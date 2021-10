"Lurig match väntar Zlatans Milan"

Landskampen! - 1. Skottland - Sverige Svår uppgift i Paisley Sverige har öppnat VM-kvalet med tre raka segrar och noll insläppta mål. Ändå är det något som skaver hos de blågula. Knappa 1-0-segrar mot mediokra landslag som Irland och Slovakien samt bara 4-0 hemma mot Georgien, ett landslag Sverige borde pricka in tio mot, är inte speciellt imponerande. Det känns som att Gerhardssons landslag har drabbats av en baksmälla efter det lyckosamma olympiska spelet. För fem dagar sedan kom bortaviktorian mot Irland och det var Blackstenius som låg bakom målet. Anfallaren ser dock ut att sakna självförtroende, vilket också märktes på aktionen i samband med målet. I ett mycket bra läge stod Stina för ett bedrövligt avslut, som turligt studsade in via en motståndares ben. Efter en lång säsong skulle Häcken-anfallaren behöva lite vila och det finns skickliga spelare att plocka in från bänken. Rebecka Blomqvist, Madelen Janogy, Anna Anvegård och Olivia Schough satt alla vid sidan av förra veckan och ska ses med bra chans att få speltid nu. Häcken-kvartetten Rubensson, Zigiotti Olme, Kaneryd och Curmark är fyra andra spelare som kan figurera om Gerhardsson väljer att lufta sin trupp. Nathalie Björn hoppas också på några minuter, även om det gäller att skynda långsamt med försvararen som varit borta en månad på grund av en vadskada. Skottland leder sin kvalgrupp med nio poäng av nio möjliga, även om de får svårt att räcka till mot Spanien i kampen om förstaplatsen. Grimshaw, Ross och Cuthbert vet vart målet är beläget och vi kommer få se ett fysiskt hemmalag. Skottarna löper mycket och är vassa på fasta situationer, lite likt så som Irland spelade mot Sverige för några dagar sedan. Ett spelsätt Blågult hade stora problem att hantera. Sverige är rankade tvåa i världen av en anledning och ska såklart gälla som klara favoriter mot Skottland, speciellt om det hade varit en tävlingsmatch. Nu är det dock en vänskapslandskamp med allt vad det innebär i form av rotation och bristande motivation och då blir skrällchansen genast större. Skottland kommer inte ge sig frivilligt och skulle de kunna få med sig ett resultat kommer det göra underverk för utdelningen. Jag väljer att helgardera redan från start. Missar matchen Lina Hurtig, Sverige (fotskada)

Höjdaren! - 6. Milan -Torino Milan streckas hårt Milan må ha problem i Champions League, men de går som tåget i Serie A. 4-2 mot Bologna var de rödsvartas åttonde seger på nio omgångar och Zlatan Ibrahimovic var i händelsernas centrum, precis som vanligt. Svensken inledde nämligen med att spela fram till Leaos 1-0-mål i den första halvleken. I den andra akten noterades den blågula strikern sedan för ett självmål innan han fastställde slutresultatet i den 90:e minuten. Det är imponerande vad Zlatan gör trots sin ålder, men det har sina nackdelar att vara över 40. Det är nog tveksamt om han kan spela ännu en 90-minutare bara tre dagar efter den förra. Giroud kan mycket väl få starta här med Zlatan som impact-spelare mot slutet. Saelemaekers kan också komma in i elvan igen till förmån för skadade Castillejo och då ser offensiven riktigt vass ut. Dessutom har tränare Pioli fått glädjande besked då Kessié, Hernández och Pellegri alla har tränat i veckan och ska vara tillgängliga till denna match. Torino besegrade Genoa med 3-2 i helgen och lämnade därmed bottenträsket bakom sig. Sanabria var strålande och noterades för både mål och assist. Kanske känner han flåset i nacken från Andrea Belotti som äntligen är kvitt sina skadeproblem. I form är det en av seriens allra bästa anfallare och han kan mycket väl göra säsongens andra start på San Siro. Bakom anfallaren har Brekalo och Linetty fått mycket förtroende under hösten och det är två kreativa spelare. Dennis Praet, som är ny från Leicester, såg också intressant ut under inledningen av säsongen och var tillbaka från skada i matchen mot Genoa. Det blev ett inhopp för den belgiske landslagsmannen då, men här kan han mycket väl ta en startplats. De flesta Milan-fansen minns nog senast dessa två lag drabbade samman. Det var i maj månad när Milan vann med galna 7-0 i Turin. Tipparna kanske inte tror på samma siffror igen, men de tror stenhårt på en ny triumf för Zlatan och company. Ettan streckas väldigt hårt, lite väl hårt för min smak med tanke på att Torino har både Belotti och Praet spelklara. Jag målar på med alla tecken redan från start och håller en tumme för bortaskrällen.

