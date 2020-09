"Londonderby - Chelsea spikas mot Spurs"

Derbyt! - 1. Tottenham - Chelsea

Trött Tottenham torskar

José Mourinho stormade ut från St. James’ Park innan matchen mot Newcastle ens var slut. Portugisen blev rasande på straffen som Newcastle tilldömdes men ville inte kommentera den efteråt. Detta då han “hellre ger pengarna till välgörenhet än till fotbollsförbundet i form av böter”. Den meriterade coachen har också haft en hel del åsikter på spelschemat och det kan man förstå.

Spurs lirade alltså så sent som i söndags och får bara en vilodag inför den här fajten. Då ska vi också ha i åtanke att laget från norra London lirade Europa League-kval förra veckan. Det täta matchandet har skördat ett offer i Heung-Min Son som fick gå av i paus i matchen mot Newcastle med en skada som enligt Mourinho kommer hålla sydkoreanen borta i några veckor.

Chelsea får något längre vila även om det ska sägas att The Blues spelade kvällsmatchen mot West Bromwich under lördagen. En extremt svängig historia där The Blues hämtade ikapp 0-3 till 3-3. En stark insats i den andra halvleken, men fokus riktades ännu en gång på försvaret. Caballero fick chansen mellan stolparna och släppte alltså in tre baljor medan Thiago Silva, med bindeln på armen, stod för ett jättemisstag innan 2-0.

Tomori får troligen chansen här och det är en spelare med hög potential. Barkley, Hudson-Odoi, Jorginho och Giroud är andra lirare som troligen startar. Ingen dålig uppställning. Mourinho är inget fan av att rotera men måste ge sina stjärnspelare lite vila här. Lamela, Bergwijn och Alderweireld är skickliga spelare som bör ta plats från start. På det stora hela känns dock Spurs trupp något tunnare.

Det har uppstått en rivalitet mellan dessa två klubbar efter flera ganska hårda drabbningar mellan lagen. På senare tid har dessa oftast slutat med Chelsea som segrare och jag tror att det blir samma visa igen. Håller sig tvåan under 50 procent är det bara att spika på.

Missar matchen

Gareth Bale, Tottenham (knäskada)

Heung-Min Son, Tottenham (lårskada)

Japhet Tanganga, Tottenham (lårskada)

Billy Gilmour, Chelsea (knäskada)

Marco van Ginkel, Chelsea (knäskada)

Osäker till spel

Moussa Sissoko, Tottenham (sjukdom)

Hakim Ziyech, Chelsea (knäskada)

Christian Pulisic, Chelsea (lårskada)

Edouard Mendy, Chelsea (oklart)

Höjdaren! - 2. Real Sociedad - Valencia

Svårt igen för Valencia

Valencia hade en hemsk sommar och slutade till sist åtta i förra upplagan av La Liga. Mardrömmen för alla supportrar till klubben slutade dock inte där. Lirare som Rodrigo, Coquelin och inte minst lagkaptenen Dani Parejo har reats ut, de två sistnämnda till regionrivalerna Villarreal. Valencia ska vara glada om de löser en plats på övre halvan denna säsong.

Efter tre omgångar står Los Che på fyra poäng som samtliga plockats på Mestalla. Fredagens 1-1 mot Huesca var dock knappast något styrkebesked, i den matchen var Valencia stundtals under hårt tryck mot nykomlingen. Diakhaby och unga Guillamón bildade mittbackspar då och mycket tyder på att det blir samma duo igen. Både Mangala och Gabriel står på skadelistan.

Real Sociedad har också en lång skadelista där bland annat Illarramendi hittas. Baskerna ska dock ändå kunna mönstra en slagkraftig elva. På topp har Alexander Isak ännu inte hittat nätet men svensken går åtminstone före Willian José. Understödd av Merino (två assist senast), Portu, Oyarzabal och nye David Silva kommer Isaks målnolla spräckas förr snarare än senare.

Bakåt gör Elustondo och Le Normand det bra vilket ett insläppt mål på tre matcher vittnar om. Där finns även rutinerade Nacho Monreal att tillgå. Med Ander Guevara, som äntligen är tillbaka från sin skada, som sköld framför backlinjen är det inte helt enkelt att bryta ner de blåvita baskerna. Räkna med att det är hemmalaget som tar tag i taktpinnen från start.

Det gjorde Real även när lagen möttes här i San Sebastián i februari. 3-0 slutade det då. I dagsläget är värdarna en fotbollsklubb som mår betydligt bättre och det mesta talar för att det blir ännu en svart kväll för alla med känslor för Valencia. Trolig etta, men då den streckas lite väl hårt plockas krysset med på större system.

Missar matchen

Asier Illarramendi, Real Sociedad (höftskada)

Luca Sangalli, Real Sociedad (knäskada)

Alex Sola, Real Sociedad (knäskada)

Igor Zubeldia, Real Sociedad (knäskada)

Eliaquim Mangala, Valencia (muskelskada)

Gabriel, Valencia (muskelskada)

Carlos Soler, Valencia (muskelskada)

Osäker till spel

Jon Guridi, Real Sociedad (muskelskada)

Martín Merquelanz, Real Sociedad (ryggskada)

Joseba Zaldúa, Real Sociedad (muskelskada)