"Lurig kupong med fint värde"

Derbyt! - 1. Dagenham & Redbridge - Barnet

The Daggers plockar tre poäng

Dagenham & Redbridge var indraget i den oerhört jämna bottenstriden i fjol och klarade sig kvar med endast några få poängs marginal. Sedan dess har ordinarie spelare som Liam Gordon och Alex McQueen lämnat (den sistnämnda faktiskt till tisdagens motståndare Barnet). Elliot Johnson och Callum Reynolds har samtidigt gått andra vägen. Dessutom spelar Paul McCallum, som noterades för fem mål på sju matcher för Barnet i våras, numer hos The Daggers.

Premiären blev en besvikelse för värdarna som föll med 0-2 mot Halifax men nu är det match på Victoria Road i östra London och här trivs Dagenham bra. Trots förra säsongens svaga placering tog värdarna poäng i 13 av 19 hemmafajter. Ett helt okej facit trots allt. Känslan är att McCallum kommer hänga säsongens första balja under tisdagskvällen.

Barnet har tappat väldigt många spelare under sommaren, bland annat Alexander, Coulthirst, Tutonda och Santos. Det är en ordinarie kvartett som gjorde mycket nytta när klubben från västra London tog sig till playoff förra säsongen. Trots att det kommit in ersättare känns truppen betydligt tunnare nu och det var också något som visade sig i premiären mot Eastleigh.

Barnet fick sig en rejäl åktur trots hemmaplan och torskade med hela 1-5! En riktigt usel insats som fick tränare Peter Beadle att gå ut och be om ursäkt till sina supportrar. Han sa i en intervju efter matchen att han vill se en reaktion från sitt lag här, men jag ställer mig frågande till om kvalitén verkligen finns i truppen. Det lär bli en jobbig kväll återigen för The Hives.

Dagenham and Redbridge har haft problem i det här “derbyt” (lagen kommer ungefär så långt ifrån varandra som det är möjligt för att fortfarande vara i London) på senare år men har nu en gyllene chans att knäppa sina kombattanter på näsan. Håller sig ettan runt 50 procent är det en ypperlig spik att plocka med på denna mycket luriga kupong.

Hollywood! - 3. Solihull Moors - Wrexham

Uppskrivna Wrexham ska inte räknas bort

Det har varit väldigt många rubriker kring Wrexham FC på senare tid, något som kanske inte direkt hör till vanligheterna. Detta då skådespelarna Ryan Reynolds (Deadpool) och Rob McElhenney (It’s always sunny in Philadelphia) vill köpa klubben. Att det inte kommer vara några ointresserade ägare visade Reynolds när han under lördagen visade på Instagram att han följde Wrexhams premiär mot förra säsongens topplag Boreham Wood.

Det var en match som walesarna vann med 2-1 efter att Reece Hall-Johnson, ny från Northampton inför säsongen, öppnat målskyttet. Det är en spelare som kan göra väldigt mycket nytta för detta lag. Anthony Jeffrey och Thomas Kwame är två andra lirare som det gäller att hålla koll på. Nu ska det bli oerhört intressant om Wrexham kan fortsätta rida på sin framgångsvåg.

Solihull Moors slutade tolv poäng före i fjol och är i grunden ett bättre fotbollslag. Premiären slutade dock i moll efter en något överraskande torsk mot Woking med 1-2. 34-årige Jamie Ward gjorde The Moors mål från elva meter och det är en spelare som värdarna hoppas mycket på. Närmast kommer Ward från Scunthorpe men har tidigare i karriären spelat för Derby, Nottingham och Cardiff i The Championship.

Joe Sbarra, som var i Solihull Moors en kort sväng för två år sedan, har plockats in från Burton där han gjorde 22 framträdanden i League One den gångna säsongen. Det är ett mycket bra nyförvärv som kommer stabilisera upp mittfältet. I övrigt har hemmalaget plockat in flera ungdomar från bättre lags akademier där det ska bli extra kul att se lånet Cameron Archer från Aston Villa.

Överhuvudtaget är det värdarna som har den vassare truppen på pappret och de har också vunnit de två senaste hemmafajterna mot just Wrexham. Samtidigt blåser det varma vindar kring besökarna efter nyheten om Reynolds och McElhenney. Spelarna vill garanterat visa vad de går för och det gör att jag inte vågar lämna något åt slumpen här. Plocka med alla tecken.