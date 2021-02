"Londonklubbens fina form fortsätter"

Jumbon! - 1. West Ham - Sheffield United Sheffield United får svårt igen Sheffield United ser inte ut att kunna klara sig kvar i Premier League. Inför måndagens batalj har de 14 pinnar upp till Newcastle över strecket och det hade varit en ordentlig skräll om det avståndet plockades in. Chris Wilder förfogar över en samling krigare men kvalitén finns inte riktigt där. Anfallare som McGoldrick, McBurnie och Burke är inte direkt några speedkulor. Bortaraden är dessutom en tragisk läsning. Nio förluster på elva omgångar och bara en enda seger. Det var mot Manchester United, men det ska sägas att det var en tillställning där The Blades hade en hel del tur. Framåt har det bara gjorts sex mål på dessa elva fajter och visst kommer gästerna fokusera på kamp, försvarsspel och fasta situationer igen. Det bör inte räcka. West Ham har en del frågetecken i backlinjen och Diop ska ses med bra chans att starta då Ogbonna är skadad. Det är såklart en försvagning men mot Sheffield Uniteds impotenta anfallsspel ska de kunna hålla tätt ändå. Framåt finns det vissa frågetecken kring Michail Antonio som har känningar lite här och var. Det ska dock sägas att The Hammers inte längre står och faller med sin striker. Jesse Lingard har kommit till klubben och han lär vara spelsugen efter att inte fått spela i FA-cupmatchen mot Manchester United förra veckan. Det var för övrigt en tillställning David Moyes mannar tog till förlängning innan London-klubben åkte ur. West Ham har faktiskt bara förlorat en av sina tolv senaste i alla tävlingar under ordinarie tid. Det är således ett stabilt hemmalag som ställer upp. Med Soucek och Rice på mittfältet finns det kraft centralt och det är även välväxta herrar som är nyttiga på fasta situationer. När Sheffield United inte ens har den biten till sin fördel blir det väldigt svårt att lösa tre poäng i huvudstaden. 1X ska räcka väldigt långt. Missar matchen Arthur Masuaku, West Ham (knäskada)

Andriy Yarmolenko, West Ham (knäskada)

Angelo Ogbonna, West Ham (vristskada)

Jack O’Connell, Sheffield United (knäskada)

Sander Bergem Sheffield United (knäseneskada) Osäker till spel Fabian Balbuena, West Ham (vadskada)

Darren Randolph, West Ham (mjukdelsskada)

Jack Robinson, Sheffield United (mjukdelsskada)

George Baldock, Sheffield United (lårskada)



Spiken! - 2. Chelsea - Newcastle Chelsea upp på Champions League-plats Thomas Tuchel har fått en succéstart i Chelsea och vet ännu inte hur det känns att förlora med sin nya klubb. Det krävs dock bättre prestationer än senast mot Barnsley om den sviten ska hålla i sig. Mot Championship-klubben stod Chelsea för sin sämsta insats på länge och hade en hel del tur som lyckades vinna med 1-0. Timo Werner var inte med då, men lär kliva in från start här. Den tyske anfallaren har inte haft någon större lycka i sin nya klubb men det är trots allt en lirare med enorm högstanivå. Får Tuchel igång honom är mycket vunnet. I övrigt saknas Thiago Silva och det gör backlinjen något ihåligare. Christensen, Rüdiger och Azpilicueta ska dock kunna hålla emot ett svagt Newcastle om inte Rüdiger får för sig att skicka in bollar i eget mål som i senaste ligamatchen mot Sheffield United. Newcastle lyckades besegra Southampton med 3-2 på hemmaplan men det var en riktig pyrrhusseger. Manquillo, Schär och Wilson gick alla sönder och framförallt den sistnämnda är en otroligt viktig pjäs. Dessutom fick Hendrick syna det röda kortet och är därmed avstängd. Joe Willock är en skicklig mittfältare och Arsenal-lånet nätade i sin debut i den svartvita dressen. Willock kommer spela en viktig roll här och måste tillsammans med Shelvey stå upp mot Jorginho och Kovacic om Newcastle ska ha någon chans alls. Skatorna vann sin senaste bortamatch mot Everton men är annars ett ruggigt svagt bortalag. Tre segrar på elva försök är inte mycket att skryta om och utan Manquillo, Schär, Wilson och Hendrick förbättras knappast den statistiken. Chelsea vann höstmötet mot Newcastle med 2-0 och hemma på Stamford Bridge har de en förkrossande statistik i inbördes möten. Åtta segrar de åtta senaste gångerna The Magpies varit på besök talar sitt tydliga språk. Det blir nionde raka under måndagskvällen. Ettan lämnas ensam. Missar matchen Thiago Silva, Chelsea (muskelskada)

Jeff Hendrick, Newcastle (avstängd)

Javi Manquillo, Newcastle (muskelskada)

Fabian Schär, Newcastle (knäskada)

Callum Wilson, Newcastle (knäseneskada) Osäker till spel Kai Havertz, Chelsea (mjukdelsskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (knäseneskada)

Federico Fernández, Newcastle (knäseneskada)