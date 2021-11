"Knapp fördel hemma på ön"

Höjdaren! - 1. Tenerife - Girona Knapp fördel Tenerife Girona är tillräckligt bra för att vara ett topplag i den spanska andradivisionen och äntligen har katalanerna börjat förstå det själva. Tio poäng på de fyra senaste omgångarna innebär att Girona klättrar i tabellen med en väldig fart. Senast mot Alcorcón hoppade den specielle målskytten Stuani in i paus och satte dit samtliga tre mål i 3-1-segern. Han drog också på sig en varning i slutminuterna som kostar. Det var nämligen strikerns femte för säsongen och därmed är han avstängd nu. Det är Stuani inte ensam om, både reservmålvakten Ortolá (i Tenerife förra säsongen) och Samuel Sáiz sitter på botbänken. Dessutom är spelare som Terrats, Lozano och Borja García skadade. Det är med andra ord ett stukat bortalag som reser till Kanarieöarna för att försöka plocka med sig poäng hem. Tenerife trivs normalt sett bra hemma på ön, men har bara vunnit hälften av sina hemmamatcher så långt. Senaste tillställningen på den här arenan slutade 4-0 mot bottengänget Burgos och värdarna har plockat sju pinnar på sina tre senaste matcher. Tottenham-produkten Samuel Shashoua stod för ett mål och två assist då och har sett strålande ut under hösten. Den 22-årige engelsmannen har totalt sett producerat fem mål och fyra assist och bildar ett högintressant anfallspar med Víctor Mollejo, 20 år gammal. Där har Tenerife två spelare som Girona behöver hålla ögonen på. Annars är det försvaret som har imponerat mest hos hemmalaget. Tolv insläppta mål är tredje bäst av alla lag i serien och det blir inte enkelt att bryta sig igenom den köttmuren. Girona kommer till spel med endast 13 stycken spelare från A-truppen och det är såklart inga optimala förutsättningar. Dessutom fick de stryk på den här platsen två gånger om under 2020, först i januari och sedan i december. Tenerife ska med dessa förutsättningar gälla som favoriter, men ettan ser ut att streckas lite väl hårt för min smak. Krysset får därför ackompanjera redan från start. Missar matchen Cristhian Stuani, Girona (avstängd)

Helgarderingen! - 8. Huracán - Argentinos Juniors Derby i Argentina När det börjar bli sen kväll i Sverige är det dags för ett spännande huvudstadsderby i Argentina att gå av stapeln. Visst är rivaliteten mellan dessa två klubbar inte lika stor som till exempel mellan Boca Juniors och River Plate, men det är ändå mycket prestige på spel. Det skiljer fyra poäng mellan lagen till Huracáns fördel inför måndagens batalj och båda lagen ligger i mitten av tabellen. Målskyttet har varit ett stort problem för båda lagen som endast nätat 18 gånger vardera på 19 omgångar. Det är bara tre lag i hela serien som har en sämre notering. Flest fullträffar i Huracán har den uruguayanska strikern Matías Cóccaro stått för med sina fyra baljor, men han är långt ifrån ordinarie. De tre senaste matcherna har 23-åringen fått nöja sig med inhopp och det blir troligen samma visa igen. Istället är det försvaret som imponerar allra mest. 15 insläppta är en fin siffra och även fast viktiga Lucas Merolla har saknats i de två senaste matcherna har det sett hyfsat stängt ut bakåt. Grimi har tagit hans plats på ett bra sätt och bredvid veteranbacken står Jonathan Galván stark. Detta är en speciell match för Galván som är på lån från just Argentinos Juniors. Han vill säkerligen visa sig från sin bästa sida. Besökarna leds av den före detta Barcelona-backen Gabriel Milito och formen är allt annat än bra för den klubb som fostrade en viss Diego Maradona för många år sedan. Fyra förluster på de fem senaste i alla tävlingar där den senaste torsken var i ett annat derby, mot Boca Juniors, i cupen är facit i närtid. Truppen är det dock inget större fel på. Anfallaren Gabriel Ávalos har spelat landskamper för Paraguay i VM-kvalet och Kevin Mac Allister är en skicklig försvarare. Den sistnämnde är bror till Alexis som spelar i Brighton och i det argentinska landslaget. Det brukar inte direkt vara målglada tillställningar när dessa två lag ställs mot varandra. Det har endast blivit två mål totalt på de fem senaste inbördes mötena. Med det i åtanke känns krysset allra bäst. Jag gör det dock enkelt för mig och målar på med alla tecken redan från start, men är det något tecken som kan uteslutas är det ettan som streckas lite väl hårt. Missar matchen Lucas Merolla, Huracán (oklart)

