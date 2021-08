"Ligapremiär - förväntat toppmöte direkt"

Det är premiär för The Championship och under fredagen ska vi titta till två lag som väldigt gärna vill ta sig upp till Premier League. Matchen mellan Bournemouth och West Bromwich inleder Topptipset. Fajter från Frankrike, Danmark, Irland, Belgien och Tyskland tar vid innan vi avslutar kalaset med finalen från herrarnas OS-turnering. En blandad kupong med mycket värde att tälja.

Premiären! - 1. Bournemouth - West Bromwich

Förväntat toppmöte på Vitality Stadium

Bournemouth åkte ut i semifinal av playoff-spelet mot Premier League i fjol mot Brentford som sedan även vann finalen. Nu siktar de rödsvarta högre än så och vid sidlinjen står numer Scott Parker som är ny tränare för klubben. Han ledde sitt lag till en övertygande 5-0-seger mot MK Dons i Ligacupen förra lördagen. Emiliano Marcondes, som är ny från Brentford, stod då för ett av målen. Dansken hittade ett fint samarbete med Brooks och Solanke i offensiv riktning.

Här får The Cherries dock klara sig utan flera viktiga defensiva kuggar. Steve Cook och Lewis Cook återfinns på skadelistan medan både Jefferson Lerma och Chris Mepham är avstängda. Det är fyra tunga avbräck. Som om inte det vore nog finns det frågetecken kring Jack Stacey som tvingades av efter 40 minuters spel mot MK Dons med en skadekänning. Parker har lite att fundera över inför seriestarten.

Sam Allardyce kunde inte rädda kvar West Bromwich i Premier League och Big Sam har också lämnat klubben under sommaren. Istället har Valérien Ismaël kommit in och med tanke på vad fransmannen gjorde med Barnsley i fjol har The Baggies supportrar stora förväntningar på säsongen. Tanken är att det ska bli en snabb comeback till det engelska finrummet och spelet under försäsongen har sett lovande ut.

WBA har tappat ett antal spelare från hösten, bland annat lånen Diagne och Yokuslu, men har värvat smart. Ismaël har tagit med sig Alex Mowatt från Barnsley och det var en av seriens allra bästa spelare förra säsongen. Adam Reach är en annan spelare som kommer vara viktig, även om han inte lär starta här. Dessutom har gästerna fått behålla spelare som Phillips, Grant och Diangana som kommer göra mycket nytta i den här serien.

Bournemouth är normalt sett starka hemma på sydkusten, men med tanke på alla avbräck de har att handskas med tror jag inte de rödsvarta lyckas vinna premiären. West Bromwich känns något tyngre och med Ismaël på tränarbänken kommer de spela en vägvinnande fotboll. X2 klickas i.

Missar matchen

Jefferson Lerma, Bournemouth (avstängd)

Chris Mepham, Bournemouth (avstängd)

Steve Cook, Bournemouth (oklart)

Lewis Cook, Bournemouth (knäskada)

Quevin Castro, West Bromwich (oklart)

Taylor Gardner-Hickman, West Bromwich (oklart)

Osäker till spel

Jack Stacey, Bournemouth (oklart)

Ben Pearson, Bournemouth (oklart)

Arnaut Danjuma, Bournemouth (oklart)

Adam Reach, West Bromwich (oklart)

Matheus Pereira, West Bromwich (ryktas bort)

Finalen! - 8. Brasilien - Spanien

Drömfinal i Japan

Inför OS kändes det självklart att Spanien och Brasilien skulle mötas i finalen av herrarnas fotbollsturnering. Det var helt enkelt de två nationer med klart starkast trupper. Båda lagen har dock gått på en del smällar på vägen hit. Bland annat krävdes det straffar för att Brasilien skulle slå ut Mexiko i sin semi medan Spanien satte dit matchens enda mål i sin semi mot Japan i förlängning.

Spanien har på pappret ett extremt starkt lag med sig där halva startelvan var mer eller mindre given i sommarens Europamästerskap. Trots det har La Furia Roja bara vunnit en av fem matcher under ordinarie tid, 1-0 mot Australien. Främst beror det på problem med målskyttet. Spelare som Dani Olmo och Mikel Oyarzabal har bränt mängder av lägen. Den duon lär ändå starta finalen.

Frågan är vem som blir tredje val i kedjan. Asensio har varit det under större delen av turneringen men i semin mot Japan fick Rafa Mir chansen efter sina tre mål i kvarten mot Elfenbenskusten. Rafa var inte helt lyckad mot Japan, istället var det just Asensio som hoppade in och avgjorde med ett välplacerat skott. Jag tror ändå att förbundskapten Luis de la Fuente satsar på rutin och låter Asensio starta finalen.

Brasilien har gjort desto fler mål under turneringen, främst från Richarlisons fötter och huvud. Everton-stjärnan har satt dit fem bollar hittills under turneringen och är den spelare som Spaniens försvarare García och Torres måste hålla koll på. Hans lekkamrat Cunha var skadad mot Mexiko och är ett stort frågetecken. Kan inte han delta startar troligen Paulinho, även om Gabriel Martinelli gjorde ett piggt inhopp senast.

Vi har fått vår drömfinal och oddsen är på förhand helt jämna mellan dessa två lag. Trots att de inte har fått spelet att stämma fullt ut håller jag dock Spanien något högre och tvåan lockar mest. Samtidigt kan detta mycket väl bli ett ställningskrig som tickar 0-0 mot slutet av matchen och därför föredrar jag att hänga på krysset på större system.

Missar matchen

Dani Ceballos, Spanien (vristskada)

Óscar Mingueza, Spanien (muskelskada)

Osäker till spel

Cunha, Brasilien (oklart)