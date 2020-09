"Höjdaren - ovisst möte mellan Leicester - Arsenal"

Playoff-mötet! - 1. Molde - Ferencváros

Knapp fördel Molde

Champions League-kvalet har nått fram till playoff och i det stadiet är det dubbelmöten som gäller. Här ska Djurgårds-dödarna Ferencváros ställas mot Molde. Ungrarna tog sig hit efter att först ha slagit ut Celtic på bortaplan och därefter skrällt vidare hemma mot Dinamo Zagreb. Oerhört imponerande och det visar på att Ferencváros inte ska underskattas.

Framförallt ser ungrarnas anfall ruggigt spännande ut. Ivorianen Franck Boli, med flera år i Stabaek bakom sig, är en väldigt skicklig spjutspets. Mest imponerar dock yrvädret Tokmac Nguen som dunkat in sju bollar på sina sex tävlingsmatcher under säsongen. Norrmannen är oerhört snabb och var den som avgjorde kvalmötet mot Celtic. Dessutom stod yttern, med förflutet i Strömsgodset, för båda målen mot Djurgården.

Två spelare i gästernas trupp som alltså har mycket erfarenhet av den norska ligan och nu ställs de mot de regerande mästarna från vårt västra grannland. Molde är långt från serieledarna Bodö/Glimt i denna upplaga av Eliteserien, men hemma på Aker Stadion är de oerhört svårslagna. Här har de vunnit sju av åtta ligafajter och bara förlorat en tävlingsmatch sedan augusti 2018, ett otroligt facit!

Truppen är det inget fel på heller. Svenska Andreas Linde står stadigt längst bak och på det defensiva mittfältet hittas den skickliga duon Hussain och Aursnes. Framåt finns det mängder av alternativ. James, Omoijuanfo och Eikrem stod för totalt 43 ligamål förra säsongen och är en trio som Ferencváros får se upp med.

Jag håller detta dubbelmöte som helt öppet men på Aker Stadion bör Molde som så många gånger förr ta tag i taktpinnen. Visst får de passa sig så att inte landsmannen Nguen rinner igenom, men jag har svårt att se Molde förlora denna hemmamatch. 1X ska vara tillräckligt.

Missar matchen

Kristoffer Haraldseid, Molde (knäskada)

Höjdaren! - 4. Leicester - Arsenal

Underhållande match att vänta på King Power

Två lag som verkligen fått fina starter på säsongen ska ställas mot varandra på King Power Stadium. Arsenal inledde för flera veckor sedan med att besegra Liverpool på straffar i Community Shield. Efter det har de rödvita plockat två raka segrar i ligaspelet, även om det ska sägas att triumfen mot West Ham satt väldigt långt inne. Eddie Nketiah avgjorde då i 85:e minuten.

Just Nketiah har fått stå tillbaka till förmån för Lacazette inledningsvis men lär starta nu. Det är en anfallare med enorm kapacitet, bland annat dunkade han in fyra bollar för det engelska U21-landslaget på två matcher i början av september. Reiss Nelson nätade också under den samlingen och har inte ens fått plats i Arsenals matchtrupp under inledningen av ligaspelet. Det är en annan spelare som förmodligen startar här.

Som tredje länk i kedjan kommer förmodligen rekordförvärvet Pépé ta plats och det är ingen dålig trio det. Maitland-Niles och Elneny är två andra pjäser som troligen startar. Det stora problemet finns i försvaret. Med Sokratis, Chambers, Mustafi, Tierney och Marí på skadelistan blir det svårt för Arteta att ge Holding och Gabriel lite välbehövlig vila.

Leicester har hittat nätet sju gånger på sina två inledande ligamatcher och ser riktigt intressanta ut. Här vilas troligen spelare som Vardy och Barnes, men Maddison behöver speltid efter sin skadefrånvaro och kan mycket väl ta plats. Choudhury, Albrighton och Iheanacho är andra spelare som kommer få chansen av Brendan Rodgers.

Defensivt kommer troligen Fuchs in på vänsterkanten medan Justin går över till högerbacken. Centralt bör Wes Morgan komma in bredvid Söyüncü. På det stora hela en mycket stark elva och Leicester har faktiskt vunnit de tre senaste hemmamötena mot Arsenal. Detta känns på förhand helt ovisst och jag väljer att plocka med alla tecken redan från start.

Missar matchen

Filip Benkovic, Leicester (höftskada)

Ricardo Pereira, Leicester (knäskada)

Jonny Evans, Leicester (lårskada)

Calum Chambers, Arsenal (knäskada)

Pablo Marí, Arsenal (vristskada)

Gabriel Martinelli, Arsenal (knäskada)

Shkodran Mustafi, Arsenal (lårskada)

Emile Smith-Rowe, Arsenal (axelskada)

Osäker till spel

Kieran Tierney, Arsenal (ljumskskada)

Sokratis, Arsenal (vadskada)