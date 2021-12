"Höjdaren - Sevilla tar emot Barcelona"

Höjdaren! - 1. Sevilla - Barcelona Svårtippad match i Andalusien Sevilla har klättrat upp på en andraplats i tabellen efter tre raka segrar trots väldigt tufft motstånd i form av Villarreal, Athletic Bilbao och nu senast Atlético Madrid. Samtidigt ska det sägas att Lopeteguis mannar verkligen har sprungit bra i dessa matcher. De har en total målskillnad på 4-1 fast expected goals tickar in på 1,05 - 5,51 under samma period. Det är en anmärkningsvärd skillnad. Sett över hela säsongen har Sevilla faktiskt sprungit bra. De har tagit drygt tio pinnar mer än de borde sett till expected points och förr eller senare kommer den pendeln svänga över. Suso och Lamela är fortfarande skadade, medan En-Nesyri är tveksam till spel. Dessutom tvingades Acuna, Montiel och Ocampos (som avgjorde matchen mot Atlético Madrid med sitt sena 2-1-mål) alla av i förtid med krämpor. Barcelona tog en efterlängtad seger hemma mot Elche, men det var nära att Xavis pojkar slängde bort nya poäng. 2-0 förvandlades nämligen till 2-2 innan Nico satte dit trean mot slutet av matchen. En skön seger för katalanerna som nu får tillbaka Piqué från avstängning. Skadelistan är dock fortfarande väldigt lång och visst saknas spelare som Fati, Depay och Pedri. Rutinerade herrar som Frenkie de Jong, Sergio Busquets och Jordi Alba får ta ett stort ansvar och spelmässigt har det hackat en hel del under hösten. Samtidigt börjar Barcelona nu nästan underskattas. De blåröda är fortfarande tillräckligt bra för att ge ett skadeskjutet Sevilla en match trots bortaplan. Dembélé, Jutgla och Ez Abde startade på topp mot Elche och det är tre kvicka spelare som är svåra att hänga med. Sevilla ställs ut som knappa favoriter på hemmaplan, men i mina ögon är detta en helt jämn tillställning. Båda lagen är hårt skadedrabbade och Sevilla har trots allt tagit betydligt många fler poäng än vad de har förtjänat mot slutet. X2 lockar mig allra mest, men för den med stor plånbok är alla tecken att föredra på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Missar matchen Suso, Sevilla (vristskada)

Gonzalo Montiel, Sevilla (knäseneskada)

Erik Lamela, Sevilla (axelskada)

Pedri, Barcelona (muskelskada)

Sergino Dest, Barcelona (ljumskskada)

Sergi Roberto, Barcelona (oklart)

Moussa Wagué, Barcelona (oklart)

Memphis Depay, Barcelona (knäseneskada)

Ansu Fati, Barcelona (knäseneskada) Osäker till spel Jesús Navas, Sevilla (muskelskada)

Youssef En-Nesyri, Sevilla (muskelskada)

Lucas Ocampos, Sevilla (huvudskada)

Marcos Acuna, Sevilla (oklart)

Yusuf Demir, Barcelona (magproblem)

Martin Braithwaite, Barcelona (knäskada)

Storfavoriten! - 4. Juventus - Cagliari Juventus streckas högt Cagliari kändes lite på gång innan de ställdes mot Inter för ungefär tio dagar sedan. Då blev det stryk med 0-4 för sardinerna och av bara farten blev det samma siffror mot Udinese. Med en ynka seger på 18 spelade omgångar är det inte så konstigt att de rödblåa befinner sig under nedflyttningsstrecket. Mot Udinese hade Cagliari ruggigt låga 0,18 i xG och då är det svårt att vinna några matcher. Å andra sidan var Udineses xG 0,52 vilket säger en del om att 4-0 var siffror ordentligt i överkant. Diego Godín spelade centralt i en fembackslinje då med Ceppitelli och Carboni som övriga mittbackar. Där tycker jag Cáceres borde kliva in istället för den sistnämnde. Mittfältet ser tunt ut med Strootman skadad och Marin avstängd efter sitt röda kort senast. Framåt skapade alltså Cagliari ingenting mot Udinese, men det finns ganska fina anfallare i laget. Joao Pedro och Pavoletti startade då medan Baldé hoppade in. En trio som kan såra Juventus. Massimiliano Allegri, som var tränare för Cagliari senast de bortabesegrade Juventus (2009), har fått ordning på sitt Juventus som nu har plockat tio poäng på fyra omgångar. Därmed har de svartvita fått häng på Champions League-platserna. Det ska dock sägas att skadeläget är ganska jobbigt och här får Allegri troligen återigen klara sig utan Chiesa och Dybala. Närmast kommer den gamla damen från en 2-0-seger mot Bologna där Morata glänste med både mål och assist. Han startade på topp med Bernardeschi och Kean och det var en trio som fungerade ganska bra tillsammans. Kulusevski fick nöja sig med ett ganska anonymt inhopp på 20 minuter. Pellegrini skadade sig i helgen och ser ut att saknas här, men Alex Sandro är en duglig ersättare. Juventus är såklart favoriter mot ett lag av Cagliaris kaliber, men storlaget från Turin har inte varit att lita på under hösten. Det var inte längesedan de tappade poäng mot Venezia och på hemmaplan har Juve tagit stryk av lag som Empoli och Hellas Verona. Med det i åtanke lockar det inte att spika den överstreckade ettan. Rensarkrysset kompletterar därför genast. Missar matchen Danilo, Juventus (muskelskada)

Giorgio Chiellini, Juventus (muskelskada)

Luca Pellegrini, Juventus (vadskada)

Paulo Dybala, Juventus (muskelskada)

Razvan Marin, Cagliari (avstängd)

Kevin Strootman, Cagliari (knäskada)

Riccardo Ladinetti, Cagliari (oklart) Osäker till spel Aaron Ramsey, Juventus (muskelskada)

Federico Chiesa, Juventus (lårskada)

Marko Rog, Cagliari (knäskada)

Sebastian Walukiewicz, Cagliari (höftskada)