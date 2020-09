"Här är dagens spik"

Derbyt! - 1. AFC Wimbledon - Charlton

Fördel Charlton

Den engelska tävlingssäsongen körde igång med helgens Community Shield-möte mellan Arsenal och Liverpool och nu är det dags för nästa tävling. EFL Trophy är en turnering där 64 lag deltar, samtliga 48 från League One och League Two samt 16 stycken akademilag från klubbar högre upp i seriesystemen.

Charlton får spela denna turnering efter att ha åkt ur The Championship i fjol på ett hjärtskärande sätt. I den sista omgången torskade The Addicks mot Leeds medan Barnsley chockartat nog besegrade Brentford. Det gjorde att de rödvita hamnade under strecket med en poängs marginal. Nu tillhör Charlton favoriterna till att ta sig tillbaka till The Championship.

Under sommaren har Lee Bowyer tappat viktiga målskytten Lyle Taylor till Nottingham samtidigt som lånen av McGeady och Cullen har tagit slut. Däremot finns fortfarande lirare som Macauley Bonne och Chuks Aneke i klubben vilket ska räcka långt på den här nivån. Frågan är vilken status det är på spelarna nu. Två träningsmatcher har hunnits med, 1-1 mot Birmingham och 0-3 mot Crystal Palace.

AFC Wimbledon, som bildades när klassiska Wimbledon tog sitt pick och pack och drog till Milton Keynes, har varit ett bottenlag i League One i ett par säsonger och är en av favoriterna till att trilla ur serien denna säsong. Ekonomin är dålig och spelarna är inte mycket att hurra för heller. Joe Pigott, som har stått för 22 ligamål under de senaste två säsongerna, kan dock orsaka en hel del problem för de flesta försvar.

Spelare för spelare råder det inga tvivel om att Charlton är det bättre laget och de är rättmätiga favoriter. Samtidigt är det den första tävlingsmatchen för säsongen och alla spelare lär inte vara i toppform. Dessutom är frågan hur hårt de tar på en turnering som EFL Trophy. Tvåan kompletteras därför med ett kryss på större system.

Höjdaren! - 5. Toronto - Montreal

Toronto stora favoriter

Coronan har ställt till det för fotbollen i många länder men frågan är om inte MLS har det jobbigast. Ligan består som bekant av lag från både Kanada och USA och då smittskyddsarbetet inte direkt ser likadant ut i de båda länderna blir det problematiskt för lagen att resa fram och tillbaka. Därför spelar de tre kanadensiska lagen mot varandra tre gånger om i första fasen av återstarten.

Toronto har hunnit med att besegra Vancouver Whitecaps två gånger om och i helgen besegrades Montreal Impact med 1-0 på bortaplan. Alejandro Pozuelo stod för matchens enda mål då och det är en oerhört viktig spelare för detta lag. Mittfältet är överhuvudtaget ett av seriens allra bästa med Michael Bradley och Marco Delgado centralt flankerade av Jonathan Osorio och Pablo Piatti.

Toronto höll på att gå hela vägen i fjol men förlorade finalen mot Gustav Svenssons Seattle Sounders. Nu har TFC fått en flygande start med fem segrar och tre kryss på de inledande åtta omgångarna. Hemma i Toronto har de vunnit tre av tre fajter så långt och mot ett ytterst begränsat Montreal Impact ska förra säsongens finalister hållas som klara favoriter.

Impact har Thierry Henry som ny tränare efter att ha misslyckats med att ta sig till slutspel i fjol. Den goda fransmannen har nyligen fått in Victor Wanyama från Tottenham och det är en spelare som Impact kommer ha mycket nytta av. Det är också finsk touch på laget med landslagsmännen Jukka Raitala och Lassi Lappalainen på vänstersidan. Två spelare med hög kapacitet.

Toronto är en maktfaktor på hemmagräset och har fyra raka segrar i alla tävlingar mot Montreal. Mycket talar för att det blir värdarna som drar det längsta strået ännu en gång, men streckningen på ettan börjar spåra ur. Landar hemmavinsten över 70 procent är det läge att fylla på med ett kryss för säkerhets skull.

Missar matchen

Ayomide Akinola, Toronto (muskelskada)

Mathieu Choiniere, Montreal (vristskada)