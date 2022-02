"Londonderby - Chelsea tar över serieledningen"

Det är en fredag modell bättre vi har framför oss. Toppmöten från portugisiska Primeira Liga och engelska Women’s Super League blandas med storlag som RB Leipzig, Sevilla och PSG som också ska spela ligaboll. Kamper från Eredivisie, Jupiler League och den spanska andradivisionen tar oss hela vägen in i mål. Vägen mot åtta rätt ligger vidöppen. Du hänger väl med?

Toppmötet! - 4. Porto - Sporting

Blytunga poäng på spel på Dragao

Porto har gått fram som en ångvält i den portugisiska ligan denna säsong med 19 segrar och två kryss på 21 spelade omgångar. Det gör att det skiljer sex pinnar ner till tvåan Sporting som alltså står för motståndet nu. Med tanke på att mer än halva säsongen redan har spelats känns det lite som att de blåvita avgör serien redan i februari vid seger här. De tappar knappast nio poäng på Sporting på de omgångar som är kvar efter denna match.

Drakarna från Portugals näst största stad ser dock något tunnare ut än under hösten. I transferfönstret har Oliveira lämnat för Roma medan Corona har gått till Sevilla. Det största tappet är dock den colombianska landslagsstjärnan Luis Díaz som gått till Liverpool för stora pengar. Samtidigt har Galeno hämtats in från Braga och sedan tidigare finns det starka offensiva pjäser som Evanilson, Taremi, Martínez och Otávio. Dessutom är försvaret med Pepe i spetsen väldigt tätt.

Sporting var länge sida vid sida med Porto, men har halkat efter via två förluster på de fem senaste omgångarna. En del frågetecken finns det således hos de grönvita som inte heller imponerade speciellt mycket i 2-0-segern hemma mot Famalicao. I den matchen var det faktiskt gästerna som hade flest skott på mål och det är något som borde oroa de regerande mästarna från huvudstaden.

Sporting har värvat intressant under januari då Islam Slimani (Lyon) och Marcus Edwards (Guimaraes) har kommit in. Det blir intressant att se vad de kan göra i denna omgivning. Med Sarabia, Pedro Goncalves och Paulinho som övriga anfallsalternativ finns det spets i detta Sporting. Den stora framgångsfaktorn är dock försvarsspelet med Coates som chef. 13 insläppta på 21 matcher är oerhört starkt jobbat.

Sporting brukar ha väldigt svårt på den här arenan och har inte vunnit en ligamatch här på snart sex år. Porto är tunga att möta och tar alltid tag i taktpinnen på hemmaplan. Raden 10-0-0 och målskillnaden 27-6 på Dragao i ligaspelet är mäktiga siffror. Ettan måste därmed plockas med, men då Porto säkerligen är hyfsat nöjda med att hålla avståndet ner till Sporting bör det garderas med krysset.

Derbyt! - 5. Chelsea W - Arsenal W

Chelsea tar över serieledningen

Det ska spelas ett riktigt häftigt möte i Women’s Super League under fredagen när serieledarna Arsenal gästar stadsrivalen Chelsea. Inför matchen skiljer det två pinnar mellan lagen, men då har de blåklädda en match mindre spelad. Närmast kommer Arsenal från 1-1 mot Manchester United och det var faktiskt deras tredje poängtapp på de fyra senaste omgångarna. Det kunde dock ha slutat ännu värre.

De rödvita låg under med 0-1 och spelade med en spelare mindre efter utvisningen på McCabe (avstängd här) när en viss Stina Blackstenius presenterade sig för sin nya publik. Den svenska landslagsstrikern ryckte sig fri och placerade snyggt in kvitteringen. Det är inte lätt att ta plats på topp när en av världens bästa anfallare, Miedema från Nederländerna, finns i laget, men jag är nog inte ensam om att vara nyfiken på vad den duon kan prestera tillsammans. Parris, Heath, Mead och Foord är andra duktiga offensiva lirare.

Chelsea har fyra raka segrar i ryggen i alla tävlingar och besegrade senast Manchester City med 1-0 här hemma på Kingsmeadow. Norskan Guro Reiten noterades då för säsongens andra ligamål och ser intressant ut på mittfältet. Det finns dock större offensiva hot hos fjolårets Champions League-finalister. I laget hittas nämligen Australiens Sam Kerr som slutade trea i Ballon d’Or det senaste året.

Kerr har nätat nio gånger på sina tio ligamatcher under säsongen och är en riktig fox in the box som alltid dyker upp när det vankas målchans. Hon får sällskap på topp av Pernille Harder (Danmark) och Jessie Fleming (Kanada) och den trion är verkligen inte lätt att hålla borta från målet. Bakåt saknas Magdalena Eriksson på grund av en vristskada som hållit henne borta från spel i snart två månader, men Bright och Nouwen, båda landslagsspelare, är inga dåliga ersättare.

Chelsea har inte förlorat en hemmamatch i någon tävling sedan februari månad och är extremt svåra att tas med på Kingsmeadow. Dessutom har de ett mentalt övertag på Arsenal efter att ha krossat The Gunners i december månads FA-cupfinal med 3-0. Kerr gjorde två mål då och avgör även denna match. Stannar ettan under 60 procent är det bara att spika på.

Missar matchen

Magdalena Eriksson, Chelsea W (vristskada)