"Liverpool bryter den negativa trenden - vinner mot Spurs"

Höjdaren! - 1. Tottenham - Liverpool Liverpool tar efterlängtad seger Fem raka ligamatcher utan seger gör att Liverpool har sju poäng upp till Manchester City i Premier League. Avståndet får nog inte växa sig speciellt mycket större om Klopps mannar ska ha chans på ännu en ligatitel. I den senaste ligafajten bröts den nästan fyra år långa sviten på ligamatcher utan förlust på Anfield Road efter 0-1 mot Burnley. Det döljer sig dock en del ljusglimtar bakom det resultatet. Liverpool var det bättre laget mot Burnley och borde dödat matchen långt innan Ashley Barnes fixade straff för The Clarets. Anfallarna saknar dock självförtroende i avgörande lägen. Därför var det viktigt att Mo Salah fick sätta dit två baljor mot United i FA-cupen även om The Reds förlorade matchen med 2-3. Kan Salah och Mané nå upp i närheten av sin högstanivå blir det svårt för Tottenham att hänga med. Mourinho valde att rotera friskt i sin trupp när Wycombe stod för motståndet i FA-cupen och inledningsvis såg det inte alls bra ut. Matchen slutade 4-1 till Londonklubben men då ska det sägas att de tryckte dit tre strutar under matchens sista fem minuter. Nu kommer såklart Son, Kane, Höjbjerg och Aurier gå rakt in i startelvan igen och då är Tottenham ett bättre fotbollslag. Samtidigt är det sällan som detta Tottenham imponerar rent spelmässigt. I 3-1-segern mot Sheffield United hade Spurs svårt att föra matchen och omgången dessförinnan slutade med delad pott mot Fulham. När Tottenham lyckas ta ledningen, oftast genom Kane eller Son, backar de hem ordentligt med laget och bjuder in motståndarna att ta över bollinnehavet. Ibland lyckas taktiken perfekt och ledningen kan utökas genom en kontring, men flera gånger har Mourinhos defensiva matchplan kostat laget poäng. Det är inget snack om att värdarna troligen kommer låta Liverpool ha det mesta av bollen i huvudstaden. Är Liverpools anfall lika ineffektivt som mot Burnley är det en taktik som skulle kunna fungera, men jag tror att LIverpool kommer visa klassen denna torsdag. The Reds har vunnit sina sex senaste inbördes möten mot Tottenham och tar en urviktig trepoängare igen. Tvåan lämnas ensam. Missar matchen Giovani Lo Celso, Tottenham (knäseneskada)

Virgil van Dijk, Liverpool (knäskada)

Diogo Jota, Liverpool (knäskada)

Joe Gomez, Liverpool (knäskada) Osäker till spel Matt Doherty, Tottenham (mjukdelsskada)

Ben Davies, Tottenham (vadskada)

Dele Alli, Tottenham (oklart)

Jordan Henderson, Liverpool (muskelskada)

Naby Keïta, Liverpool (muskelskada)

Kvartsfinalen! - 2. Napoli - Spezia Napoli streckas för hårt Napoli såg ruggigt bra ut när de slog tillbaka Fiorentina med hela 6-0 för två veckor sedan. Efter det har Gattusos ojämna manskap förlorat två raka matcher, först med 0-2 mot Juventus i Supercupen och sedan med 1-3 borta mot Hellas Verona i Serie A. Två sämre prestationer från de ljusblåas sida. Positivt i alla fall att Victor Osimhen kunde göra sin comeback mot Hellas. Nigerianen, som började sin karriär i Neapel förtroendeingivande, hade inte spelat en match sedan början av november och är såklart ett välkommet tillskott till truppen. Offensivt finns det gott om alternativ för värdarna då även Petagna, Lozano, Mertens och Insigne är tillgängliga. Samtidigt roterade Gattuso friskt i åttondelsfinalen av Coppa Italia när Empoli besegrades med 3-2 och skulle han ta lätt på den här uppgiften kan Napoli åka på en smäll. Det var precis vad storlaget från södra Italien gjorde när dessa två lag gjorde upp på den här arenan i ligan för tre veckor sedan. Trots att Napoli tog ledningen med 1-0 var det lilla Spezia som avgick med segern efter en imponerande vändning. Sedan dess har gästerna fortsatt att imponera. Seger mot Sampdoria, kryss mot Torino och därefter två häftiga matcher i rad mot Roma. Den första fajten mot huvudstadslaget var i åttondelsfinalen av Coppa Italia. Då tog Spezia hem segern i förlängning. Även om de inte hade vunnit hade Örnarna tagit sig vidare då Roma klantigt nog gjorde för många byten och troligen hade diskats. I lördags möttes de igen i huvudstaden, denna gång i ligan, och då föll Spezia med 3-4 efter att ha släppt in matchens sista mål på övertid. Det är prestationer som visar att besökarna inte ska underskattas. Ett tungt avbräck ska rapporteras i form av lagets bästa målskytt Nzola som har problem med en vrist, men trots det ska Spezia ses med bättre chans att störa Napoli ännu en gång än vad streckningen antyder. Ettan ser ut att sticka iväg över 80 procent och vi har sett en hel del storlag som haft problem i Coppa Italia när de passar på att rotera. De vitsvarta gästerna kan mycket väl skrälla igen. Plocka med alla tecken redan från start. Missar matchen Fabián Ruiz, Napoli (corona)

Salvador Ferrer, Spezia (muskelskada)

Roberto Piccoli, Spezia (knäseneskada)

M’bala Nzola, Spezia (vristskada)

Federico Mattiello, Spezia (muskelskada)

Elio Capradossi, Spezia (knäskada) Osäker till spel Jeroen Zoet, Spezia (ljumskskada)