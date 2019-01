Leeds favoriter i kvällens toppmöte

Höjdaren - 1. Leeds - Derby

Tre poäng för Leeds i toppmötet

20 omgångar återstår av The Championship och det är alltjämt Leeds som toppar den engelska andradivisionen. Avståndet ner till de bakomjagande lagen har dock minskat då The Whites nu åkt på två raka förluster. Nu gäller det att hitta tillbaka till vinnande vanor för att de hängivna fansen ska kunna få se Premier League-ljuset för första gången på 15 år i höst.

Sett över hela säsongen har Leeds anförda under Marcelo Bielsa imponerat stort. Argentinaren har satt sin prägel på laget och fått en relativt anonym trupp att dra åt samma håll. Hjärta, finess och en väloljad striker i Kemar Roofe är bara några av de detaljer som gjort att de vitklädda toppar ligan. En annan är spelet på Elland Road då mästarna från 1992 är The Championships hittills bästa hemmalag.

För motståndet under fredagen står Frank Lampards Derby. The Rams har blandat och gett rejält så här långt men hänger likväl med i toppstriden. Inför den 27:e omgången återfinns County på den sista playoff-platsen, åtta poäng bakom Leeds.

Till Elland Road reser dock Derby utan flera av sina fixstjärnor. Marcus Olsson, Craig Forsyth och Mason Bennett är alla långtidsskadade och numera återfinns även Scott Malone på frånvarolistan. Värst är dock att lagets bästa målskytt, Harry Wilson, ser ut att missa detta möte. 21-åringen dras med en höftskada och är ytterst osäker till spel.

I grunden är detta två relativt jämbördiga lag men i kraft av hemmaplan och med tanke på Derbys alla avbräck får Leeds finna sig i att vara tydliga favoriter. Håller sig ettan omkring 50 procent är det en fullt tänkbar spik. Gardera med krysset om pengarna räcker till.

Missar matchen

Kalvin Phillips, Leeds (avstängd)

Marcus Olsson, Derby (korsbandsskada)

Craig Forsyth, Derby (korsbandsskada)

Curtis Davies, Derby (hälskada)

Mason Bennett, Derby (lårskada)

Scott Malone, Derby (ljumskskada)

Osäker till spel

Harry Wilson, Derby (höftskada)





Skrällen? - 3. Lyon - Reims

Ännu ett bakslag för Lyon?

Jag satte upp Lyon som en favorit i fara i veckan och det visade sig besannas när Les Gones förlorade på hemmaplan mot Strasbourg i Ligacupen. Trots ett kraftfullt spelmässigt övertag åkte Bruno Génésios mannar på en svidande 1-2 förlust, ett nederlag som mycket väl kan ha satt sig mentalt.

En spelare som Memphis Depay har inte alls sett lika bra ut under den senare delen av säsongen. Holländaren har nu inte gjort mål på över två månader och hans lekkamrat Nabil Fekir är inte heller i närheten av fjolårets fina form. Offensiven är överlag något trubbig och det märks att den uteblivna effektiviteten satt sig något i spelarnas huvuden.

Inte speciellt angenäm uppgift då att ställas mot ett organiserat Reims. Gästerna är nykomlingar i Ligue 1 men har inte visat någon som helst respekt. De rödvita återfinns på en stark niondeplats halvvägs in i säsongen och med under ett insläppt mål per match är endast PSG, Montpellier och Nice bättre i den kategorin.

På bortaplan har Reims stått för en hel del starka resultat. Poäng har tagits mot såväl Marseille på Stade Vélodrome som Lille på Stade Pierre-Mauroy. Dessutom har respekterade lag som Nice och Rennes besegrats på bortagräs.

Det är således knappast en nykomling som räds motståndarna när de äntrar Groupama Stadium. Här har gästerna allt att vinna mot ett Lyon som blev utbuade av hemmapubliken i veckan. Över 70 procent på ett Les Gones ur harmoni mot ett disciplinerat bortalag köps definitivt inte. Fint läge att trycka in alla tecken och hoppas på skrällen.

Missar matchen

Rafael, Lyon (höftskada)

Amine Gouiri, Lyon (korsbandsskada)

Moussa Doumbia, Reims (axelskada)

Hyun-Jun Suk, Reims (lårskada)

Osäker till spel

Lucas Tousart, Lyon (lårskada)

Jeremy Morel, Lyon (ljumskskada)

Ousseynou Ndiaye, Lyon (oklart)

Marvin Martin, Reims (lårskada)

Pablo Chavarria, Reims (lårskada)

