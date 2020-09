"Ligapremiär - det är bara att spika Bayern"

Spiken! - 1. Bayern München - Schalke 04

Bayern vinner som vanligt

Det har gått mindre än en månad sedan Bayern München plockade hem Champions League-titeln via en 1-0-seger mot PSG. Då startade Alaba och Boateng i mittförsvaret. Det kommer de inte göra nu då båda spelarna är skadade. Süle lär ta en av platserna medan Martínez och Hernández slåss om den andra.

Offensivt ser det desto bättre ut. Leroy Sané har kommit in från Manchester City vilket gör att Bayern förmodligen har hela världens bästa yttrar. Förutom Sané finns ju som bekant Gnabry och Coman, två spelare som var helt avgörande i Champions League. Som om inte det vore nog toppas det hela med radarparet Lewandowski och Müller som gjorde kaos med Bundesliga i fjol.

Schalke 04 landade på den undre halvan av tabellen förra säsongen och det var ett tag sedan laget från Gelsenkirchen kunde utmana de allra främsta i Tyskland. Nu har de dessutom tappat sin grymma målvakt Alexander Nübel till just Bayern München. Det är Tysklands nästa stormålvakt så det är ett enormt avbräck för de blåklädda. När Nastasic och Sané dessutom är skadade blir det svårt att hålla tätt mot världens bästa lag.

Offensivt ser det bättre ut. Suat Serdar var med i tyska landslaget i senaste samlingen och tillsammans med Amine Harit finns det kreativa krafter på mitten. För att få mer spets i anfallen har Paciencia lånats in från Eintracht Frankfurt och Ibisevic värvats in på free transfer från Hertha. Schalke hoppas annars mest på ynglingarna Matondo och Kutucu.

Det är inte helt omöjligt att Schalke kan få hål på Bayern Münchens nykomponerade försvar men de lär verkligen inte hålla tätt mot Bayerns offensiva kanoner. Bayern har åtta raka segrar i inbördes möten med en sammanlagd målskillnad på 22-2. Ettan kommer säkerligen streckas upp mot 90 procent men det kan inte hjälpas. Det är bara att spika på.

Missar matchen

Jérome Boateng, Bayern München (knäseneskada)

David Alaba, Bayern München (ljumskskada)

Matija Nastasic, Schalke 04 (huvudskada)

Salif Sané, Schalke 04 (knäskada)

Hemmafavoriten! - 2. Lyon - Nimes

Lyon streckas högt

Det har varit en stökig säsongsinledning för Lyon som har höga förväntningar på sig efter succén i Champions League. På de tre första omgångarna av Ligue 1 har OL bara lyckats vinna en och frågan är om Memphis Depay kommer göra fler matcher för klubben eller om Barcelona blir nästa klubbadress för holländaren.

Mot Montpellier gick allt emot Les Gones. Efter 38 minuter drog de på sig en straff som Savanier chippade in och sex minuter senare blev Houssem Aouar utvisad efter en VAR-granskning. Matchen slutade med 1-2 i baken efter att Lyons mål gjorts av just Depay från elva meter. Därmed har han stått för samtliga klubbens fyra mål under de tre första omgångarna (det femte var ett självmål).

Även om Depay skulle försvinna finns det enormt med kvalité hos hemmalaget. Kadewere, Ekambi och Dembélé har det skrivits mycket om innan men mot Montpellier var det Cherki som imponerade allra mest. 17 år gammal ses han som en av Frankrikes allra största talanger och det är en spelare som kan bli hur bra som helst. Cherki bör närma sig en startplats nu.

Nimes har inlett med en seger (4-0 mot Brest) och två förluster. Segern plockades inte helt oväntat på hemmaplan. Förra säsongen lyckades de så kallade Krokodilerna bara vinna en enda ligakamp på resande fot. Samtidigt är det ett skickligt lag med spelare som rutinerade mittfältaren Romain Philippoteaux och unga togolesen Kevin Denkey.

I fjol vann Lyon lagens enda möte mot varandra med 4-0 och skulle hemmalaget få till en riktig fullträff kan det mycket väl sticka iväg till liknande siffror igen. Samtidigt ser ettan ut att streckas lite väl högt och Nimes är som sagt inga duvungar. Jag väljer att spela 1X där krysset kommer rensa mycket fint.

Missar matchen

Houssem Aouar, Lyon (avstängd)

Clément Depres, Nimes (oklart)

Antoine Valério, Nimes (oklart)

Osäker till spel

Thiago Mendes, Lyon (mjukdelsskada)

Jeff Reine-Adélaïde, Lyon (muskelskada)