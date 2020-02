Skrällchansen! - 3. Brescia - Napoli

Kan Balotelli sänka Napoli?

Det börjar se riktigt illa ut för Brescia som inför helgens omgång ligger näst sist i Serie A. Upp till Sampdoria över strecket skiljer det sju poäng så de blåvita måste börja plocka poäng om det inte ska bli hissen ner till Serie B. Napoli ligger i mitten av tabellen och slåss i första hand om en plats i nästa säsongs Europa League, upp till Champions League-placeringarna skiljer det för mycket.

Napoli har börjat röra på sig med tre segrar på de fyra senaste, men det har varit knappa trepoängare. Däremellan torskade de ljusblåa mot Lecce med 2-3 så det är knappast någon större kvalitetshöjning Gattuso har gett laget. Malcuit är nu skadad och dessutom sätts det frågetecken kring om Hysaj, Milik och Lozano kan medverka.

Dries Mertens och Lorenzo Insigne ska stå för målgörandet om Milik saknas och det är en duo med hög potential men som har haft svårt att få ut sitt kunnande på plan denna säsong. Frågan är om de kan hitta rätt här. En som kommit in i laget på ett bra sätt är Diego Demme som under vintern värvades in från RB Leipzig. Räkna med att tysken startar och dominerar mittfältet.

Brescia har nio raka utan vinst och föll förra helgen igen. Det var dock borta mot Juventus så det kanske inte var någon större skräll. Speciellt inte efter att Florian Aye drog på sig ett rött kort efter en dryg halvtimmes spel. Han är avstängd nu och när Tonali dessutom är skadad kan det möjligen öppna för att Simon Skrabb får mer speltid än den minut han fick mot Juventus.

Ska det bli någon framgång här hänger dock det mesta på Mario Balotelli, precis som vanligt. Den kraftfulla anfallaren har fem ligamål hittills vilket får ses som godkänt. När han blixtrar till kan dock vad som helst hända och med Donnarumma vid sin sida kan han definitivt såra Napoli. Gästerna ska såklart vara favoriter, men jag tycker inte de har visat tillräckligt under säsongen för att motivera en streckning på över 70 procent. Plocka därför med alla tecken och jobba in hemmaskrällen!

Missar matchen

Florian Aye, Brescia (avstängd)

Sandro Tonali, Brescia (muskelskada)

Ernesto Torregrossa, Brescia (muskelskada)

Andrea Cistana, Brescia (oklart)

Kevin Malcuit, Napoli (knäskada)

Osäker till spel

Romulo, Brescia (oklart)

Hirving Lozano, Napoli (höftskada)

Elseid Hysaj, Napoli (knäskada)

Arkadiusz Milik, Napoli (knäskada)







Hemmafavoriten! - 4. Real Betis - Mallorca

Bortasvaga Mallorca får det tufft igen

Real Betis har kapacitet i truppen för att hugga på Europaplatserna men så har inte säsongen utvecklat sig. De grönvita har faktiskt närmare nedflyttning är sjätteplatsen efter 24 omgångar. Under strecket just nu befinner sig faktiskt Mallorca som har åtta pinnar upp till fredagens kombattanter. Det bör bli svårt att minska det gapet.

Mallorca är nämligen hela seriens, ja ett av hela Europas, allra sämsta bortalag. Hemma på sin ö tar de en del poäng men på resande fot har Mallorca en oavgjord och tio förluster! Ett otroligt dåligt facit. Budimir är en skicklig anfallare och tonåriga japanen Kubo är en intressant spelare, men mycket mer än så finns det inte att hämta i det ganska jämngråa bortalaget.

Real Betis har fyra raka omgångar utan vinst och 0-0 borta mot Leganés senast var knappast ett steg åt rätt håll. Då blev dessutom Borja Iglesias utvisad på övertid efter att ha börjat knuffas med Leganés ledarstab. Inte speciellt smart gjort och Iglesias är nu avstängd. Det finns dock ersättare, både Tello och Loren satt på bänken mot Leganés.

Dessutom kommer Nabil Fekir tillbaka från sin avstängning och det är i sina bästa stunder en väldigt sevärd lirare. Det är även veteranen Joaquín som faktiskt gör sin målmässigt bästa säsong på 16 år. Inte illa alls. Bartra, Carvalho och Canales är andra spelare som samtliga håller högre klass än Mallorcas lirare.

Betis har tagit 20 av sina 29 poäng hemma på Benito Villamarín. Dessutom vann de höstens möte borta mot Mallorca med 2-1. Kommer värdarna bara upp i sin högstanivå tar de detta, men med tanke på hur ojämna de varit under säsongen lockar knappast en streckning på runt 70 procent. Plocka därför med krysset på större system som komplement till den givna utgångsettan.

Missar matchen

Borja Iglesias, Real Betis (avstängd)

Diego Laínez, Real Betis (magproblem)

Osäker till spel

Juanmi, Real Betis (fotskada)

Baba Rahman, Mallorca (knäskada)

Lumor Agbenyenu, Mallorca (knäseneskada)