"Historisk titel - bröt 13 års lång dominans"

Torsdagsmatchen! - 1. Shakhtior Soligorsk - Torpedo Zhodino

Fördel Shakhtior

Ja den vitryska ligan sätts alltså igång mitt i kaoset som råder i världen och under torsdagen ska två matcher gå av stapeln varav en tar plats på Topptipset. Shakhtior Soligorsk kommer spela Europaspel kommande säsong efter att ha slutat trea i ligaspelet föregående säsong. Ett kompetent lag. Torpedo Zhodino slutade också på den övre halvan i fjol men 20 poäng bakom.

Shaktior har inlett säsongen med att förlora Supercupen mot förra årets ligaledare Dinamo Brest, men däremot har de avancerat till semifinal i den inhemska cupen. Detta efter att ha slagit ut just Torpedo Zhodino! Värdarna vann då med 2-0 på hemmagräs och med 1-0 på bortabana och det är två matcher som spelats de senaste tio dagarna.

Två lag som känner till varandra väl således. Soligorsk har fått bygga om laget lite för Bakaj och Yanush, som sammanlagt stod för 21 fullträffar under 2019, har båda lämnat klubben. De två bästa målskyttarna alltså. I cupspelet är det nyförvärvet från Sheriff Tiraspol, Yuri Kendysh, som klivit fram med två mål. Han är tänkt att styra mittfältet och Kendysh har fått en bra start i klubben.

Torpedo Zhodino känns mer oklart vart de står. Är de ett lag för den övre halvan den här säsongen också eller kommer det bli en undanskymd placering i de nedre regionerna? Klart är i alla fall att de har haft en enorm spelaromsättning under vintern och egentligen får mönstra ett helt nytt lag. Bland annat har högerbacken Roman Begunov lämnat klubben för just Soligorsk.

Shakhtior har vunnit de fyra senaste inbördes mötena mellan klubbarna utan att ens släppa in mål. Givetvis ska de hållas som relativt klara favoriter även här. Streckningen på ettan är dock uppe och nosar på 80 procent och vi ska ha med oss att när klubbarna möttes för fem dagar sedan föll Soligorsks mål i den 88:e och 94:e minuten. Att Torpedo kan gneta till sig ett kryss är inte helt otänkbart och därför spelas 1X på större system, där krysset rensar riktigt bra.





Storfavoriten! - 2. Dinamo Brest - Wigwam Smolevichy

Mästarna visar klassen

2019 var ett historiskt år inom den vitryska fotbollen. Dinamo Brest tog sin första ligatitel sedan den vitryska ligan bildades och stoppade därmed en 13 års lång dominans från Bate Borisov. Det var jämnt mellan dessa två klubbar, men Brest drog det längsta strået efter att bara ha förlorat en enda tillställning på hela året. Imponerande.

Som de flesta andra vitryska klubbar har Brest haft hög omsättning under vintern och bland annat har fjolårets målkung Nekhajchik försvunnit till Bate Borisov. Han har ersatts av albanen Elis Bakaj som hämtats in från Shakhtior Soligorsk så det går ungefär på ett ut. Försäsongen har inletts med vinst just mot Soligorsk i Supercupen och ett knappt cupavancemang efter straffläggning mot Isloch Minsk.

Isloch är dock ett lag som satsar hårt denna säsong så det är ingen katastrof. Det positiva är att Dinamo har hållit nollan i samtliga dessa tre fajter. Överhuvudtaget är det ett väldigt stabilt lag värdarna kan ställa på benen. Bland annat var Pavlyuchenko, Gordeychuk, Kislyak, Savitskiy och Pavlovets alla med i den senaste vitryska landslagssamlingen. Det säger en del om klassen på truppen.

Wigwam Smolevichy är nykomlingar i serien efter att ha slutat tvåa i andradivisionen i fjol och känslan är att de kommer få en tuff säsong i högstaligan. Stortalangen Yury Muzychenka är en spelare de hoppas väldigt mycket på och han gjorde två mål mot Isloch Minsk i en träningsmatch i januari. I övrigt ser det dock jämngrått ut.

Det kan inte bli en mycket svårare premiär än borta mot de regerande mästarna och Wigwam kommer vara satta under press från första minuten. Räkna med ett kraftigt spelövertag för Dinamo Brest som kommer pumpa på från start. Allt annat än en klar hemmaseger hade överraskat enormt. Ettan är en bra spik upp till cirka 85 procent.