"Laddat toppmöte i Premier League"

Höjdaren! - 1. Liverpool - Chelsea Målsnål drabbning på Anfield Det är hård kubbning om Champions League-platserna och inför den här tillställningen är både Liverpool och Chelsea faktiskt utanför topp 4. Chelsea är femma, en poäng före Liverpool på sjätteplatsen. Upp till fyran West Ham skiljer det en pinne för Tuchels mannar. Gästerna gör sin andra raka toppmatch i Premier League efter att ha ställts mot Manchester United i helgen. 0-0 slutade det då. Det var ytterligare bevis på att Tuchel har lyckats tajta till The Blues försvar. Christensen ser ut som en ny spelare och med Rüdiger upptinad från frysboxen finns det också speed i backlinjen. Främst försöker de dock försvara genom att ha ett eget bollinnehav som tröttar ut motståndarna. Chelsea kommer säkerligen ha en försiktig approach till den här drabbningen och tänka försvarsspel först. För Liverpool är det inte så enkelt att tänka försvarsspel först när de knappt har några försvarare att ställa upp med. Jordan Henderson är senaste tillskottet på skadelistan och det innebar att Klopp startade med Kabak och Phillips som mittbackar mot Sheffield United. Det slutade med en hållen nolla och en 2-0-vinst. Seriejumbon är dock knappast en värdemätare. Framåt ser det däremot bra ut för de regerande mästarna. Curtis Jones har växt ut till en mycket intressant mittfältare och passar bra tillsammans med Wijnaldum och Thiago. På kanterna forsar som vanligt Robertson och Alexander-Arnold fram även om den duon har haft sämre säsonger än i fjol. Längst fram är det inget snack om att det är Salah, Firmino och Mané som ska starta. Det blir något att bita i för Chelsea som ännu inte förlorat under Tuchels ledning och dessutom bara släppt in två mål på de nio tävlingsmatcher som den före detta PSG-tränaren varit ansvarig för laget. Jag tror det blir en tät tillställning igen och trots den utsatta tabellpositionen kommer båda lagen ändå vara hyfsat nöjda med delad pott. Krysset ritas ned först, men på större system åker även ettan med. Missar matchen Joe Gomez, Liverpool (knäskada)

Virgil van Dijk, Liverpool (knäskada)

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

Jordan Henderson, Liverpool (ljumskskada) Osäker till spel Diogo Jota, Liverpool (sjukdom)

Fabinho, Liverpool (muskelskada)

Caoimhin Kelleher, Liverpool (mjukdelsskada)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (knäskada)

Thiago Silva, Liverpool (knäskada) (muskelskada)

Derbyt! - 2. Fulham - Tottenham Tottenham övervärderas I en match mot Burnley är det viktigaste att få hål på Sean Dyches köttmur tidigt. Det fick Spurs i helgen när de satte dit 1-0 redan i den andra minuten. Det var Gareth Bale som noterades för målet och walesaren skulle senare under kampen stå för ytterligare ett mål och en framspelning. Kan Mourinho få igång lånet från Real Madrid kan Son och Kane få välbehövlig avlastning längst fram. Efter 1-0 kunde Spurs få de ytor de vill ha för att ställa om på och matchen slutade till sist 4-0. En skön trepoängare för laget från norra London som fortfarande har chans att nå upp till Champions League-platserna. Truppen är i det närmaste skadefri, endast Lo Celso saknas och då är det en vass bortaelva vi kommer få se ställa upp med Höjbjerg och Ndombélé på mitten samt Reguilón och Aurier på kanterna. En svår uppgift för Fulham, men The Cottagers har sett riktigt bra ut en längre period. Nu skiljer det faktiskt bara tre poäng upp till Newcastle och Brighton över nedflyttningsstrecket. Närmast kommer Scott Parkers gäng från 0-0 i derbyt mot Crystal Palace. Det var den femte raka omgången med poäng för bottenlaget. Dessutom ska det sägas att Fulham förtjänade betydligt mer än en poäng från den matchen. 16-3 i avslut talar sitt tydliga språk, men bollen ville inte in. Mitrovic satt som vanligt nuförtiden på bänken medan Josh Maja startade på topp med Lookman, Loftus-Cheek och Reid bakom sig. En kvartett som kanske inte kan mäta sig med Son, Kane, Lucas och Bale, men de är rörliga och svåra att få tag på. Bakåt ser det bättre och bättre ut och senast hade Palace faktiskt bara den extremt låga siffran 0,17 i expected goals. När lagen möttes i höstas slutade det 1-1 och det var en helt jämn tillställning då. Jag tror definitivt att Fulham kan göra match av detta igen och när tvåan ser ut att sticka upp till 60 procent går den inte att lämna ensam. Plocka med alla tecken redan från start och jobba in hemmaskrällen för kupongrens. Missar matchen Marek Rodak, Fulham (fingerskada)

Tom Cairney, Fulham (knäskada)

Giovani Lo Celso, Tottenham (knäseneskada)