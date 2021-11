"Klasskillnad - Real Madrid vinner CL-mötet"

Spiken! - 1. PSG - Real Madrid PSG tar kommandot i gruppen Zhytlobud från Ukraina och Breidablik från Island räcker inte till. PSG och Real Madrid kommer avancera från Grupp B. Efter två omgångar står båda lagen på sex inspelade poäng och 7-0 respektive 6-0 i målskillnad. Kampen står istället om vilket lag som vinner gruppen och där tror jag stenhårt på PSG. Det franska storlaget har en trupp av allra högsta klass som dominerar hemma i Paris. Det är verkligen inte enkelt att göra mål på detta PSG. I ligan har de en målskillnad på 23-0 efter sju matcher vilket alltså innebär att parisarna inte har släppt in en enda balja på hela hösten i någon tävling. Amanda Ilestedt förtjänar mycket beröm för sina prestationer i PSG-tröjan sedan hon kom till klubben från Bayern München. Tillsammans med polskan Paulina Dudek har den svenska landslagsförsvararen stängt igen totalt. Den tjeckiska målvakten Barbora Votikova förtjänar också mycket beröm och hon pressas av den kanadensiska OS-hjälten Stephanie Labbé som kom från Rosengård under sommaren. Framåt handlar mycket om de franska landslagsspelarna Diani och Katoto som båda vräker in mål, men även Ramona Bachmann och Jordy Huitema är spelare som förtjänar respekt. Den sistnämnde nätade tre gånger om i 5-0-segern över Zhytlobud. Spansk fotboll är på frammarsch på damsidan, men Real Madrid är mil ifrån Barcelona. I fjol skiljde det 25 poäng mellan lagen och denna säsong har Las Blancas inlett med usla tre segrar på nio matcher och endast sex mål framåt. Kaci, Cardona och inte minst Kosovare Asllani dras med skador och kan inte delta här. Det är tre tunga avbräck och spanjorerna får finna sig i att försöka slå vakt om det egna målet. Det är klasskillnad mellan dessa två klubbar och det bör också visa sig på planen. Även med sitt bästa lag tillgängligt hade Real Madrid varit mer eller mindre chanslösa och med de avbräck de har att hantera har de vitklädda från den spanska huvudstaden inget att sätta emot. Ettan kommer streckas hårt, men det är inte mycket att göra åt. Självklar spik. Missar matchen Kosovare Asllani, Real Madrid (oklart)

Aurelie Kaci, Real Madrid (oklart)

Marta Cardona, Real Madrid (oklart)

Getingboet! - 2. Juventus - Wolfsburg Klar fördel Wolfsburg Grupp A kändes som den kanske allra mest ovissa på förhand och så har det också sett ut under hösten. Efter två spelade omgångar skiljer det bara en poäng mellan Wolfsburg, Chelsea och Juventus. Tyskarna är det lag som kanske har sett allra bäst ut. Först var de ytterst nära att ta alla tre poäng borta mot de regerande Champions League-finalisterna Chelsea och därefter krossades Servette med 5-0. De tyska Vargarna har ett starkt spelarmaterial där Jill Roord, som är ny från Arsenal, sticker ut lite extra. 24-åringen har glänst i både klubb- och landslag under hösten och kommer spela en huvudroll under tisdagen också. Spelare som Rauch, Huth, Hendrich och målvakten Schult är samtidigt med i det tyska landslaget vilket säger allt om kvalitén på den kvartetten. Det är ett starkt bortalag som kommer till spel. Juventus vinner inte seriematcherna lika klart denna säsong som i fjol, men de leder Serie A efter åtta segrar på lika många matcher. Storklubben från Turin dominerar den italienska fotbollen på damsidan, men det är ett land som är lite efter flera andra europeiska nationer. Juventus förväntas därför få svårt att ta sig vidare från gruppen och de får slå ur underläge här. Det ska dock sägas att Juve imponerade i den senaste Champions League-matchen när Chelsea var på besök. Visst blev det förlust, men 1-2 mot ett av Europas bästa lag är inget att skämmas över. Lina Hurtig startade på topp då tillsammans med Girelli och Bonansea. Den sistnämnde stod för målet. Amanda Nildén var fast på bänken då, men annars har den svenska doldisen fått mer speltid än förväntat under hösten och verkligen gjort det bra. Juventus har en stark defensiv med Boattin, Salvai, Gama och Lenzini som alla är med i det italienska landslaget. Hemmalaget lär också kommer in med en defensiv matchplan där det gäller att täta luckorna för de mer meriterade besökarna. Wolfsburg ska dock hållas snäppet högre och hamnar tvåan under 50 procent är det en lysande spik. I annat fall får bortasegern gärna kompletteras med krysset. Osäker till spel Turid Knaak, Wolfsburg (oklart)