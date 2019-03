Favoritfallet? - 1. Frankrike - Island

Island stör världsmästarna

Att säga att Frankrike har varit bra de senaste åren är ett rejält understatement. 2016 gick Les Bleus till final i EM och under förra sommaren vann de som bekant VM i Ryssland. Kvalspelet började också stabilt med en 4-1-vinst borta mot Moldavien där hela topptrion Giroud, Griezmann och Mbappé skrev in sig i målprotokollet.

Didier Deschamps har en extremt stark trupp till förfogande med världsklass på samtliga positioner. De har dock åkt på någon smäll här och där i sina senaste kval. Bland annat tog de stryk av Sverige på Friends Arena och fick enbart kryss hemma mot lilla Luxemburg i det allra senaste VM-kvalet.

Kan Erik Hamrén dra någon styrka från detta? Inte helt otänkbart. Hamrén fick en mardrömsstart som ansvarig för Island men nu har den gamla svenska förbundskaptenen och ö-nationen börjat hitta varandra. 2-0 mot Andorra var ett professionellt jobb och i höstas spelade dessa två lag faktiskt 2-2 mot varandra i en träningsmatch i Guingamp. Detta efter att Frankrike hittat in med två baljor de sista fem minuterna.

Det finns gott om svenskbekantingar i Hamréns trupp. En av dessa, Kjartansson, stod för 2-0-målet mot Andorra. Den som ska leda offensiven är dock superstjärnan Gylfi Sigurdsson. Den kreativa mittfältaren har haft en säsong i Premier League som gått en del upp och ner, men tolv gjorda mål i världens tuffaste liga är väldigt imponerande.

Gylfi är ett stort hot på fasta situationer och det lär vara något som Island kommer satsa hårt på. Varje hörna och frispark är målchans med en sådan högerfot i laget. Dessutom har kapten Aron Gunnarsson, till vardags i Cardiff, enormt långa inkast. Räkna med att bollar kommer lyftas in mot straffområdet varje gång det finns läge. Där ska tunga Finnbogason fajtas med Umtiti och Varane.

Frankrike har givetvis bättre spelare på varje position och ska vara favoriter. Här kommer de ha väldigt stort bollinnehav, säkerligen upp mot 70 procent. Island är dock normalt sett välorganiserade och kan de få in en boll på en hörna eller ett inkast blir de svåra att bryta ner. När ettan då streckas mellan 85-90 procent lockar det inte att lämna den ensam. Helgardera och hoppas Island står för ett mirakel.

Osäker till spel

-





Värde-ettan! - 3. Portugal - Serbien

Portugal mot gruppledning

I fredags skrev jag om Portugal som en favorit i fara när de ställdes mot Ukraina. Då var nationen från den Iberiska halvön rejält överstreckad och mycket riktigt fick de bara oavgjort. Det har gjort att tipparna denna gången istället underskattar portugiserna. Något som bara måste utnyttjas.

Portugal gjorde absolut ingen dålig insats mot Ukraina. Bland annat hade de helt vansinniga 18-2 i hörnor. Bollen ville bara inte in. Cristiano Ronaldo själv brände en hel del och känner jag superstjärnan rätt vill han revanschera sig med målkalas under måndagen. Till sin hjälp har han André Silva och Bernardo Silva på topp. Skickliga spelare onekligen men just att hitta en rejäl striker har länge varit Portugals akilleshäl. Kanske kan nyblivne landslagsmannen från Braga, Dyego Sousa som fick hoppa in med kvarten kvar senast, vara svaret.

På mittfältet samsas William Carvalho med Wolverhampton-duon Neves och Moutinho medan Pepe styr försvaret trots sin aktningsvärda ålder (36). På det stora hela har de rödklädda ett väldigt spännande manskap som bör kunna ta hem Grupp B till slut.

Serbien kliver här in i kvalet. I onsdags träningsmatchade de mot Tyskland på bortaplan och fick faktiskt med sig 1-1 därifrån. Målet gjordes då av Luka Jovic som är fullständigt glödhet. Strikern öser in mål både i Bundesliga och i Europa League och nu alltså även i landslaget. Frågan är om förbundskapten Mladen Krstajic kommer starta med både honom och tidigare självklara ettan Aleksandar Mitrovic eller om han väljer en mer defensiv balans.

Bakom dessa två finns skickliga pjäser som Adem Ljajic, Dusan Tadic och Sergej Milinkovic-Savic. Med dessa spelare kommer serberna kunna skapa en del chanser trots bortaplan. Försvaret ser dock betydligt mer ihåligt ut och det är kanske inte vad man vill ha när Cristiano Ronaldo kommer rusande mot en.

Två skickliga lag som möts här helt klart och två länder som ska vara favoriter till att ta sig hela vägen till EM. Portugal har dock både starkare spets och bredd och har inte förlorat en tävlingsmatch på hemmaplan sedan 2014. När tipparna dessutom understreckar ettan är det inget snack om att det är till vänster man ska fatta pennan.

Osäker till spel

-