"Luringen - skrälläge för Finland"

Spiken! - 3. Ryssland - Danmark Danmark tar chansen Parken kommer att koka denna måndag och publiken kommer att göra sitt yttersta för att bära fram sitt danska landslag till en trepoängare när Ryssland kommer på besök. Att de rödvita står noterade för noll poäng efter matcherna mot Finland och Belgien bortgår mitt förstånd, men som bekant är det inte bara faktorer på det gröna schackbrädet som spelat roll när det kommer till danskarnas EM så här långt. Kasper Hjulmand och company visade dock mot Belgien att Christian Eriksens välmående givit en boost till hela laget och hade det inte varit för två ögonblicks briljans av Kevin De Bruyne hade värdarna tagit poäng i den matchen. Poulsen, Braithwaite och Damsgaard såg alla pigga ut i den kampen och jag blir inte förvånad om Hjulmand ger den offensiva trion nytt förtroende denna afton. Ackompanjerade av lokomotiv som Höjbjerg, Delaney, Wass och Maehle råder det inget tu tal om vilket lag jag anser som det absolut starkaste på den danska nationalarenan. Ryssland kom med nöd och näppe undan med 1-0 mot Finland efter en insats som knappast skrämmer slag på måndagens opponenter. Miranchuks mål var vackert, men det slappa försvarsspelet som finnarna visade upp där kommer knappast Danmark att erbjuda. Dessförinnan blev ryssarna asfalterade av ett Belgien på halvfart och jag ger inte Stanislav Cherchesov och hans mannar särskilt goda möjligheter till varken en stark insats eller poäng på Parken. Jag har tidigare under mästerskapet nämnt att gästerna peakade i hemma-VM 2018 och det är absolut en åsikt jag står fast vid. Varken med eller utan boll imponerar moderlandet och den anstormning som är att vänta här tror jag helt enkelt inte att de klarar av att stå emot. Till min stora glädje ser tvåan ut att hålla sig inom rimliga gränser och jag finner ingen anledning att gardera våra grannar i söder. Danmark vinner detta! Missar matchen Christian Eriksen, Danmark (hjärtfel) Osäker till spel Mário Fernandes, Ryssland (smäll)

Fedor Kudryashov, Ryssland (muskelskada)

Luringen! - 4. Finland - Belgien Hur motiverade är Belgien? Rättvis var den inte, men Belgiens andra raka seger i detta EM blev ett faktum efter att Kevin De Bruyne hoppat in och på egen hand vänt 0-1 till 2-1 mot Danmark. Manchester City-mittfältaren spelade fram till kvitteringsmålet och därefter slog han till med ett patenterat långskott utanför straffområdet, dessutom med fel fot, som innebar 2-1. Roberto Martínez har i dagarna basunerat ut att han ämnar att starta med De Bruyne, Hazard och Witsel som alla tidigare dragits med skadeproblem, något som säkerligen inte gläder Finland. Oavsett belgisk startelva hade Berguvarna fått svårt att mäta sig med Die Reuten Tofel, men de tre nämnda herrarna är, bortsett Lukaku, Belgiens tre viktigaste och förmodligen också bästa spelare. Det som däremot talar emot belgarna är att gruppsegern redan är mer eller mindre säkrad. Ställer Martínez mannar bara ut skorna ska ett trots allt defensivt skickligt Finland inte räknas bort helt och hållet. Markku Kanervas adepter stod för en heroisk försvarsinsats mot Danmark där till slut Joel Pohjanpahlos skalle blev avgörande. Det höll den även på att bli mot Ryssland, men en knapp offside-avvinkning stod i vägen för anfallarens andra mål i turneringen. Sedermera förlorade de blåvita den kampen med 0-1, men fortfarande finns alltså chans på avancemang. Det trodde inte många, inklusive jag, skulle vara möjligt på förhand. Finland har med det sagt överträffat sig själva mer än en gång den senaste tiden och här kommer våra grannar i öst inte att ge bort en millimeter gratis. Givetvis blir det svårt att hävda sig mot en i grunden överlägsen opponent, men med en väldigt hårt streckad tvåa och rådande förutsättningar är det väldigt lockande att gardera storfavoriten. Tvåan är ett självskrivet utgångstecken och för all del en potentiell spik för den som vill hålla kostnaden nere, men för den som går för stora pengar är krysset inte att förglömma på större rader. Missar matchen Timothy Castagne, Belgien (ansiktsfraktur) Osäker till spel Nikolai Alho, Finland (ankelskada)