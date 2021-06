"Hjärnkamp - gruppsegern står på spel"

Hjärnkampen! - 1. Tjeckien - England Går engelsmännen för gruppsegern? Tjeckien står (precis som England) noterade för fyra poäng efter två spelade matcher. Patrik Schick pangade på egen hand hem samtliga poäng i premiären mot Skottland och den glödheta anfallaren ordnade också en pinne åt tjeckerna i matchen mot Kroatien. Med sina tre mål toppar Schick skytteligan tillsammans med Cristiano Ronaldo och kan han fortsätta på inslagen väg är mycket vunnet för Jaroslav Silhavýs manskap. Strikern är dessutom i gott offensivt sällskap då lirare som Darida, Soucek och Jankto backar upp från mittfältet. Det är spelare som England måste hålla koll på. Bakåt har framför allt förstaslipsen Tomás Vaclík imponerat med sitt snabba linjespel och på högerbacken har Vladimír Coufal visat att den fina formen från säsongen med West Ham är konserverad. England har varken släppt in mål eller förlorat så här långt, men ändå råder en kritikstorm runt den ständigt ifrågasatte förbundskaptenen Gareth Southgate. Offensiven har inte imponerat på långa vägar och Southgates beslut att ge Jack Grealish sparsamt med speltid och ingen speltid alls åt Jadon Sancho är två ämnen som diskuteras flitigt. Med spelare som Sterling, Rashford, Mount och Foden är konkurrensen stenhård i offensiven och det återstår att se vad Southgate gör för att finna arbetsro. Tjeckien är en opponent som The Three Lions ska besegra hemma på Wembley, men nämnas bör att värdarna förlorade borta mot samma kombattant i kvalet till denna turnering. Omöjligt är det inte att det inträffar även här, men jag tror snarare på en styrkedemonstration än att England står för ett praktfiasko. När vi blickar fram mot potentiella motståndare i åttondelen blir det riktigt intressant. Vinnaren av Grupp D får ta sig an tvåan från Grupp F (troligtvis Frankrike, Tyskland eller Portugal) på Wembley. Tvåan får i sin tur ta sig an tvåan från Sveriges grupp på Parken. Jag är inte helt övertygad om att England trampar plattan i mattan och därför låter jag krysset ta plats bredvid utgångstvåan på större system. Osäker till spel Harry Maguire, England (ankelskada)

Holmgången! - 2. Kroatien - Skottland Vinna eller försvinna på Hampden Park Det blåser upp till holmgång på Hampden Park denna tisdag. En slutspelsplats ligger i potten för de båda en-poängarna Kroatien och Skottland där alltså seger är det enda som gäller för chans till avancemang. Kroatien har inte motsvarat förväntningarna så här långt och jag tycker framför allt att det är extremt tydligt att Mario Mandzukic saknas som spjutspets. Varken Petkovic, Rebic eller Kramaric har lyckats fylla luckan efter den landslags-pensionerade strikern. Mittfältet är fortfarande ett av turneringens allra främsta med Modric, Brozovic och Kovacic, men när det saknas någon att leverera bollen till hjälper det föga. Insatsen mot Tjeckien var inte bra och kommer kroaterna inte upp i nivå här riskerar de i allra högsta grad ett fiasko. Skottland stod i sin tur för en stark insats i derbyt mot England och med lite mer tur i avsluten hade det inte varit helt orättvist med en skotsk seger på Wembley. 0-0 slutade emellertid den historien vilket ändå var ett viktigt besked för skottarna. Kan de stå upp så pass bra mot ett lag av Englands kaliber ska de absolut inte känna sig slagna på förhand mot ett till synes tamt Kroatien. Robertson, Tierney, McGregor och Adams kommer samtliga att få nyckelroller denna afton och ivrigt påhejade av The Tartan Army kan det onekligen bära långt för kiltbärarna. Ett litet minus är att Billy Gilmour, som imponerade kolossalt mycket mot England, dragit på sig Corona-viruset, men i övrigt är skottarna fulltaliga. Båda aktörerna måste ösa på framåt för att nå tre poäng och i en förmodat målrik tillställning är gubben (etta-tvåa) alltid ett lämpligt val. För den som vill hålla kostnaden nere är det tvåan som med sitt smygvärde är den klart mest lockande spiken. Missar matchen Billy Gilmour, Skottland (sjukdom)