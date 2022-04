"Klassikermöte - Malmö FF spänner musklerna"

Klassikermötet! - 1. Malmö FF - IFK Göteborg Malmö FF spänner musklerna De flesta kan nog skriva under på att Malmö FF inte alls har kommit upp i nivå under inledningen av säsongen och att det finns mycket mer att ta av detta himmelsblå gäng. Då har de ändå gått till final i Svenska Cupen och är obesegrade efter fyra omgångar av Allsvenskan. Kravbilden är inte att leka med. Samtidigt finns det uppenbara problem som syntes tydligt senast mot Värnamo där MFF knappt skapade en målchans. Birmancevic byttes då ut i halvtid och kritiserades av tränare Milojevic efteråt. Vissa bekymmer finns offensivt då även Isaac Kiese Thelin dras med en skadekänning och är osäker till spel. Samtidigt kan MFF starta med Berget, Toivonen och Rieks på topp och det är en trio av väldigt hög klass. Den sistnämnde lär vara sugen på att återigen sänka sin gamla klubb, precis som på Gamla Ullevi i höstas. På mittfältet saknas Adi Nalic som tyvärr åkte på en allvarlig knäskada mot Värnamo och missar hela säsongen, men Sergio Pena är tillgänglig igen och det är en lirare av allra högsta klass. IFK Göteborg har fått en pangstart på säsongen med tio inspelade poäng på fyra omgångar och siktar högre än vad de har gjort på många år. Samtidigt ska det sägas att Blåvitt har haft maxutdelning. De var satta under hårt tryck i slutet av matchen mot Djurgården och fick inte alls ihop något vettigt passningsspel då. Det fanns dock flera guldkorn att ta med sig även från den bataljen. Gustaf Norlin fick chansen från start och tackade för förtroendet med ett mål. Den löpstarke 25-åringen hade dessförinnan imponerat stort i sina inhopp där han alltid ger allt i alla lägen. Tillsammans med en smart Marcus Berg får han ofta rätt bollar att löpa på. Bland övriga offensiva spelare har Tobias Sana inte kommit upp i nivå i början av säsongen medan Hosam Aiesh sett desto bättre ut. Aiesh duell mot Larsson, om det nu blir han som börjar på vänsterbacken, kan bli en riktig nyckel i denna fajt. Detta är tveklöst de två mest framgångsrika svenska klubbarna i historien och det står alltid enormt mycket prestige på spel när de möts. I fjol vann Blåvitt här med 3-2 efter ett sent avgörande på straff, men jag tror inte laget från västkusten lyckas återupprepa den bedriften. Det finns så mycket oförlöst potential i detta Malmö som bara väntar på att få komma ut och en match mot sin värsta rival historiskt sett är ett perfekt tillfället för att kickstarta sin säsong. Stannar ettan kring 60 procent är det en fin spik att bygga systemet kring. Missar matchen Adi Nalic, Malmö FF (knäskada)

Niklas Moisander, Malmö FF (knäskada)

David Edvardsson, Malmö FF (knäskada)

Martin Olsson, Malmö FF (sjuk)

Gustav Lilienberg, IFK Göteborg (höftskada)

Sebastian Eriksson, IFK Göteborg (hälskada)

Lucas Kåhed, IFK Göteborg (axelskada)

Alfons Nygaard, IFK Göteborg (ljumskskada)

Erik Sorga, IFK Göteborg (lårskada) Osäker till spel Jonas Knudsen, Malmö FF (knäskada)

Isaac Kiese Thelin, Malmö FF (ljumskskada)

Skrällchansen! - 3. Sirius - Hammarby Hammarby överstreckas Hammarby har fått en perfekt start på Allsvenskan med fyra raka segrar. Det enda lag som har lyckats med den bedriften så långt och de grönvita hoppas kunna förlänga sin segersvit i Uppsala denna måndagskväll. Edvin Kurtulus startade ihop med Mads Fenger i backlinjen senast mot Degerfors och det var också 22-åringen som stod för matchens enda mål. En stabil seger, men det var inte ett Hammarby som glänste direkt. På mittfältet startade Andersen, Sadiku och Besara, en trio som hittar varandra allt bättre och som troligen håller Darijan Bojanic utanför startelvan igen. På topp är det fullt ljus på Astrit Selmani och Gustav Ludwigson som är två av de jobbigaste anfallarna att möta. Den duon springer på allt och ger inte försvaret en lugn stund. Williot Swedberg är en fin tredje länk i den kedjan. Sirius har en oerhört intressant trupp till förfogande och inledde också serien med att plocka sju poäng på de inledande tre omgångarna. Senast åkte de blåsvarta dock på en riktig smäll nere i Blekinge. 0-3 i baken var inte vad tränare Daniel Bäckström hade räknat med. Vi ska dock ha med oss att det var en spelmässigt jämn match och det viktiga första målet kom på en ganska mjukt dömd straff. Edi Sylisufaj startade på topp tillsammans med Laorent Shabani då och även om det är en teknisk duo saknades det lite genombrottskraft. Christian Kouakou kunde inte vara med då på grund av en känning i ett lår och är ett osäkert kort igen. Visst skulle det betyda massor om strikern kan delta under måndagen. Da Graca och Zeidan var dock tillbaka i truppen mot Mjällby efter sina skadebekymmer och det är en duo som spetsar till värdarnas lag. Jag tippade Hammarby som vinnare av Allsvenskan inför säsongen då jag tyckte oddset på det var i högsta laget och det är inget jag behövt ångra hittills. Bajen gjorde dock inte sina bästa match för våren senast mot Degerfors och detta är en lurig uppgift mot ett Sirius som helt klart har kapacitet att hamna på den övre halvan av tabellen. Jag köper inte att tvåan streckas så högt som kring 70 procent och väljer då att plocka med alla tecken redan från start. En hemmaskräll hade gjort underverk för utdelningen. Missar matchen Jón Gudni Fjóluson, Hammarby (knäskada) Osäker till spel Christian Kouakou, Sirius (lårskada)

Abbe Khalili, Hammarby (oklart)