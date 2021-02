"Lurigt Londonderby att vänta"

London-derbyt! - 1. Watford - QPR Watford överstreckas Watford ligger precis i utkanten av London men då det endast skiljer cirka tre mil mellan dessa två lags arenor är det inte alls fel att kalla matchen för ett derby. Värdarna åkte ur Premier League i fjol och siktar såklart på en snabb återkomst. Den första halvan av säsongen har också varit klart godkänd och det skiljer bara tre pinnar upp till serietvåan Swansea efter att The Hornets plockat tio poäng på de fyra senaste omgångarna. Watford har dock sprungit bra mot slutet och insatsen i 0-0-fajten mot Millwall var ganska trött. Ken Sema saknades då med en skadekänning och svensken är osäker till spel igen. En som inte kan delta är målvakten Ben Foster vilket gör att schweizaren Daniel Bachmann får göra sin sjätte raka start för klubben. En duglig ersättare helt klart, men visst håller han lägre klass än Foster. På mittfältet blir det intressant att se om nyförvärvet Dan Gosling får speltid. QPR har tappat talangfulle Bright Osayi-Samuel till Fenerbahce och även om det är ett slag rent kvalitetsmässigt kan det vara bra för The Hoops att affären gått i lås. För harmonin i laget är det ingen nackdel att yttern försvann. Gästerna har dessutom gjort ett par fina nyförvärv under vintern. Charlie Austin har kommit in på topp med härlig energi och dessutom lånas Stefan Johansen in från Fulham. Norrmannen kan göra sin första match i QPR-tröjan under måndagen och visst hade han gjort mittfältet bättre. Rangers har visat gott gry på bortaplan under de senaste veckorna med fem raka resor utan förlust. Här kommer såklart Watford ha mycket boll, men det är inga problem för QPR att lägga sig lågt och slå om på spelare som Dykes, Austin och Willock. Watford blir stora favoriter av tipparna som streckar upp ettan alldeles för högt. När lagen möttes i höstas slutade det 1-1 på Loftus Road och jag är inne på att QPR mycket väl kan stå upp bra igen. Jag väljer att plocka med alla tecken redan från start där högersidan skapar korsdrag bland kupongerna. Missar matchen Tom Dele-Bashiru, Watford (knäskada)

Lee Wallace, QPR (knäskada) Osäker till spel Ken Sema, Watford (skada)

Lissabon-derbyt! - 3. Sporting - Benfica Benfica har inte råd att förlora Sporting har stått för en strålande säsong i Portugal så långt med tolv segrar och tre oavgjorda efter 15 omgångar. Det gör att de grönvita leder serien med fyra pinnar ner till Porto och ytterligare två poäng till måndagens kombattanter, Benfica. En hemmaseger här skulle med andra ord mer eller mindre hänga av de rödklädda stadsrivalerna från guldstriden. Sporting har hittat rätt med sina nyförvärv där talangfulle Pedro Goncalves måste nämnas. Den portugisiska U21-landslagsmannen har dunkat in tolv ligamål för klubben och leder därmed skytteligan överlägset. Tillsammans med Cabral och Sporar ser han till att de grönvita alltid är farliga framåt. Bakåt har det om möjligt sett ännu bättre ut och nio insläppta är bäst i serien. Benfica har ett mycket namnkunnigt lag på pappret. Corona har härjat i truppen men nu ska Nicolás Otamendi möjligen vara spelklar igen. Jan Vertonghen är i alla fall redo för spel och belgaren kommer garanterat ta plats i mittförsvaret. Är inte Otamendi helt återställd efter sjukdomen blir det troligen den rutinerade brassen Jardel som bildar mittbackspar med Vertonghen. Offensivt verkar både Everton och Waldschmidt vara borta på grund av viruset. Det bör innebära att flyfotade Darwin Núnez tar plats på topp tillsammans med Haris Seferovic. Med Weigl, Chiquinho, Pizzi, Cervi och Taarabt som alternativ på mittfältet kommer Jorge Jesus mönstra en mycket stark bortaelva här. Räkna med att Benfica kommer ut med hög energi för att minska gapet upp till Sporting. Historiskt sett är det inget snack om vilket lag som brukar ha fördel i dessa derbyn. Benfica har 9-1 i målskillnad på de tre senaste inbördes mötena och Sporting har faktiskt bara vunnit en av de 13 senaste gångerna de ställts mot de rödklädda. Jag tror vi kommer få se ett mer desperat Benfica och det kan mycket väl avgöra den här fajten. Börja med tvåan och gardera med krysset på större system. Missar matchen Diogo Goncalves, Benfica (corona)

André Almeida, Benfica (knäskada) Osäker till spel Luca Waldschmidt, Benfica (corona)

