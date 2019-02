Liverpool får det tufft - trots hemmastöd

Höjdaren - 1. Liverpool - Bayern München

Bayern med bra chans på Anfield

You’ll never walk alone lär skanderas högt mot Merseyside-himlen strax före 21.00 svensk tid under tisdagen. Liverpool går in i ett tätt och ytterst viktigt matchande där fokus ligger både på att plocka hem Premier League samt även kunna ta sig långt i Champions League. I den sistnämnda turneringen väntar dock ett tufft hinder redan i åttondelsfinal, Bayern München.

De röda giganterna från Tyskland har inte gjort någon vidare säsong med deras mått mätt. Bayern ligger på en andraplats i Bundesliga men den sjunde raka ligatiteln finns inom räckhåll. I Champions League hade samtidigt Die Roten inga problem att avancera till slutspelet efter gruppvinst före Ajax, Benfica och AEK Aten.

Liverpool hade en betydligt svettigare resa till denna åttondelsfinal. I dödens grupp var det sånär att fjolårsfinalisten fick tacka för sig. Inför ett gungande Anfield kunde dock avancemanget lösas tack vare en 1-0 seger mot Napoli i den avslutande omgången. Alisson blev där stor matchvinnare med en avgörande räddning på tilläggstid.

Båda lagen kommer något sargade in till denna första drabbning. Liverpool får klara sig utan sin fältherre längst bak, Virgil van Dijk. Den långhårige mittbacken är nämligen avstängd. Det ger bekymmer då Joe Gomez saknas sedan tidigare och Dejan Lovren är ett frågetecken. Joël Matip lär ta plats i mittlåset, troligen bredvid Fabinho eller Jordan Henderson.

Bayern München har Thomas Müller avstängd efter hans utvisning mot Ajax. Niko Kovac får även klara sig utan Jérome Boateng, Arjen Robben och Corentin Tolisso. Däremot reser Kingsley Coman, som hade känningar i en vrist efter helgens 3-2 seger mot Augsburg, med till England. Även kapten Manuel Neuer är tillgänglig efter hans tidigare skada.

Hemma på Anfield har Liverpool visat vilken stormakt de är. Virgil van Dijk borta kommer dock påverka då 27-åringen varit otroligt bra sedan han kom till klubben. Vad det får för konsekvenser återstår att se. Jag är hur som helst inte helt övertygat om att The Reds löser detta. Bayern ska ses med relativt goda möjligheter till att få med sig ett resultat från Merseyside. Krysset får agera utgång men rådet blir att helgardera detta ovissa möte.

Missar matchen

Virgil van Dijk, Liverpool (avstängd)

Joe Gomez, Liverpool (brutet ben)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Thomas Müller, Bayern München (avstängd)

Jérome Boateng, Bayern München (magproblem)

Arjen Robben, Bayern München (lårskada)

Corentin Tolisso, Bayern München (korsbandsskada)

Osäker till spel

Fabinho, Liverpool (muskelskada)

Georginio Wijnaldum, Liverpool (illamående)

Dejan Lovren, Liverpool (lårskada)

Xherdan Shaqiri, Liverpool (magproblem)

Draget - 2. Lyon - Barcelona

Barca kopplar greppet!

Lyon stod för ett starkt gruppspel när de gick obesegrade genom de sex matcherna. Hela fem av dessa slutade dock oavgjort. Något uppseendeväckande var att den enda triumfen kom borta mot självaste Manchester City, ett lag de alltså tog fyra poäng mot i gruppspelet. Nu väntar en annan stor titelkandidat, nämligen Barcelona.

Katalanerna kommer in till denna åttondelsfinal efter att ha promenerat hem sin tuffa grupp innefattandes Tottenham, Inter och PSV. 14 poäng blev det där, trots att Lionel Messi bara startade tre av matcherna. På dessa tillställningar blev det sex baljor från den lille argentinaren!

Messi finns självfallet med på Groupama Stadium och kan mycket väl i sedvanlig ordning fälla avgörandet. Det gjorde 31-åringen i helgens ligamatch mot Valladolid när han prickade in matchens enda mål. En enda av de elva senaste starterna har “Messiah” gått mållös från planen.

Lyon får däremot klara sig utan sin stora stjärna. Nabil Fekir är avstängd vilket är ett enormt avbräck för fransmännen. Den 25-årige världsmästaren är navet i Les Gones spel och den som står för det mesta i kreativ väg framåt. Bland annat var han förgrundsfiguren på Eastlands med ett mål och en assist. Bertrand Traoré och Memphis Depay i all ära, de håller inte samma nivå som Fekir. Depay är dessutom väldigt formsvag för stunden.

Med sin stjärna borta får Bruno Génésios manskap svårt att rubba Barcelona. Troligt är att katalanerna avgör detta dubbelmöte redan denna vecka via en seger på Groupama Stadium. Tvåan får agera utgång och håller sig tecknet under 50 procent är det en gångbar spik. För de som går den mer säkra vägen är det inte fel att plocka med krysset.

Missar matchen

Nabil Fekir, Lyon (avstängd)

Amine Gouiri, Lyon (korsbandsskada)

Rafinha, Barcelona (korsbandsskada)

Arthur, Barcelona (lårskada)

Jasper Cillessen, Barcelona (vadskada)

Osäker till spel

Tanguy NDombélé, Lyon (vristskada)

Rafael, Lyon (ljumskskada)

Jason Denayer, Lyon (ljumskskada)

Thomas Vermaelen, Barcelona (sliten)