"Krossen - Real Madrids segerlösa svit fortsätter"

Krossen! - 1. Real Madrid - Barcelona Barcelona kör över sina rivaler Real Madrid tog sig till denna kvartsfinal efter att ha slutat tvåa i sin grupp bakom PSG. Mot mindre lag som Breidablik och Zhytlobud är de vitklädda starkare, men när de stöter på motstånd från världseliten hänger de inte med. I gruppen blev det stryk två gånger om mot PSG med en total målskillnad på 0-6. I den spanska ligan ligger huvudstadslaget på en femteplats med 14 segrar på 23 omgångar. För knappt två veckor sedan ställdes Real mot Barcelona i seriespelet och det var minst sagt spel mot ett mål. Barca vann den matchen med 5-0 och var närmare sex och sju mål än vad Madrid var att göra match av det hela. Kosovare Asllani fick inget vettigt att arbeta med på topp i Real Madrid och i övrigt ser truppen tunn ut på den här nivån. Andrés och Carmona är två lirare som har varit med i den spanska landslagstruppen och är två undantag till det påståendet men Cardona, som också har varit med i landslaget, är skadad. Barcelona har däremot en hel uppsjö av klasspelare att välja mellan. De blåröda är som bekant regerande Champions League-mästare efter att ha besegrat Chelsea med 4-0 i finalen i Göteborg i fjol och är en av de stora favoriterna till att ta hem även denna upplaga av Mästarturneringen. De lekte hem sin grupp med maximala 18 poäng och 24-1 i målskillnad. Även i den spanska ligan är de totalt överlägsna. 24 omgångar har gett 24 segrar och en målskillnad på 136-6. Det är ett snitt på nästan sex mål framåt per fajt. Truppen är bred och spetsig där namn som Rolfö, Hansen, Hermoso och Engen hittas. Dessutom finns en viss Alexia Putellas som sent i höstas vann Ballon d’Or och därmed rankas som världens allra bästa fotbollsspelare. Barcelona har några rätt tunga skador. Lieke Martens, Mariona Caldentey och Asisat Oshoala är alla skadade och missar denna match. Det är en trio som hade varit stora stjärnor i Real Madrid, men som här knappt ens märks att de är borta. Så stark trupp har Barca. Dessa två lag har mötts sju gånger sedan Real Madrid startade sitt damlag och katalanerna har vunnit samtliga möten. Klarare tvåa än så här går inte att få och den är bara att spika av oavsett streckning. Missar matchen Marta Cardona, Real Madrid (lårskada)

Mariona Caldentey, Barcelona (oklart)

Asisat Oshoala, Barcelona (oklart)

Lieke Martens, Barcelona (oklart)

Formmötet! - 2. Plymouth - Cheltenham Överstreckat Plymouth är ingen säker vinnare Plymouth har gått som tåget de senaste veckorna och fem raka segrar har skapat luft ner till sjundeplatsen. En playoff-plats är det stora målet med säsongen och bättre än så blir svårt att lösa då det är åtta pinnar upp till tvåan Wigan som har en match mindre spelad. Närmast kommer Plymouth från 4-0 mot mittenlaget Accrington och trots de stora siffrorna var det en match som tränare Steven Schumacher inte var överdrivet nöjd med. En som fick mycket beröm var däremot Niall Ennis som kom in från bänken i den tillställningen. Han kan mycket väl ta Jordan Garricks plats på topp nu. Ryan Hardie flyttar man däremot inte på. Med sina 16 ligamål är skotten lagets bästa målskytt och en av seriens vassaste avslutare. I övrigt får värdarna klara sig utan Camará som är iväg med Guinea-Bissaus landslag och det sätts också frågetecken kring Luke Jephcott som är uttagen till Wales U21. Cheltenham ligger tolva i tabellen med 17 poäng till båda strecken och har således inget speciellt att spela för. Det kommer bli en plats i mittens rike för The Robins. Kanske har det fått spelarna att kunna spela ut för de två senaste prestationerna har varit riktigt bra. Både Morecambe och AFC Wimbledon har slagits tillbaka med 3-1. Visst är det två lag som ligger under nedflyttningsstrecket, men bottengängen som slåss för sina liv är inte enkla att montera ner vid den här tiden på året. I Cheltenhams senaste ligamatch mot Wimbledon glänste Aaron Ramsey i sitt inhopp där han noterades för en assist. Det är alltså inte den före detta Arsenal-spelaren som numera spelar i Rangers vi pratar om, detta är en 19-årig engelsman som är inlånad från Aston Villa och är bror till Villas mittfältare Jacob Ramsey. Han har mycket att ge på denna nivå och kan leverera bollar fram till Alfie May som ligger trea i skytteligan med sina 19 fullträffar. De fyra senaste tävlingsmatcherna mellan lagen har slutat med två segrar vardera och detta kan mycket väl bli jämnare än vad tipparna verkar tro. När ettan överstreckas å det grövsta väljer jag att plocka med alla tecken redan från start och jobba in bortaskrällen för lite skönt kupongrens. Missar matchen Panutche Camará, Plymouth (landslagsuppdrag) Osäker till spel Luke Jephcott, Plymouth (landslagsuppdrag)