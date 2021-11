"Höjdaren - Wolfsburg vinner mot Juventus"

Höjdaren! - 1. Wolfsburg - Juventus Wolfsburg visar klassen Grupp A är ett riktigt getingbo mellan de tre översta lagen. Inför den andra halvan av gruppspelet leder Chelsea före Wolfsburg och Juventus i den ordningen. Troligen är det också den ordning vi kommer få se efter att alla sex omgångar är spelade. Då måste Wolfsburg dock ta hand om Juventus hemma på tysk mark under onsdagen, något Vargarna ska ses med bra chans att lösa. När lagen möttes i Turin förra veckan hade Wolfsburg vänt 0-1 till 2-1 och såg ut att gå mot en viktig trepoängare. Då i slutskedet av matchen visades Felicitas Rauch (avstängd här) ut och bara några minuter senare satte Juventus dit kvitteringen via Cristiana Girelli. Det var den italienske landslagsspelarens andra mål för matchen och hon följde upp sin poängproduktion i helgens ligamatch mot Lazio där hon stod för två framspelningar. De svenska inslagen Lina Hurtig och Amanda Nildén satt båda på bänken i första mötet och åtminstone den förstnämnda ska ses med hyfsad chans att få speltid nu. Wolfsburg saknar alltjämt Ewa Pajor som är långtidsskadad och då det har varit lagets kanske allra bästa spelare under ett par år är det såklart ett enormt avbräck. Tabea Wassmuth har ersatt henne och faktiskt hittat nätet fem gånger om i Champions League. Wassmuth får god hjälp i det offensiva spelet av Svenja Huth och Jill Roord, två målfarliga spelare som stormar fram på mittfältet. Den trion kommer hitta luckor på Juventus igen. Bakåt ser det inte riktigt lika säkert ut med Lattwein och Oberdorf framför Janssen och Wedemeyer. Den rutinerade målvakten Almuth Schult har dock varit stark under hösten och höll nollan i helgens ligaseger över Bayern München trots att hon var satt under hårt tryck. Wolfsburg dominerade det första mötet ganska kraftigt och det var riktigt slarvigt att de inte lyckades vinna den matchen. Med lite mer skärpa tar Vargarna hem detta och hemma på sin egna arena bör vi få se ett helt annat Wolfsburg. Juventus kommer inte ha speciellt mycket offensivt spel alls och räcker inte till. Ettan spikas hela vägen upp till 70 procent. Missar matchen Ewa Pajor, Wolfsburg (knäskada)



Helgarderingen! - 8. Sandhausen - Nürnberg Nürnberg överstreckas grovt Nürnberg gjorde ingen bra säsong alls i fjol då de slutade på den undre halvan av tabellen, men har inlett hösten betydligt starkare. Inför den 14:e omgången skiljer det endast fyra pinnar upp till direktuppflyttning. Truppen är stark med spelare som Lino Tempelmann och Johannes Geis. Det finns dock tveksamheter om Mats Daehli och Eric Shuranov kan delta som båda har varit iväg med sina respektive landslag. Skulle den duon inte kunna figurera känns FCN betydligt tunnare. Dessutom kommer de från två raka förluster så det kan sättas ett frågetecken för formen. Som lök på laxen spelas denna match på bortaplan och Nürnberg har under säsongen bara vunnit en av sex matcher på resande fot. En del faktorer som talar emot det högt streckade bortalaget med andra ord. Sandhausen ligger på negativ kvalplats, men mår ändå ganska bra för tillfället. Fem pinnar på de tre senaste omgångarna är inte alls pjåkigt och allra närmast kommer de från en 1-0-seger borta mot Dynamo Dresden. Det var strikern Pascal Testroet som noterades för målet då och han har varit strålande sedan han kom in i truppen för några veckor sedan. Testroet har nätat i två raka matcher och smällt dit fyra baljor på sina sex ligamatcher för klubben. Imponerande siffror. Bland övriga spelare märks bland annat Charlison Benschop från Curacao som har en lång karriär bakom sig med bland annat spel i Bundesliga och Eredivisie. Han får finna sig i att spela andrafiolen bakom Testroet, men det är en striker som kan komma in från bänken och bidra. Sandhausen vann motsvarande möte i januari med 2-0 och spelare för spelare skiljer det inte speciellt mycket upp till Nürnberg. När de då spelar på hemmaplan ska SVS absolut inte vara slagna på förhand. Värdet sitter klockrent till vänster och 1X är därför givna tecken att få med. Jag väljer dock att göra det enkelt för mig och plockar med alla tecken redan från start. Osäker till spel Mats Daehli, Nürnberg (landslagsuppdrag)

Eric Shuranov, Nürnberg (landslagsuppdrag)