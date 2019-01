Helt öppet i tungviktsmöte

Höjdaren - 1. Arsenal - Manchester United De två största klubbarna i FA-cupen Redan i sextondelsfinal ställs de två mest framgångsrika klubbarna i FA-cupen mot varandra, Arsenal och Manchester United. The Gunners toppar den statistiken med 13 triumfer mot Uniteds tolv. Nu är frågan vilket av lagen som fortsatt kommer ha chansen att lyfta pokalen på Wembley i maj. Arsenal tog en minst sagt välbehövlig seger i derbyt mot Chelsea förra helgen. Där var det faktiskt inget snack. Unai Emerys manskap körde över The Blues i den första halvleken och gick rättvist till pausvila med 2-0. Den ledningen försvarade de sedan väl och de tre poängen var egentligen aldrig hotade. Glädjande för alla Arsenal-supportrar var att den under säsongen kritiserade Laurent Koscielny var riktigt bra mot Chelsea. Fransmannen agerade med pondus och krönte också insatsen med ett mål framåt. Frågan är om det var en engångsföreteelse eller om kaptenen är tillbaka i gammalt gott slag. Här lär 31-åringen hur som helst återigen få förtroendet i mittlåset. En liten bitter eftersmak blev det ändå efter förra helgens triumf. Héctor Bellerín klev av i slutet av matchen med stora smärtor. Det visade sig vara en korsbandsskada och spanjoren blir nu borta resten av säsongen. Han sällar sig därmed till skaran med Rob Holding och Danny Welbeck som båda är långtidsskadade. Manchester United tog den sjunde raka triumfen under Ole Gunnar Solskjaer när Brighton gästade Old Trafford. Även om siffrorna enbart skrevs till 2-1 var vinsten odiskutabel. Den formstarka duon Paul Pogba och Marcus Rashford stod där för målen. Här är dock den engelska landslagsmannen osäker till spel då han dras med en lättare knäskada. Detta känns på förhand helt öppet. United har sett bättre ut under 2019 men samtidigt var Arsenal strålande mot Chelsea och tenderar att höja sig mot bra motstånd på Emirates Stadium. Värdet finns dock på hemmalaget i skrivande stund vilket gör att jag väljer att strecka från vänster. Samtliga tecken är med det sagt inte fel denna löningsdag. Missar matchen Rob Holding, Arsenal (korsbandsskada)

Héctor Bellerín, Arsenal (korsbandsskada)

Danny Welbeck, Arsenal (vristskada)

Marouane Fellaini, Manchester United (vadskada) Osäker till spel Henrik Mkhitaryan, Arsenal (vristskada)

Chris Smalling, Manchester United (fotskada)

Marcus Rashford, Manchester United (knäskada)

Luke Shaw, Manchester United (illamående)

Marcos Rojo, Manchester United (smäll mot huvud)

Draget - 3. Hertha Berlin - Schalke Fint värde på slagkraftiga gäster I sann tysk anda ska det spelas Bundesliga-fotboll under fredagen. Ett sprakande möte inleder den 19:e omgången när de klassiska klubbarna Hertha Berlin och Schalke 04 ställs mot varandra i huvudstaden. Hertha inledde året på bästa sätt när de besegrade jumbon Nürnberg med 3-1 på bortagräs. Som så många gånger förr var det duon Vedad Ibisevic och Ondrej Duda som spelade huvudrollen. De gjorde samtliga Herthas mål i den matchen och har totalt under säsongen stått för drygt hälften av lagets fullträffar. Precis som de senaste säsongerna så luktar det en placering mellan 6-10 för huvudstadsklubben. Pál Dárdais lag agerar stabilt men den riktiga toppen för att utmana om Champions League-platserna finns inte. Framförallt finns inte den defensiva stadgan vilket 28 insläppta mål på 18 omgångar vittnar om. Då finns det högre kapacitet hos gästerna från Gelsenkirchen. Schalke slutade på en andraplats i Bundesliga i fjol men inledde säsongen rekorduselt med fem raka nollpoängare. Sedan dess har Die Königsblauen hämtat sig något även om de inte kommit upp till fjolårsformen. Precis som för Hertha inledde Domenico Tedescos manskap det nya året med seger. Kreativa Daniel Caligiuri visade att släkten är värst när han stod för båda målen i 2-1 vinsten mot sina gamla lagkamrater i Wolfsburg. 31-åringen är en av flera otroligt vassa spelare i detta Schalke som ska spela åttondel i Champions League mot City om en knapp månad. Schalke har vunnit tre av de fyra senaste mötena mot Hertha och rent truppmässigt är det ingen tvekan om att gästerna är bättre. Hemmaplan är givetvis en faktor men inte till den grad att ettan ska streckas till cirka 50 procent. Allt värde finns på gästerna vilket gör tvåan till en minst sagt spännande spik om den finns till under 30 procent. Missar matchen Matthew Leckie, Hertha Berlin (landslagsuppdrag)

Derrick Luckassen, Hertha Berlin (vristskada)

Weston McKennie, Schalke (avstängd) Osäker till spel Thomas Kraft, Hertha Berlin (vadskada)

Jordan Torunarigha, Hertha Berlin (lårskada)

Javairo Dilrosun, Hertha Berlin (lårskada)

Guido Burgstaller, Schalke (lårskada)

Nabil Bentaleb, Schalke (lårskada)

Breel Embolo, Schalke (skadad tå)

Franco Di Santo, Schalke (skadad sena)

Amine Harit, Schalke (lårskada)