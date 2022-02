"Liverpool stora favoriter i kvällens rysare"

Champions League tuffar vidare under onsdagen där både Salzburg - Bayern München och Inter - Liverpool ska bli spännande duster att syna. Därefter svänger Topptipset vidare i La Liga, The Championship och League One innan Jupiler League och Serie B tar kupongen i mål. Jag väljer att gardera favoriterna i CL och hittar istället spikarna i England och Italien. Häng med i analysen nedan!

Målfesten! - 1. Salzburg - Bayern München Målorgie att vänta i Österrike Red Bull Arena bjuder in till en kamp där pulsklockorna ständigt lär varna för överansträngning. Salzburg är lika överlägsna serieledare i Österrike som Bayern München är i Tyskland och aktörerna har inte nått toppen tack vare att de backar hem och säkrar ledningar. Die Roten Bullen, som värdarna kallas, trampar alltid gasen i botten och med underbarnet Karim Adeyemi i fören går ingen motståndare säker. Anfallaren noterades för tre strutar i gruppspelet, med lite bättre effektivitet hade det kunnat vara betydligt fler än så. Med sin låga tyngdpunkt och snäva riktningsförändringar är Adeyemi redan nu ett hett villebråd bland större europeiska klubbar. I sällskap av lirare som Aaronson, Okafor och Camara går det verkligen ingen nöd på Matthias Jaissles alternativ i de främre leden. Ska Red Bull Salzburg lyckas göra match av dubbelmötet med Bayern München krävs det ruskig effektivitet när chanserna väl dyker upp. Det kommer nämligen inte att visas någon barmhärtighet åt det andra hållet. Robert Lewandowski pangade in nio (!) baljor i gruppspelet och polacken lär vara väldigt sugen på att passera Ajax Sébastien Haller som toppar skytteligan på tio mål. Till sin hjälp har Doktor Dowski herrar som Sané, Gnabry, Müller och Coman. Det är alltså inga duvungar som huserar i Bayerns främre led, men gästerna har samtidigt gått på en del minor under säsongens gång. 0-5 i cupmatchen mot Mönchengladbach var en sådan och i helgen trampade Die Roten återigen snett när det blev 2-4 mot ett inte alltför märkvärdigt Bochum. Trots att Lewandowski gav besökarna ledningen tidigt i matchen lyckades Nagelsmanns adepter gå till halvtidsvila med 1-4 i brakan. Det är således inte omöjligt att rå på de regerande tyska mästarna. Red Bull Salzburg har samlat på sig välbehövlig rutin från Champions League-sammanhang under de senaste åren och matchbilden som väntar är en som bör passa värdföreningen. Detta får dessutom anses vara något av ett derby då det bara skiljer 14 mil mellan städerna, en faktor som gör att Bayern får det hetare om öronen om de inte segrar. Jag tror på en målrik historia och väljer därför att låta krysset stå åt sidan. Tvåan är ett givet inslag, men det är framför allt den rensande ettan som jag vill få med i ett tidigt skede. Vid träff skapar den korsdrag bland kuponghögarna. Missar matchen Zlatko Junuzovic, Salzburg (hälskada)

Bernardo, Salzburg (knäskada)

Sekou Koïta, Salzburg (knäskada)

Manuel Neuer, Bayern München (meniskskada)

Alphonso Davies, Bayern München (hjärtproblem) Osäker till spel Benjamin Sesko, Salzburg (muskelskada)

Jérome Onguéné, Salzburg (knäskada)

Jamal Musiala, Bayern München (sjukdom)

Leon Goretzka, Bayern München (knäskada)

Josip Stanicic, Bayern München (muskelskada)

Höjdaren! - 2. Inter - Liverpool Kan Inter stå emot favoriten? Onsdagens hetaste drabbning är onekligen den som äger rum i den italienska modehuvudstaden. Inter gjorde bort sig i Champions League-gruppspelet i fjol under Antonio Contes ledning, men under Simone Inzaghi har Nerazzurri kravlat sig vidare till slutspelet. Den gamla anfallaren har förvaltat det Conte påbörjade på ett fint sätt och även om de blåsvarta darrat på manschetten mot slutet är det ändå Inter som är laget att slå i striden om Scudetton denna säsong. Samma fina spel som bäddat för inhemska framgångar ska nu bära frukt även i Europaspelet. Eller? Lottningen är tuffast tänkbara då Liverpool kommer på besök och Nicolò Barella lär gräma sig enormt över sitt onödiga röda kort mot Real Madrid. Energiknippet på mitten är avstängd här och då även Bastoni dras med vissa frågetecken är italienarna något försvagade, åtminstone på mittfältet. Det ska dock sägas att det finns oändlig kvalitet i de främre leden. Dzeko, Martínez och Sánchez kan vålla problem för vilket lag som helst och får Brozovic diktera spelet från sin tillbakadragna position på mittfältet kan Liverpool få bekymmer med matchbilden på San Siro. Inter får med det sagt se upp, övermod från Brozovic och övriga kan bli deras fall. Gästerna från den engelska hamnstaden är nämligen ett av världens allra vassaste lag när det vankas omställningar. Jürgen Klopps mittfält trivs mer med att sätta press på motståndare än att föra en matchbild och lyckas de jobba fram bollar till anfallstrion kan det gå undan. Salah, Mané, Jota, Díaz och Firmino utgör numera Liverpools anfallsled och det är inte omöjligt att Klopp ligger sömnlös när han ska välja och vraka bland armadan av urkraft i kedjan. På kanterna kommer Inter dessutom att få fullt sjå när Alexander-Arnold och Robertson pumpar in bollar i offensivt straffområde. Engelsmännen gjorde rent hus i gruppspelet och inför denna åttondelsfinal har de rödklädda sex raka tävlingssegrar i ryggsäcken. Det är långt ifrån otänkbart att trenden drygas ut i Milano och så länge tvåan håller sig runt 45 procent blir det mitt första tecken. Inter är samtidigt en urkraft på egen gräsmatta och visar resultattavlan oavgjort i matchens slutskede lär Liverpool inte storma fram för att försöka åka hem med en viktoria till returen. Krysset får därför ta plats när systemet växer. Missar matchen Nicolò Barella, Inter (avstängd)

Robin Gosens, Inter (muskelskada)

Matías Vecino, Inter (smäll)

Divock Origi, Liverpool (knäskada) Osäker till spel Alessandro Bastoni, Inter (ankelskada)

Joaquín Correa, Inter (knäseneskada)