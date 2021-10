"Isaks Real Sociedad överskattas"

Spiken! - 1. Sparta Prag - Lyon Lyon tar tredje raka Efter en knackig start på säsongen har Lyon börjat rulla igång. De har två segrar av två möjliga i Europa League, utan att släppa in mål dessutom, och i Ligue 1 besegrades Monaco med 2-0 i helgen. En match där det dröjde tills den 75:e minuten innan Ekambi kunde sätta dit 1-0 på straff, men det ska sägas att Les Gones förde den tillställningen och det var helt rättvist att de fick med sig samtliga tre poäng. Ekambi startade då tillsammans med Aouar och Shaqiri strax bakom stortalangen Cherki och det var en uppställning som fungerade bra tillsammans. Det är inte otänkbart att Lyon roterar en del med tanke på att de har en bortamatch mot Nice tidigt under söndagen, men Kadewere och Paquetá står redo att hoppa in. Det är spelare av hög kvalité. Dessutom är det inte otänkbart att 18-årige Habib Keïta får speltid. Sparta Prag har fem raka segrar i alla tävlingar och besegrade Rangers med 1-0 i den senaste omgången av Europa League. En match som annars främst blev känd för att det bara var barn på läktaren och att de ska ha buat ut Kamara varje gång han rörde bollen. Ytterbacken Hancko stod för matchens enda mål då i en tillställning som var helt jämn och egentligen kunde ha gått åt vilket håll som helst. Haraslín och Hlozek startade tillsammans med Minchev på topp i den matchen och det är främst den trion som ska göra det igen när Ladislav Krejci är skadad. David Moberg Karlsson har varit utanför matchtruppen i två raka fajter, men är också ett offensivt alternativ. Det är spelare som kan göra skillnad och 20-årige Martin Minchev kommer med gott självförtroende efter två mål och en assist i helgens ligamatch mot Pardubice. Det är dock skillnad på att näta på Pardubice och på att passera Denayer, Boateng, Dubois och Emerson. I Lyons försvarslinje är samtliga landslagsmän, även om Boateng har slutat i det tyska landslaget. Spelare för spelare är det inget snack om att mest klass finns det hos gästerna och så länge inte Peter Bosz roterar bort sig fullständigt är det Lyon som kommer ha det mesta av spelet. Det räcker till en bortaseger. Tvåan spikas. Missar matchen Casper Höjer Nilssen, Sparta Prag (vadskada)

Ladislav Krejci, Sparta Prag (sjukdom)

Lukas Julis, Sparta Prag (ljumskskada)

Islam Slimani, Lyon (muskelskada)

Lenny Pintor, Lyon (knäskada)

Jeff Reine-Adélaïde, Lyon (knäskada)

Moussa Dembélé, Lyon (vadskada)

Helgarderingen! - 4. Sturm Graz - Real Sociedad Isaks gäng överskattas Real Sociedad har som vanligt en grym samling spelare och för tillfället leder de faktiskt La Liga, även om det ska sägas att de har spelat en match mer än sina närmaste konkurrenter. Det stora målet med säsongen är såklart att göra något i ligan och på torsdag väntar en minst sagt svår uppgift när Atlético Madrid bjuder in på Wanda Metropolitano. Alguacil kommer vilja ha sina bästa spelare tillgängliga då vilket gör att denna Europamatch hamnar lite i kläm. Baskerna har bara skrapat ihop två poäng hittills och skulle behöva en triumf, men det är ändå inte omöjligt att det roteras en del i elvan. Samtidigt ska det sägas att truppen är bred. I 1-0-segern över Mallorca i senaste ligafajten startade Zubimendi, Zubeldia, Sörloth och David Silva på bänken. Spelare som såklart hade klivit rakt in i Sturm Graz elva. Vår svenske hjälte Alexander Isak är vanligtvis helt given på topp, men även han behöver vila ibland. Jag tror knappast Isak får 90 minuter på plan i Österrike. Sturm Graz har inte räckt till i de två inledande kamperna mot Monaco och PSV, vilket var att vänta. Borta mot Monaco blev det stryk med 0-1 och hemma mot holländarna hängde Sturm Graz med bra i 75 minuter innan PSV kunde rinna ifrån till 4-1. Nu krävs det en fullt fokuserad försvarsinsats och visst finns det skickliga defensiva pjäser i truppen. Affengruber är österrikisk U21-landslagsman och han tar troligen plats bredvid Wüthrich med ett förflutet i Young Boys. Den slovenska landslagsmannen Gorenc Stankovic ligger som en sköld framför de försvararna. Framåt handlar mycket om Kelvin Yeboah som gjort det så bra att han har fått chansen i det italienska U21-landslaget. Sju mål och tre assist har det blivit från hans fötter i ligaspelet. Bredvid sig har han kraftfulla Jakob Jantscher som i september var uttagen till det österrikiska landslaget. Det är en en duo som ska kunna bryta ner Sociedads försvarsmur hemma på Merkur-Arena. Sturm Graz ligger tvåa i den österrikiska ligan bakom omöjliga Salzburg och är normalt sett starka på hemmagräset. Visst får de slå ur underläge mot ett lag från La Liga, men med fansen bakom sig ska de inte underskattas. Något tipparna verkar göra. Tvåan streckas en bra bit över 70 procent och det är för mycket, inte minst då Sociedad säkerligen har en del tankar på helgens batalj mot Atlético. Jag väljer att måla på hela vägen redan från start. Missar matchen Otar Kiteishvili, Sturm Graz (muskelskada)

Carlos Fernández, Real Sociedad (knäskada)

Mikel Oyarzabal, Real Sociedad (muskelskada) Osäker till spel Sandro Ingolitsch, Sturm Graz (knäskada)

Francisco Mwepu, Sturm Graz (muskelskada)

Alex Sola, Real Sociedad (knäskada)

Diego Rico, Real Sociedad (muskelskada)

Nacho Monreal, Real Sociedad (knäskada)