"

Skrällchansen! - 1. Malmö FF - Cracovia

Malmö streckas för hårt

Malmö är ett lag som nämns med stor respekt i Europa. Två år i rad har skåningarna tagit sig förbi gruppspelet i Europa League och på hemmaplan har de himmelsblå varit ruggigt svårslagna. Nu är det dock som bekant ingen publik på plats och det kommer säkerligen påverka. Det magiska tryck som Malmö-publiken skapar under Europamatcher kommer saknas.

I Allsvenskan har de mesta mästarna sett omutbara ut och ledningen är stor när lite drygt halva serien är avverkad. Truppen är bred och fin, inte minst sedan Felix Beijmo kommit tillbaka till klubben. Viss oro finns dock på målvaktspositionen. Johan Dahlin har dragits med en skada och de senaste matcherna är det Marko Johansson som vaktat buren. En duglig målvakt, men inte på samma nivå som Dahlin.

Ola Toivonen är en annan spelare som har saknats de senaste matcherna. Den forne landslagsanfallaren har problem med en fot och det är tveksamt om han kommer delta här. Framåt har Jon Dahl Tomasson ändå en uppsjö av alternativ, inte minst sedan Sarr börjat visa framfötterna mer och mer. Mot Falkenberg såg dock Malmö stundtals ganska trubbiga ut och det hade mycket väl kunnat sluta med poängtapp då.

Cracovia lär inte hålla lägre klass än Falkenberg och ska inte underskattas. De är här i egenskap av polska cupmästare och inledde den nya säsongen med en ligaseger över Pogon. Marcos Álvarez stod för ett mål och en assist då. Han är ny från Osnabrück och kommer tillföra massor till detta lag. Dessutom finns en viss Rivaldinho, son till Rivaldo, att tillgå på topp.

Malmö kliver såklart in som stora favoriter och det är inget snack om att skåningarna har ett bättre lag. Samtidigt har de himmelsblå tappat poäng hemma mot ett lag som Varberg under säsongen så de är inte omöjliga att rubba. Det finns ytterst få vettiga skrällchanser på kupongen, men denna är en av dem. Plocka med alla tecken och jobba in bortaskrällen.

Osäker till spel

Johan Dahlin, Malmö FF (oklart)

Rasmus Bengtsson, Malmö FF (knäskada)

Ola Toivonen, Malmö FF (fotskada)

Corona-matchen! - 2. Hammarby - Puskás Akadémia

Hammarby tar sig vidare

Det var ingen enkel lottning Hammarby fick. Djurgården har redan åkt ut ur Champions League-kvalet mot ungerskt motstånd (Ferencváros) och här ställs Bajen mot ett lag som har fyra raka inbördes möten mot det laget utan förlust. Från start var min tanke helt klart att helgardera denna fajt, vilket ni kan se på texten om Europatipset, men mycket kan hända på en dag.

Under onsdagen kom nyheten att Puskás har flera coronafall i truppen och att den ungerska regeringen har beordrat laget att sättas i karantän. Istället skickar klubben nu sina juniorer samt de seniorspelare som anses för dåliga för att ens få träna med A-laget. Det är således ett betydligt enklare motstånd som kommer stå på andra sidan än vad det verkade först.

Hammarby behöver något som kan få upp deras självförtroende för det har inte alls sett bra ut i seriespelet under säsongen. Senast var de grönvita på väg mot tre poäng mot Sirius men efter tre insläppta under matchens sista fem minuter (plus tillägg) blev det till slut ännu en förlust. Kacaniklic kunde inte delta då på grund av sin skada. Yttern är tillbaka i träning men det är tveksamt om Billborn chansar med honom här.

Paulinho var däremot tillbaka mot Sirius och blev också målskytt efter att Gustav Ludwigson gett brassen öppet mål. Mest glädjande för de grönvitas del var dock att Muamer Tankovic hoppade in. Det blev ingen utlandsflytt för “Tanken”, mycket beroende på corona, och därför valde han att skriva på nytt kontrakt med Hammarby. Viktigt för fortsättningen.

Tim Söderström och Dennis Widgren är båda avstängda till helgen och det gör att Billborn säkerligen startar med den duon här. I övrigt är det svårt att sia om en startelva med tanke på söndagens viktiga match mot Kalmar. Mot ett juniorlag ska Hammarby i vilket fall som helst gälla som solklara favoriter och ettan är bara att spika.

Missar matchen

Stora delar av Puskás trupp, (karantän på grund av corona)

Osäker till spel

Richard Magyar, Hammarby (oklart)

Alexander Kacaniklic, Hammarby (lårskada)

Simon Strandberg, Hammarby (oklart)