"Hemmafavorit - Trelleborg siktar på allsvenskan"

Damernas Champions League har bytt format till denna säsong. Nu ska det äntligen spelas med gruppspel, precis som herrarna gör. Kvalet till gruppspelet har nått fram till playoff-stadiet och där hittar vi bland annat Rosengård. Fyra tillställningar från den tävlingen tar plats på tisdagens Topptips. Superettan, National League och skotska League Two ska också avhandlas innan det hela tas i hamn med VM-kvalfajten mellan Kazakstan och Ukraina under onsdagen. Blandad kompott minst sagt, men åttlingen ska ändå plockas in!

Hemmafavoriten! - 1. Trelleborg - Öster Trelleborg siktar på Allsvenskan Superettan är en oerhört jämn serien och det märks verkligen på tabellen. Sju-åtta lag ska ses med hyfsad chans att ta sig upp i Allsvenskan. Trelleborg är verkligen ett av dessa även fast de åkte på stryk borta mot Falkenberg i den senaste omgången. Hemma på Vångavallen har TFF bara gått på pumpen en gång under hela året och Kristian Haynes förfogar över en mycket intressant trupp. Mot Falkenberg fick Dzenis Kozica inleda på bänken till förmån för Petar Petrovic, Johan Blomberg och Henry Offia. Där finns det både snabbhet och styrka. Bakåt ser det faktiskt ännu bättre ut. Baljan i baken mot FFF är faktiskt den enda som slunkit in på de sex senaste tävlingsmatcherna. Kasper Kristensen har varit säkerheten själv och framför sig har dansken rutinerade Liverstam. Öster hade stora förhoppningar inför säsongen även om Petrovic hade lämnat klubben för just Trelleborg. Dennis Velic har dock inte alls fått ihop bitarna och smålänningarna slåss faktiskt i bottenskiktet av tabellen. Det skiljer bara två pinnar ner till Brage på kvalplats. En stor anledning till kräftgången är oförmågan på bortaplan, de rödklädda har faktiskt bara plockat en pinne på sina fem senaste resor i ligaspelet. Lucas Lima har lånats in från IFK Norrköping och gör sin fjärde match för Öster. 19-åringen imponerade stundtals i Peking och har ett stort spel i sig. Han kan göra mycket nytta under hösten. Annars är mycket upp till danskarna Marc Sörensen och Nicholas Mortensen. När de är bra är hela Öster bra. Gänget från Växjö får klara sig utan Adolfsson och Pavic som båda sitter på botbänken. Tungt då truppen ser något tunn ut. Trelleborg lär komma revanschsugna efter förlusten mot Falkenberg och kommer ta tag i taktpinnen hemma i Skåne. Som ni kan läsa mer om i min trippeltext tror jag en hel del på Trelleborg under tisdagen, men då Topptipset kryllar av bra spikar väljer jag att plocka med ett kryss på större system. Tvåan håller jag dock som osannolik. Missar matchen Mattis Adolfsson, Öster (avstängd)

Mattias Pavic, Öster (avstängd) Osäker till spel Herman Hallberg, Trelleborg (oklart)

Måns Söderqvist, Trelleborg (oklart)

Noah Tillberg, Trelleborg (oklart)

Svenskhoppet! - 2. Rosengård - Hoffenheim Tufft kval för Rosengård Damernas Champions League har gjort om formatet till den här säsongen. Precis som i herrarnas turnering ska det nu också vara ett gruppspel. Vi har nått fram till playoff mot det gruppspelet och Rosengård, som gick till kvartsfinal i turneringen förra säsongen, har fått en tuff lottning. Tyska Hoffenheim, som slutade trea i Bundesliga i fjol, gör sin debut i Champions League och det är ingen enkel motståndare. Skåningarna har annars visat klassen efter OS-uppehållet. 10-0 totalt på Vittsjö och Rosengård imponerar. FCR känns ändå inte lika vassa som under våren. Anna Anvegård, Hanna Bennison och Nathalie Björn har alla lämnat klubben och dessutom är Fiona Brown långtidsskadad. På plussidan finns Loreta Kullashi som har gjort sig ett namn i Eskilstuna. Annars är det såklart Seger, Cankovic, Troelsgaard och Schough som ska leda laget. Hoffenheim slutade trea i Bundesliga förra säsongen och även om de var långt efter både Bayern München och Wolfsburg i tabellen är det starkt jobbat. Det är inget tvivel om vem som är den stora stjärnan i laget, österrikaren Nicole Billa dunkade dit 23 mål på 21 ligamatcher i fjol och har en enorm kapacitet. Hon hittade för ovanlighetens skull inte nätet i premiären mot Freiburg i fredags, men Hoffenheim vann ändå med 2-1. Tinne De Caigny hoppade då in och avgjorde med tio minuter kvar att spela. Att belgaren vet vart målet är beläget visade hon i EM-kvalet då hon vann skytteligan med tolv baljor på sju spelade matcher. Hoffenheim är ett lag som spelar en fysisk fotboll och det kommer vi få se under tisdagen. Räkna med att tyskarna kommer kliva in stenhårt i alla dueller. Som vanligt när svenska lag finns med på tipset är det en hel del spelare som tänker med hjärtat. Rosengård målas nämligen upp som klara favoriter av tipparna, men oddsbolagen håller Hoffenheim högre. Värdet blir troligen riktigt bra på tvåan och det är inte fel att plocka fram spikpistolen. Jag väljer dock att gardera med krysset för kommer Rosengård upp i sin högstanivå är de inte enkla att tas med på hemmaplan. X2 således. Missar matchen Fiona Brown, Rosengård (oklart)