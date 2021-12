"Lurig match väntar Manchester United"

Efter dramatiken under Boxing Day ska vi titta till ännu en match från Premier League under måndagen. Det är Newcastle som tar emot Manchester United på St. James’ Park i en fajt där båda lagen behöver poäng. En match från The Championship tar också plats innan vi avslutar kalaset med belgisk och turkisk boll. Fina förutsättningar finns för full pott och det är givetvis det stora målet. Let’s go!

Höjdaren! - 1. Newcastle - Manchester United Skatorna ska inte räknas bort Manchester United har fått se ett par matcher skjutas upp då de har haft corona i sin trupp. Det är såklart inte optimalt, men samtidigt har det gett den nye tränaren Ralf Rangnick lite tid att implementera sina idéer på träningsanläggningen. Nu rapporteras samtliga spelare som tidigare varit smittade vara tillbaka i spel och det är egentligen bara skadade Paul Pogba som helt och hållet kan räknas bort under måndagen. Man United har tre raka segrar i ligaspelet och med flera matcher i hand är det inte speciellt långt upp till Champions League-platserna. Samtidigt ska det sägas att spelmässigt har de rödklädda inte rullat igång på alla cylindrar än. Maguire är tafflig i försvaret och i mittens rike har Fred och McTominay svårt att få fram vettiga bollar till de offensiva pjäserna. Istället har gästerna varit beroende av individuella prestationer av Ronaldo, Fernandes eller Rashford för att ta sina poäng. Newcastle släppte in 0-1 mot Manchester City redan efter fem minuter och redan där var den matchen i princip avgjord. Visst gjorde de svartvita ett försök att komma tillbaka, men det slutade till sist med 0-4 i baken. Eddie Howe har helt klart en del att jobba med. Inte minst framåt då The Magpies hade urusla 0,17 i expected goals mot City. Det är alldeles för dåligt i en hemmamatch oavsett motstånd. Det finns trots allt ganska intressanta spelare i offensiven. Joelinton har visat framfötterna under den senaste månaden och stundtals varit Newcastles bästa spelare. Dessutom finns snipern Callum Wilson och yrvädret Allan Saint-Maximin att tillgå. På mittfältet bör Longstaff och Willock få chansen då Hayden är avstängd och Shelvey är småskadad. Bakåt behöver Lascelles och Clark höja sig för Newcastles 41 insläppta mål är sämst av alla lag i serien. Manchester United är såklart favoriter och bjuder Newcastle på lika mycket som de gjorde sist kan det rinna iväg fort även här. Samtidigt finns det mycket mer att plocka av hos värdarna som på sina fem senaste hemmamöten mot Manchester United har noterats för två segrar och ett kryss. Skulle de lösa poäng igen hade det gjort underverk för utdelningen. Alla tecken plockas med redan från start. Missar matchen Paul Pogba, Manchester United (lårskada)

Isaac Hayden, Newcastle (avstängd)

Jamal Lewis, Newcastle (knäseneskada)

Federico Fernández, Newcastle (muskelskada) Osäker till spel Raphaël Varane, Manchester United (knäseneskada)

Anthony Martial, Manchester United (knäskada)

Edinson Cavani, Manchester United (oklart)

Jonjo Shelvey, Newcastle (muskelskada)

Javi Manquillo, Newcastle (sjuk)

Emil Krafth, Newcastle (sjuk)

Paul Dummett, Newcastle (vadskada) Spiken! - 4. Charleroi - Leuven Charleroi siktar högt Charleroi har ett spännande lag på gång och de är i allra högsta grad med och slåss om en plats bland topp 4 som spelar vidare om titeln i slutet av säsongen. Närmast kommer Zebrorna, som värdarna kallas för, från en 4-0-seger mot Eupen. Där var faktiskt Charleroi stundtals satta under ganska hård press, men när läget väl gavs chansen var de offensiva stjärnorna hypereffektiva. Bäst av alla var den jamaicanska landslagsmannen Shamar Nicholson som stod för tre mål och en assist. Totalt har Nicholson noterats för 13 baljor och fem assist under hösten och det är hans poängmässigt bästa säsong i karriären fast vi bara är halvvägs. Bredvid Shamar hittas iraniern Ali Gholizadeh, som har nätat två matcher i rad, samt Madagaskars Ilaimaharitra, som assisterat i två raka fajter. En trio av väldigt hög nivå. Leuven kommer närmast från en viktig trepoängare hemma mot Standard Liège som gör att det nu skiljer fyra pinnar ner till Seraing på negativ kvalplats. Passningskungen Xavier Mercier, som vann assistligan i fjol, visade prov på sina kunskaper mot Standard med fina framspelningar till båda målen. Mercier har därmed noterats för tolv poäng under hösten och är en spelare det gäller att hålla ögonen på. Det är inget snack om att det är i offensiven som Leuven har sina största förtjänster. Förutom Mercier hittas här Mathieu Maertens, som har nätat tre gånger på de två senaste ligamatcherna, samt Sory Kaba som vi skandinaver känner till från hans tid i Midtjylland. Bakåt finns det inte lika mycket kvalité och det såg vi prov på i cupmatchen mot Club Brugge dagen innan julafton. Leuven har bara vunnit en enda bortamatch på hela säsongen i ligaspelet, märkligt nog mot serieledarna Royale Union Saint-Gilloise, och visst får de slå ur underläge igen. Det är inte otänkbart att Mercier och company hittar in med en boll, men däremot har jag väldigt svårt att se Nicholson och Gholizadeh gå mållösa av planen. Det finns bättre skrällchanser på andra håll. Spika ettan. Missar matchen Stefan Knezevic, Charleroi (oklart)

Steeven Willems, Charleroi (hälseneskada)

Loïc Bessile, Charleroi (oklart)

Didier Desprez, Charleroi (oklart) Osäker till spel Ken Nkuba, Charleroi (oklart)

Jules Van Cleemput, Charleroi (oklart)