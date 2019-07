"Hammarby fortsätter på vinnarspåret"

Höjdaren! - 1. Hammarby - Elfsborg

Fördel Hammarby

På Tele2 Arena tar Hammarby emot Elfsborg i den 16:e omgången. Värdarna från Stockholm har två raka segrar i ryggen medan boråsarna faktiskt inte tagit en trea sedan mitten av maj. Det ska mycket till om Jimmy Thelin och hans mannar ska bryta den dystra sviten på Tele2 Arena mot ett målglatt Bajen.

Hammarby vann borta mot GIF Sundsvall senast med 3-2. Då stod de inte för någon superprestation egentligen men kunde ändå plocka hem alla poängen efter att islänningen Kjartansson avgjort på övertid i ett mönsteranfall. Det blev det sista han gjorde i den grönvita tröjan då anfallarens lån nu är slut.

En annan islänning, Aron Jóhannsson, har värvats in istället och han går rakt in i matchtruppen. Det ska bli spännande att se om han får någon speltid. Det troligaste är ändå att han startar på bänken och får agera inhoppare beroende på hur matchbilden ser ut. Offensivt finns det mycket kvalité med pjäser som Djurdjic, Kacaniklic, Khalili och Tankovic.

Elfsborg var i Stockholm förra veckan också och torskade då med 0-3 mot ett alldeles för starkt AIK. Tungt för Jimmy Thelin som inte alls får ihop grejerna denna säsong heller. Hur stort förtroende har han egentligen från ledningen? Nu har de gulsvarta också offensiva problem då Jonathan Levi är ljumskskadad samtidigt som Pawel Cibicki är tillbaka i Leeds.

Gästernas trupp skrämmer inte direkt och här lär de få kämpa hårt i defensiven. Samtidigt har de en bra historik att luta sig tillbaka mot. Elfsborg har bara förlorat en av de senaste elva mötena mellan lagen. Med det i åtanke kan den hårt streckade ettan inte stå ensam. 1X blir rekommendationen.

Missar matchen

Jeppe Andersen, Hammarby (avstängd)

Junior, Hammarby (knäskada)

Johan Wiland, Hammarby (axelskada)

Jonathan Levi, Elfsborg (ljumskskada)

Måstematchen! - 2. Kalmar FF - Djurgården

Djurgården för stora favoriter

Det är en otroligt viktig match vi ska titta till härnäst på Guldfågeln Arena i Kalmar. Kalmar har faktiskt bara två poäng tillgodo på bottentrion i tabellen och skulle verkligen behöva en framgång för att skapa luft ner. Samtidigt ser Djurgården chansen att haka på toppen efter Malmös poängtapp mot Sirius.

Gästerna kommer närmast från två raka kryss. 1-1 mot Djurgården kom efter en stenhård batalj där Haris Radetinac fick utstå kritik efter att ha skadat Traustason. Han slapp dock avstängning och kan delta här. Matchen innan dess slutade också 1-1 borta mot AFC och det var mer av en missräkning.

Erik Berg är fortsatt skadad vilket bör innebära att Une Larsson och Danielsson kamperar ihop i mitten av försvaret med Käck och Witry på kanterna. Längst fram är målkungen Mohamed Buya Turay självskriven och även Ring lär starta. Den sista pusselbiten i fronttrion ser ut att bli Radetinac när Bärkroth är skadad. Det är en skicklig anfallslinje det.

Kalmar förlorade sin senaste ligamatch borta mot AFC Eskilstuna med 1-3 efter en blek insats. Efter den matchen var de tillresta bortasupportrarna rejält uppretade och ropade efter Magnus Pehrssons avgång. Helt klart är att KFF-tränaren inte haft någon lycka alls med sig. Med det spelarmaterial smålänningarna har borde de ligga högre upp i tabellen.

Under sommaren har värdarna också förstärkt genom att låna in Samuel Adrian från Malmö FF och han är med i matchtruppen direkt. Kan han få fart på Kalmars offensiv? Hemmalaget har faktiskt gjort minst antal mål av samtliga lag i serien. Piotr Johansson är skadad och Emin Nouri är avstängd men KFF kan ändå ställa en ganska namnstark elva på benen med namn som bröderna Elm, Romarinho och nyss nämnda Adrian. Endast två av sju fajter på Guldfågeln har slutat med förlust och här blir de för nedstreckade av tipparna. Plocka med alla tecken och jobba in 1X som rensar fint.

Missar matchen

Emin Nouri, Kalmar (avstängd)

Piotr Johansson, Kalmar (oklart)

Filip Sachpekidis, Kalmar (oklart)

Erik Berg, Djurgården (knäskada)

Niklas Bärkroth, Djurgården (oklart)