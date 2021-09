”Magisk Europakväll väntar - kan Malmö ta poäng av Juventus?”

Höjdaren! - 1. Barcelona - Bayern München

Bayern är starkast

Det är nog ingen i Barcelona-lägret som har glömt av hur det gick när dessa två lag möttes senast. Bayern München pulveriserade då katalanerna med galna 8-2. De rödblå drömmer om en revansch från det debaclet, men truppläget är verkligen inte det bästa för Koeman och Henke Larsson. Lionel Messi finns som bekant inte längre i truppen och dessutom har Griezmann gått tillbaka till Atlético Madrid.

Barca har helt klart problem framåt i banan då lirare som Braithwaite, Dembélé och Agüero finns på skadelistan. Luuk de Jong har värvats in men det är knappast någon frälsare. Istället är det Memphis Depay som får ett orimligt hårt tryck på sina axlar. På mittfältet ser det okej ut med Frenkie de Jong och Sergio Busquets, men på det stora hela känns spanjorerna klart tunnare än sina tyska kombattanter.

Bayern München körde över toppkonkurrenten RB Leipzig med klara 4-1 i helgen och som vanligt gjorde Robert Lewandowski mål. Efter det kände polacken av en skada och det var länge tveksam tom han kunde delta här. Strikern är dock med på resan och ska vara tillgänglig. Det är däremot tveksamt om Serge Gnabry, som tvingades utgå mot RB Leipzig, kan medverka. Yttern ska testas sent. Ett jobbigt avbräck för Nagelsmann, men det finns hyfsade ersättare.

Mot Leipzig hoppade Musiala in istället och 18-åringen stod för både mål och assist under sin halvlek på plan. Där har Bayern en riktig juvel som bör starta nu tillsammans med Müller och Sané bakom Lewandowski. Mittfältet med Goretzka och Kimmich håller yppersta världsklass medan Upamecano kommer in i det mer och mer i backlinjen. Det är ett komplett lag gästerna ställer på banan.

Bland många intressanta dueller över hela banan märks den mellan målvakterna. Det är Tysklands etta mot tvåa som möts. För några år sedan höjdes fler och fler röster för att Ter Stegen skulle bli försteslips hos Die Mannschaft, men de rösterna har tystnat allt mer efter att Neuer har fortsatt att spika igen. Jag tror Neuer får sista ordet igen och lockas både av oddset och streckningen på tvåan. Spik!

Missar matchen

Ansu Fati, Barcelona (oklart)

Martin Braithwaite, Barcelona (knäskada)

Moussa Wagué, Barcelona (oklart)

Ousmane Dembélé, Barcelona (knäskada)

Sergi Roberto, Barcelona (oklart)

Sergino Dest, Barcelona (vristskada)

Sergio Agüero, Barcelona (vadskada)

Corentin Tolisso, Bayern München (vadskada)

Osäker till spel

Serge Gnabry, Bayern München (muskelskada)

Kingsley Coman, Bayern München (oklart)

Svenskhoppet! - 2. Malmö FF - Juventus

Mäktig stämning väntas

Denna dagen har alla Malmö-supportrar längtat efter länge, äntligen är MFF tillbaka i den finaste av turneringar och de får inleda mot väldigt svårt motstånd i form av Juventus. Det krävs en perfekt insats av samtliga inblandade om de himmelsblå ska ha chans till poäng. Flera spelare går en kamp mot klockan för att finnas tillgängliga och det råder alltjämt tveksamheter kring om Dahlin, Moisander och Lewicki kan delta.

Om den sistnämnda kan kliva ut på gräsmattan blir han Malmös mesta Champions League-spelare genom tiderna och passerar då Markus Rosenborg. En fantastisk milstolpe i hans karriär. Några som definitivt kommer finnas med från start är den offensiva kvartetten Birmancevic, Colak, Rieks och Berget och det är inga spelare som går av för hackor. Dessutom växer Christiansen flera centimeter i matcher av denna digniteten.

Juventus bytte ut Pirlo mot Allegri efter förra årets katastrofresultat, med Juventus mått mätt. Det har inte direkt gett någon utdelning inledningsvis. Oavgjort mot Udinese har följts upp av förluster mot Empoli och Napoli. Helgens 1-2-nederlag mot de sistnämnda var helt klart rättvist då Juventus bland annat förlorade hörnstatistiken med 1-13 och skotten med 7-24.

Lirare som Arthur och Chiesa saknas, men det ska sägas att de svartvita har en bred och fin trupp. Mot Napoli startade Kulusevski, Morata och Bernardeschi på topp och det är en trio som Ahmedhodzic och company får svårt att hantera. Dessutom finns Moise Kean i klubben nuförtiden och det är en anfallare med hög potential. Visst ska Allegri kunna mönstra en slagkraftig elva.

Juventus är givetvis skyhöga favoriter och kommer de bara upp i nivå vinner gästerna detta. Det har dock varit si och så med den saken under början av hösten och Malmö är knappast sämre än Empoli. Skåningarna kommer ha ett galet publikstöd och lär komma ut med en enorm intensitet som möjligen kan störa italienarna. Tvåa i utgång, men pilla gärna med krysset om plånboken tillåter.

Missar matchen

Jonas Knudsen, Malmö FF (knäskada)

Ola Toivonen, Malmö FF (knäskada)

Arthur, Juventus (muskelskada)

Kaio Jorge, Juventus (muskelskada)

Federico Chiesa, Juventus (knäseneskada)

Osäker till spel

Johan Dahlin, Malmö FF (fotskada)

Sergio Pena, Malmö FF (vadskada)

Oscar Lewicki, Malmö FF (knäskada)

Niklas Moisander, Malmö FF (knäskada)

Paulo Dybala, Juventus (oklart)