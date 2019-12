"Ljungberg mot sin första vinst"

Derbyt! - 1. West Ham - Arsenal

Ljungberg mot första trean

Det är minst sagt viktiga poäng på spel för de båda Londonlagen som möts på London Stadium denna måndag. Inför matchen ligger faktiskt båda på den undre halvan av tabellen. Arsenal står på 19 poäng medan West Ham befinner sig tre poäng bakom. Southampton på nedflyttningsplats har faktiskt skrapat ihop 15 pinnar så det skiljer inte speciellt långt ner.

Arsenal är inne i sin sämsta svit på 42 år! Nio raka i alla tävlingar utan vinst och sanningen är att The Gunners bara vunnit fyra av 15 ligamatcher under säsongen. Ett otroligt dåligt facit. Detta trots att de rödklädda varit ganska förskonade mot skador under hösten, något som verkligen inte varit fallet många gånger på senare år. Endast Ceballos och Holding är tveksamma till spel här.

I senaste ligamatchen förlorade Arsenal hemma mot Brighton. Då stod Londongänget för en urusel första halvlek där de var mer eller mindre utspelade. I den andra akten syntes en rejäl förbättring och där kunde Arsenal mycket väl ha punkterat matchen. Försvarsspelet är dock inte alls bra och det räckte för Brighton att komma upp en gång för att avgöra tillställningen. Frågan är nu vilka Ljungberg startar med av Sokratis, Mustafi och David Luiz.

West Ham visar ingen direkt superform de heller. Endast en vinst på sina tio senaste i alla tävlingar är inget vidare. Senast blev det stryk borta mot Wolverhampton med 0-2. David Martin tog då återigen plats mellan stolparna, och även fast det är en förbättring jämfört med Jiménez saknas verkligen Fabianski i mål. Backlinjen med Ogbonna och Balbuena är väldigt trög, något som bör passa snabbe Aubameyang här.

Arsenal har bara vunnit en bortamatch under säsongen och med tanke på deras senaste formkurva är det många som inte tror speciellt hårt på The Gunners här. Det gör att värdet på tvåan faktiskt är helt okej. Gästerna har för bra lag i grunden för att fortsätta med den här kräftgången. Det kan mycket väl vända här. Tvåan är av högsta prioritet och garderas bara på större system.

Missar matchen

Lukasz Fabianski, West Ham (höftskada)

Manuel Lanzini, West Ham (nyckelbensskada)

Osäker till spel

Jack Wilshere, West Ham (ljumskskada)

Dani Ceballos, Arsenal (knäseneskada)

Rob Holding, Arsenal (knäskada)





Helgarderingen! - 2. Odense - Aalborg

Viktig match runt strecket

I danska ligan gäller det att hamna topp 6 i grundserien. De som gör det få nämligen fortsätta spela i en mästerskapsserie där vinnarna ska koras och där det också är enklare att nå en Europaplats. Just nu ligger Aalborg femma, men det skiljer bara en poäng ner till Odense på sjundeplatsen. Viktiga poäng på spel således.

Odense kommer från tre raka förluster och skulle behöva en framgång. Det är inget snack om att kvalitén finns i truppen. Issam Jebali, tidigare i Elfsborg, och ex-Hammarbyaren Sander Svendsen bildar en väldigt skicklig topptrio med Bashkim Kadrii som ligger trea i skytteligan med tio baljor. Den sistnämnde har faktiskt nätat i fem raka ligamatcher och där hittas den stora styrkan.

Aalborg har betydligt bättre form med fyra segrar och två oavgjorda på de sju senaste i ligan. Enda förlusten under den perioden kom mot topplaget Midtjylland. Dessutom har gästerna tre raka bortamatcher utan förlust, även om det kanske ska nämnas att fem av nio fajter på resande fot denna höst har slutat med förlust.

Även hos Aalborg finns det svensk fägring. Mellan stolparna står nämligen Jacob Rinne som borde vara högaktuell för januari-turnén när danska ligan har ett avbrott. I övrigt syns främst Iver Fossum, norrmannen som är ny från Hannover, och försvararen Jores Okore med ett förflutet i Aston Villa och FC Köpenhamn. En på det stora hela stark trupp.

Dessa två lag möttes för två månader sedan och då vann Aalborg på sin hemmaplan. Det var dock en spelmässigt helt jämn tillställning. De fem senaste mötena mellan lagen har slutat med två vinster vardera och en oavgjord. Det känns helt öppet ännu en gång och då streckningen inte ger någon vägledning är det bara att plocka med samtliga tecken och gå vidare.

Osäker till spel

Jeppe Tverskov, Odense (ljumskskada)

Kasper Pedersen, Aalborg (oklart)

Mikkel Kaufmann, Aalborg (knäskada)