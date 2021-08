"Kamratmöte - Göteborg vinner stormötet"

Kamratmötet! - 1. IFK Göteborg - IFK Norrköping

Blåvitt tar revansch på sig själva

Trots att ytterst meriterade hemvändare som Markus Berg, Gustav Svensson och Oscar Wendt alla startade mot Varberg var det ett minst sagt svagt IFK Göteborg vi fick se. De skapade knappt en målchans på hela matchen och inte blev det bättre av att försvaret fortsatte att skänka bort mål bakåt. Denna gång var det Carl Johansson som syndade med en för lös hemåtpassning.

Micke Stahre var inte nöjd med sitt lag som lär ha fått sig en och annan skrapa efter den prestationen. Hemma på Ullevi bör vi få se en annan laddning hos värdarna som då trots allt har ett lag som är tunga att möta. Sigthorsson och Berg på topp är två jättar som Pekings mittbackar kommer få svårt att hantera. Dessutom har en spelare som Tobias Sana mycket mer att ge än vad han har fått ut under den första halvan av säsongen.

IFK Norrköping har inte heller haft någon lycka med sig mot slutet och kommer närmast från två raka förluster. 1-2 borta mot Hammarby är dock ingen skam. Då nätade Samuel Adegbenro igen, nigerianens första fullträff sedan mitten av maj. Viktigt för östgötarna som har fått klara sig utan sin anfallsstjärna Christoffer Nyman en längre period. Nyman lär inte delta här heller.

Mot Hammarby startade Adegbenro tillsammans med Khazeni och Björk på topp och även om det inte är de mest namnkunniga spelarna är det lirare med mycket speed. Dessutom finns det gott om offensiva alternativ på bänken i form av Lima, Levi och Sema. Samtidigt har Rikard Norling haft svårt att få ut all potential som finns hos Norrköping, speciellt på bortaplan där fyra av sex matcher har förlorats.

Spelar IFK Göteborg som förra veckan åker de på stryk igen, men jag är inne på att vi får se ett betydligt mer bestämt Blåvitt inför hemmapubliken. Gustav Svensson och Sebastian Eriksson vinner mittfältskampen mot Fransson och Skúlason och det avgör den här tillställningen. Stannar ettan i trakterna kring 40 procent är det en vettig spik.

Missar matchen

Simon Thern, IFK Göteborg (fotskada)

Patrik Karlsson Lagemyr, IFK Göteborg (oklart)

Kevin Yakob, IFK Göteborg (ljumskskada)

Osäker till spel

Christoffer Nyman, IFK Norrköping (fotskada)

Semifinalen! - 2. Mexiko - Brasilien

Tuff uppgift för Brasilien

Brasilien och Spanien har ända sedan början av OS varit de stora favoriterna i herrarnas fotbollsturnering då de trots allt har med sig ganska namnstarka trupper. Båda lagen har tagit sig till semi och allra mest har brassarna imponerat. Den offensiva kvartetten med Cunha, Richarlison, Antony och Claudinho har varit svårstoppad. Richarlison leder skytteligan med sina fem mål.

I kvarten mot Egypten hade Brasilien dock väldigt svårt att komma till klara lägen. Cunhas 1-0 blev matchens enda och nordafrikanerna stod emot väldigt bra. En insats som möjligen kan sprida lite osäkerhet i truppen. Reinier fick återigen komma in från bänken och var pigg under sin halvtimme på plan. Där har Brasilien en joker att plocka in om spelet skulle gå i stå igen.

Mexiko har det verkligen svängt om under turneringen. 6-3 mot Sydkorea i kvarten innebär att de har noterats för 14 mål på sina fyra matcher. En stor del av truppen hör hemma i den inhemska ligan och två lirare som känner varandra väl är Henry Martín och Sebastián Córdova som båda tillhör Club América. Duon noterades för två mål vardera mot Sydkorea varav ett par riktiga läckerbitar. Totalt har det blivit tre mål var i turneringen hittills.

Uriel Antuna är en annan pjäs som sett stabil ut. Antuna har ett förflutet i Los Angeles Galaxy och Groningen och är en spelare som definitivt har kunnandet för att komma ut i Europa igen. Den enda spelaren i truppen som inte tillhör en mexikansk klubb är Real Betis Diego Lainez som inledde på bänken mot Sydkorea. En anonym trupp med andra ord, men som stundtals spelar oerhört attraktiv fotboll.

Brasilien har revansch att utkräva på Mexiko som vann finalen i OS 2012 mot just Brasilien. Tipparna ger också den sydamerikanska stornationen bra chans att lyckas med den saken, men själv känner jag mig inte lika säker. Mexiko, med veteranen Ochoa mellan stolparna, är bättre än vad gemene man tror och kan absolut överraska. Här behövs alla tecken.

Missar matchen

Jorge Sánchez, Mexiko (avstängd)