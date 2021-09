"Lurig uppgift väntar Sverige"

Höjdaren! - 1. Grekland - Sverige Lurig uppgift i Grekland Vilken match Sverige gjorde mot Spanien! Allt kuggade i och det kändes som att anfallsparet Kulusevski och Isak hade kunnat lösa fler mål framåt om det hade behövts. Den duon kommer garanterat starta igen med Forsberg och Claesson forsandes på kanterna. En grym offensiv kvartett som säkerligen kommer få sina chanser även i Aten. Det finns dock en del frågetecken på andra positioner. Albin Ekdal var grymt bra förra veckan, men skadade sig och har lämnat samlingen. Troligen startar Sverige med Olsson och Cajuste centralt och även om det är två skickliga spelare har de inte gjort många minuter tillsammans. På högerbacken gjorde Emil Krafth jobbet på Friends, men då han ska bli pappa i dagarna är hans medverkan oerhört osäker. Det finns lite för Janne att klura på helt klart. Grekland var på väg mot tre tunga poäng borta mot Kosovo i helgen, men släppte in 1-1 på övertid och därmed står de blåvita på tre raka kryss. Ska grekerna ha någon chans alls att nå upp till Sverige eller Spanien i toppen av gruppen måste de gå för seger. Ett fjärde kryss duger inte. Något som gör att vi mycket väl kan få se ett hemmalag som öppnar sig lite mer än vad de brukar göra. Förbundskapten van ‘t Schip har genomfört en lyckad generationsväxling i det grekiska landslaget som nu ser intressantare ut än på många år. Det är dock inte speciellt många som har några större meriter från landslagsspel, truppens bästa målskytt är Pavlidis som nätat fyra gånger för nationen. Han lär få chansen på topp igen och det är en spelare Nilsson Lindelöf och company måste hålla i strama tyglar. Bland övriga spelare märks Mavropanos, Tsimikas och Bakasetas. Grekland har tidigare under kvalet spelat 1-1 borta mot Spanien och släppte då faktiskt bara till två skott mot den egna buren. Det visar att värdarna kan stå upp bra mot bättre fotbollsnationer. Jag tycker Sverige är just en bättre fotbollsnation, men de går inte att komma ifrån att värdet finns på ettan. Då det finns få vettiga skrällchanser på kupongen måste ettan ta plats tillsammans med tvåan redan på mindre system. Helst ska dock alla tecken ges utrymme. Missar matchen Albin Ekdal, Sverige (oklart) Osäker till spel Emil Krafth, Sverige (barnafödande)

Kvalspecialisten! - 2. Polen - England England är klara favoriter Gareth Southgate har verkligen gjort det bra med det engelska landslaget. En semifinalplats i VM 2018 och en silvermedalj i sommarens EM är skörden så långt. Dessutom har de vitklädda varit helt omutliga i kvalsammanhang. Senaste förlusten i ett VM-kval kom 2009! Denna samling startade med 4-0 borta mot Ungern och fortsatte med samma siffror hemma mot Andorra. Då passade Southgate på att vila sin ordinarie startelva. En spelare som fick chansen var Bukayo Saka som därmed var tillbaka på samma arena där han missade den avgörande straffen för ett par månader sedan. Arsenal-ynglingen fick ett varmt mottagande och blev också målskytt. Skönt för Saka som knackar på dörren till startelvan. Troligen får han dock stå tillbaka för Mount, Sterling och Grealish som fungerade väldigt bra tillsammans mot Ungern. Polen slåss med Albanien och Ungern om andraplatsen bakom England i gruppen och har haft en lyckad vecka så långt. Först besegrades Albanien med 4-1 på hemmaplan och därefter krossades lilla San Marino med 7-1 på resande tass. Elva gjorda mål bygger såklart självförtroende, men samtidigt var den spelmässiga insatsen mot Albanien inte den allra bästa. Där hade faktiskt albanerna fler avslut och fler hörnor. Offensiva pjäser som Milik, Piatek och Kownacki saknas på grund av skador och det har fått förbundskapten Sousa att kalla in Adam Buksa, som spelar sin fotboll i MLS, för första gången. Han har minst sagt fått en hyfsad start i landslaget. Två matcher har gett fyra mål och det blir svårt att peta en spelare med den formen. Troligen blir det Buksa som får chansen bredvid Lewandowski och det är trots allt en duo som England måste se upp med. Polen är ett hyfsat landslag som ska ses som klara favoriter att lösa andraplatsen i gruppen, men de har en bit upp till de allra bästa nationerna i Europa. Värdarna har inte vunnit en match mot ett landslag som är rankat topp 20 i världen sedan Danmark fick stryka på foten för fem år sedan. Kommer England upp i nivå vinner de detta och tvåan är trots allt en vettig spik. Missar matchen Tyrone Mings, England (avstängd)