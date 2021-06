"Lurig match väntar Sverige"

Det är ingen liten vandring som ska göras på tisdagens Topptips. Kupongen, som sträcker sig över två dagar, inleds med Sveriges åttondelsfinal mot Ukraina och på tal om Blågult ska vi även besöka Division 2 Södra Svealand och Ettan Norra under resans gång. Brasileiro Série B och Eliteserien finns också med på menyn. Med 500.000 i extrapengar är motivationen skyhög!

Helgarderingen! - 1. Sverige - Ukraina

Lurig kamp i Glasgow

Glasgow ska färgas gult och blått denna tisdag då två länder med samma färger på respektive flagga drabbar samman på Hampden Park. Om Sverige har tagit sig hit på imponerande eller mindre imponerande vis råder det delade meningar om, men jag landar in någonstans mittemellan. Resultatmässigt har Janne och company skött sig fläckfritt, men samtidigt finns det mer att önska i offensiv riktning. Med det sagt fick vi onekligen se prov på vad Sverige kan åstadkomma i de främre leden mot framför allt Polen. Forsberg, Kulusevski och Claesson stod alla för matchavgörande aktioner och lyckas Alexander Isak fortsätta på inslagen väg – anfallaren har sett ruskigt spelsugen ut – får Ukraina se upp. Samtidigt krävs det att Nilsson Lindelöf och hans vapendragare i backlinjen är på tå denna afton då det står ett par högkvalitativa herrar på andra sidan planen.

Yaremchuk, Yarmolenko, Malinovskyi och Zinchenko är en kvartett av högt europeiskt snitt och det är framför allt de två förstnämnda som sett till så att Ukraina tagit sig vidare från gruppen. Yarmolenko närmar sig faktiskt Shevchenko som Ukrainas mesta landslagsmålskytt genom tiderna. Att göra två mål på Nederländerna i Amsterdam är starka papper och samma utfall blev det i kampen mot Nordmakedonien. Insatsen mot Österrike lämnade mycket i övrigt att önska, men utan att säga för mycket nöjer jag mig med att påstå att ukrainarna inte var missnöjda med 0-1 i nacken. Offensiven är så här långt de gulkläddas signum i turneringen men här varnar jag för att den kan komma att hållas i strama tyglar. Ukraina trivs normalt inte mot lågt stående opponenter och att denna drabbning ska ticka målsnål och jämn en bra bit in i andra halvlek ser jag som troligt.

Den lågt streckade tvåan är ett tecken som inte får missas, men med den cynism och oerhörda lojalitet som Sverige visat upp till försvarsspel vågar jag inte utesluta vänstersidan heller. Alla tecken plockas med redan på minsta system.

Missar matchen

Oleksandr Zubkov, Ukraina (vadskada)

Osäker till spel

Viktor Tsygankov, Ukraina (vadskada)

Höjdaren! - 2. England - Tyskland

Rivalmöte från Wembley

1996 peggade Gareth Southgate upp bollen på straffpunkten i EM-semifinalen mot Tyskland. Den nuvarande förbundskaptenen hoppades då skjuta England till final, men efter en tam straff var det tyskarna som drog det längsta strået. 25 år senare hoppas Southgate på revansch. Premiärministern Boris Johnson fläskar på med utökad kapacitet på Wembleys läktare då 45 000 åskådare väntas ta plats. Något märkligt kan tyckas då åttondelen mellan Italien och Österrike på samma arena bara hade drygt 20 000 åskådare. Dessutom är tyskar stoppade från att resa in i England på grund av rådande pandemi. Att den här matchen betyder allt för hela England råder det inget tu tal om och nu är det dags för The Three Lions att leverera. Defensiven har hittills sett ruggigt stabil ut och förbundskapten Southgate gläds säkerligen lite extra åt att Harry Maguire är kvitt sina skadebekymmer. Mittbacken står ibland för hisnande hjärnsläpp, men samtidigt blir det en annan stabilitet när han är på banan. Offensivt finns det såklart enorm spets i lirare som Kane, Sterling, Grealish, Rashford och Saka. Inga bekymmer där inte.

Tyskland kom ur gruppspelet med andan i halsgropen efter att ha haft stora problem med Ungern hemma i München. Flera gånger under den matchens gång var Die Mannschaft faktiskt ute ur turneringen. Den insats som skrämmer engelsmännen allra mest var den mot Portugal. Jogi Löws mannar kopplade ett grepp om den kampen redan från minut ett och släppte sedan aldrig taget. Hamnar England i samma sits blir detta en svettig afton på Wembley. Tyskarnas försvar har emellertid sett ihåligt ut och jag blir inte förvånad om Löw ligger och funderar långt in på småtimmarna hur han ska formera de bakre leden. Varken Ginter, Hummels eller Rüdiger har snabbheten som sin styrka och mot Englands frejdiga offensiv får gästerna inte hamna för högt upp i banan. Då kan det bli åka av åt andra hållet.

Hemmaplan, defensiv styrka och publiken i ryggen är faktorer jag värderar som tunga för England och därför är ettan första tecken ut i leken. Risk finns med det sagt för att lagen tar ut varandra och krysset är absolut inte fel att ha med på större rader.

Missar matchen

Lukas Klostermann, Tyskland (lårskada)

Osäker till spel

Mason Mount, England (sjukdom)

Ben Chilwell, England (sjukdom)

Antonio Rüdiger, Tyskland (sjukdom)

Jonas Hofmann, Tyskland (knäskada)