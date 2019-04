Historiken talar sitt tydliga språk - AIK vinner

Påskhelgen är här vilket innebär långhelg för de flesta arbetare i vårt avlånga land. Det gör att de allsvenska matcherna under fredagen startar redan klockan 16.00. Tidigt spelstopp således. Tre fajter från hemlandet blandas med fem tillställningar från engelska The Championship som bjuder på full omgång. Nu jobbar vi in “åttan”!