"Liverpools första ligaförlust?"

Derbyt! - 1. Manchester City - Manchester United

City till final

Det är i skrivande stund fortfarande oklart om det blir Aston Villa eller Leicester som kommer möta vinnaren i denna kamp på Wembley senare under våren. De spelar sin returmatch under tisdagskvällen. Här ska det avgöras vilket gäng från Manchester som går till final och det är stor fördel för de ljusblå. De vann nämligen med 3-1 i första mötet på Old Trafford och har således ett par mål att gå på.

Skadeläget ser dessutom strålande ut för Guardiolas mannar. Aymeric Laporte är tillbaka i träning vilket innebär att det bara är Sané och Mendy som är kvar i sjukstugan. Med så många alternativ på alla positioner kan The Citizens ställa en extremt slagkraftig elva på benen här. Då ligan i praktiken redan är körd kommer Pep säkerligen satsa en del på cuperna.

I helgen ställdes de ljusblåa mot Fulham på Etihad i FA-cupen och vann då säkert med 4-0 i en match som dominerades fullständigt från start till mål. Gabriel Jesus hängde in två baljor och den brasilianska anfallaren går från klarhet till klarhet. De Bruyne och Agüero satt då på bänken hela matchen vilket kanske är en indikation på att superduon startar här.

Manchester United har inte mycket annat val än att spela med de spelare som är tillgängliga. Marcus Rashford är borta ett tag till och utan honom ser offensiven väldigt trubbig ut, även om de rödklädda gjorde sex mål på League One-laget Tranmere i FA-cupen. Pogba och McTominay är också skadade vilket bör innebära att Matic återigen tar plats bredvid givna Fred på det centrala mittfältet.

Manchester United vann faktiskt på Etihad i ligan i början av december och kommer verkligen ge allt mot sina lokalrivaler. Kvalitén räcker dock inte till. Då besökarna dessutom ligger under med 1-3 från första mötet måste de satsa framåt vilket bör öppna upp fina kontringsytor för en spelare som Sterling att springa i. City är för bra och ska hållas som klara favoriter. Ettan kan dock kompletteras av krysset på större system då Peps mannar knappast springer ihjäl sig vid oavgjord ställning mot slutet av matchen.

Missar matchen

Leroy Sané, Manchester City (knäskada)

Scott McTominay, Manchester United (knäskada)

Paul Pogba, Manchester United (vristskada)

Marcus Rashford, Manchester United (ryggskada)

Axel Tuanzebe, Manchester United (knäseneskada)

Osäker till spel

Benjamin Mendy, Manchester City (muskelskada)

Demetri Mitchell, Manchester United (knäskada)

Marcos Rojo, Manchester United (muskelskada)

Helgarderingen! - 2. West Ham - Liverpool

Kan West Ham störa överlägsna Liverpool?

Liverpool luftade sin trupp rejält när de ställdes mot Shrewsbury i FA-cupen i söndags. Resultatet var det som Klopp verkar ha fruktat mest av allt, oavgjort och ett omspel som ska spelas den fjärde februari. Den veckan skulle Premier League-lagen annars varit spellediga och Klopp har därmed sagt att han kommer spela med juniorlaget i omspelet och inte ens åka dit själv.

Ett uttalande som den karismatiske tysken fått ganska mycket kritik för. Nu lär han i alla fall ta med bästa laget när det väntar match i Premier League i London. Då ligatiteln i stort sett redan är klappad och klar är det nu fokus på att göra om Prestons och Arsenals prestation av att gå obesegrade genom en hel ligasäsong. Hittills har The Reds 22 segrar och en oavgjord på 23 omgångar.

Här får de dock klara sig utan Sadio Mané och senegalesen har varit Liverpools kanske bästa offensiva spelare under säsongen då han helt klart har överglänst Mo Salah. Frågan är om det blir Origi eller nye Minamino som tar hans plats från start. I senaste ligamatchen Liverpool spelade besegrades Wolverhampton med 2-1 på bortaplan, men det var ingen övertygande insats alls. Överhuvudtaget har de rödklädda haft en del medstuds på bortaplan under säsongen och hela tiden hittat ett sätt att vinna även när spelet gått i stå.

Det har inte West Ham gjort direkt. I helgen blev det uttåg ur FA-cupen efter en hemmaförlust mot West Bromwich och i ligan har endast sex av 23 omgångar slutat med seger. Det gör att The Hammers nu ligger precis ovanför nedflyttningsstrecket i Premier League. David Moyes har också en del skador att brottas med då Fabianski, Yarmolenko och Felipe Anderson alla lär missa denna kamp.

Darren Randolph har hämtats in från Middlesbrough för att ta hand om målvaktsposten när Fabianski är skadad. Martin och Jiménez har inte räckt till på den här nivån. I övrigt får Londonklubben sätta sitt hopp till Haller, Lanzini, Antonio och Fornals. Inga dåliga spelare alls. För ganska exakt ett år sedan spelade dessa två lag 1-1 på denna arena och West Ham ska inte räknas bort helt nu heller. Plocka med alla tecken där ettan rensar kuponghögen rejält.

Missar matchen

Ryan Fredericks, West Ham (knäseneskada)

Felipe Anderson, West Ham (revbensskada)

Sadio Mané, Liverpool (knäseneskada)

Osäker till spel

Robert Snodgrass, West Ham (knäskada)

Lukasz Fabianski, West Ham (höftskada)

Arthur Masuaku, West Ham (knäskada)

Andriy Yarmolenko, West Ham (lårskada)

Jack Wilshere, West Ham (ljumskskada)

James Milner, Liverpool (knäseneskada)

Xherdan Shaqiri, Liverpool (vadskada)