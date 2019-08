"Inter startar starkt - storfavoriter i premiären"

Spiken! - 1. IFK Göteborg - Kalmar FF

Sana och Aiesh har lyft Blåvitt

Det är nästan oförskämt att säga att Blåvitt haft en formdipp efter sommaruppehållet då Kamraterna inte förlorat på åtta raka omgångar av Allsvenskan, men så var faktiskt fallet. Alldeles för många kryss gjorde att göteborgarna tappade mark på toppen. Viktig seger därför senast mot Helsingborg då Lasse Vibe avgjorde med bara minuter kvar att spela.

Hosam Aiesh och Tobias Sana värvades in under sommaren och det är två nyförvärv som verkligen lyft laget. Aiesh är en trollgubbe på kanten som är svår att fånga och Sana har klivit in i en central position och dikterat passningstempot med framgång. Det har varit perfekt för IFK med en mer offensivt lagd mittfältare då Sebastian Eriksson och August Erlingmark har defensiven som sina adelsmärken.

På topp är Robin Söder stekhet. När “10-åringen” satte 1-1 mot Helsingborg innebar det att han hade stått för lagets sex senaste mål. En otrolig siffra. Då även Kharaishvili och Vibe finns att tillgå ser det ganska spännande ut framåt. Trolig matchbild nu är att Blåvitt har ganska mycket boll och rullar från sida till sida för att försöka hitta öppningar.

Kalmar har tagit fem poäng på sina tre senaste omgångar av serien och därmed lämnat den allra värsta bottensörjan bakom sig, även om det bara skiljer två pinnar ner till Falkenberg på kvalplats. Senast vann smålänningarna med 2-1 borta mot AIK och då var nyförvärvet Alexander Jakobsen ruskigt bra. Med honom och nye anfallaren Herrem ser anfallsspelet helt klart spetsigare ut än tidigare.

Positivt för Kalmar är att Rasmus Elm är tillbaka i truppen efter sina sjukdomsbesvär och är han fullt förberedd är det såklart en av seriens största attraktioner. KFF får ändå slå ur underläge. De har trots allt bara vunnit två av tio bortamatcher i år medan Blåvitt bara torskat en hemma. Hamnar ettan under 50 procent är det en vettig spik på denna kluriga rad.

Missar matchen

Patrik Karlsson Lagemyr, IFK Göteborg (knäskada)

Rasmus Wikström, IFK Göteborg (knäskada)

Noah Alexandersson, IFK Göteborg (fotskada)

Emin Nouri, Kalmar FF (knäskada)

Piotr Johansson, Kalmar FF (lårskada)

Alexander Ahl-Holmström, Kalmar FF (armskada)

Storfavoriten! - 1. Inter - Lecce

Spännande Inter stora favoriter

Serie A rullade igång i helgen och de stora kanonerna vann sina premiärer. Både Juventus, Napoli och Lazio står på tre poäng vardera. Det var egentligen bara Roma som misslyckades med att plocka en seger då de spelade 3-3 hemma mot Genoa. Kan Inter hänga på täten när de tar emot nykomlingarna Lecce hemma i Milano?

De blåsvarta kom fyra i fjol och siktar nu på att förbättra den placeringen. Politano har köpts in från Sassuolo och Lazaro plockats från Hertha Berlin. Det är dock superanfallaren Romelu Lukaku som är det stora köpet. Visst hade belgaren det tufft i Manchester United mot slutet men han har visat i det belgiska landslaget vilken stor spelare det är.

Frågan är vad som händer med Mauro Icardi. Argentinaren har varit Inters store målskytt under flera år men har gjort sig impopulär både bland fans, ledning och i viss mån även lagkamrater. Det verkar bli Juventus till slut men än är strikern kvar i klubben. Tänk vilket anfallspar det skulle vara med Icardi och Lukaku. Frågan är om Antonio Conte kommer spela med strulpellen i premiären.

Lecce slutade tvåa i Serie B i fjol och tog sig direkt upp till det italienska finrummet. Detta var främst tack vare ett mycket fint hemmaspel, på bortaplan vann de endast sex av 18 omgångar. Under försäsongen har gästerna främst ställts mot enklare motstånd för att bygga självförtroende och det verkar ha fungerat. I förra veckans Coppa Italia besegrades Salernitana med hela 4-0.

Lapadula stod för två av målen då och lånet från Genoa bildar tillsammans med La Mantia ett ganska intressant anfallspar. Här får Lecce ligga lågt och försöka sticka iväg på kontringar med den duon men det blir ingen lätt uppgift. Givetvis är värdarna superfavoriter här och en hemmaseger ska hållas som trolig. När ettan streckas upp mot 90 procent är det dock inte fel att plocka med ett kryss på större system.

Missar matchen

Diego Godín, Inter (lårskada)

Biagio Meccariello, Lecce (knäskada)

Riccardo Fiamozzi, Lecce (ryggskada)

Osäker till spel

Valentino Lazaro, Inter (lårskada)