"Höjdaren - Real Madrid favoriter"

Höjdaren! - 2. Real Madrid - Arsenal

Oviss träningsmatch i Maryland

International Champions Cup rullar vidare och här ska Arsenal faktiskt spela sin tredje match i turneringen efter att ha besegrat Fiorentina och Bayern München. Dessutom har Colorado Rapids betvingats under USA-turnén. Real Madrid gör sin andra match i turneringen efter att ha förlorat mot Bayern München. Nu är Zinedine Zidanes mannar ute efter revansch.

Marängerna har värvat offensiv kraft inför säsongen då både Eden Hazard och Luka Jovic hämtats in för hiskeliga transfersummor. Båda lär få speltid här. Överhuvudtaget har Real med alla sina största stjärnor förutom Casemiro som har semester efter Copa América och Gareth Bale som inte är önskvärd i klubben. Truppen ser ruskigt bra ut.

Arsenal har lite fler spelare borta då Torreira, Guendouzi och Iwobi är på semester medan pjäser som Bellerín och Holding fortfarande rehabiliterar sig från sina knäskador. Dessutom bojkottar som bekant Koscielny turnén för att försöka tvinga fram en försäljning. Det innebär att det saknas en del folk defensivt och det är något som Hazard har varit ganska duktig på att utnyttja under sin tid i Chelsea.

Det som främst har gjort denna turné så lyckad för The Gunners är att ungdomarna klivit fram på ett mycket fint sätt. Reiss Nelson, Tyreece John-Jules och Joe Willock har alla tagit kliv framåt i utvecklingen medan Eddie Nketiah sprutat in mål. Den 20-årige strikern har gjort tre mål på 89 minuter i International Champions Cup och kan bli en joker för Arsenal under säsongen.

Real Madrid kliver in som klara favoriter här och det favoritskapet är befogat. Dock så kommer det bytas hejvilt i denna match, precis som vanligt, och det gör vänskapsmatcherna mer svårtippade. Hur många minuter får de största stjärnorna? Helgardera matchen och gå vidare.

Missar matchen

Casemiro, Real Madrid (semester)

Alex Iwobi, Arsenal (semester)

Matteo Guendouzi, Arsenal (semester)

Lucas Torreira, Arsenal (semester)

Rob Holding, Lag (knäskada)

Héctor Bellerín, Arsenal (knäskada)

Kvalmatchen! - 4. PSV - Basel

Hemmastarka PSV favoriter på Philips Stadium

I den andra kvalomgången till Champions League kliver två storlag på den här nivån in. Det är PSV och Basel som båda haft en del framgångar i Europa på senare år som ska mötas och det är tydlig fördel hemmalaget, åtminstone i första mötet. Kan schweizarna skrälla eller tar PSV en planenlig seger?

På hemmamark har Boeren varit fruktansvärt bra på senare år. De två senaste ligasäsongerna har värdarna spelat 34 matcher på Philips Stadium och vunnit 31 av dessa. Tre har slutat oavgjort medan inte en enda ligamatch förlorats här på snart tre år. Ett otroligt facit. Även i Europa har de visat sin styrka då de rödvita tog poäng av blivande CL-finalisten Tottenham i fjol samtidigt som de föll med uddamålet mot både Inter och Barcelona.

Under sommaren har den stora anfallsstjärnan Luuk de Jong lämnat klubben men å andra sidan har istället Bruma och Afellay anlänt och det är spännande nyförvärv. Sedan tidigare finns här stjärnor som Dumfries, Lozano, Hendrix och Bergwijn. Får Mark van Bommel ihop bitarna kan det bli en rolig säsong.

Basel har tagit ett steg bakåt på senare år och håller inte alls samma nivå som när de gick till åttondelsfinal i Champions League för två år sedan. Fabian Frei, Taulant Xhaka och Valentin Stocker är tre habila spelare och Albian Ajeti är en vass målskytt, men mycket mer än så finns inte att hämta hos gästerna.

De har också tappat rejält i konkurrensen mot Young Boys i den schweiziska ligan. I fjol hamnade Basel faktiskt hela 20 pinnar bakom YB. Basel kan möjligen störa på hemmaplan men i Holland har de ingenting att hämta. Det verkar bli fint värde på ettan som är spelvärd upp till 70 procent. Börja där.