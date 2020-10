"Målfest i London"

Höjdaren! - 1. Celtic - Milan

Milan överstreckas

Två lag som hade olika derbyäventyr i helgen ska mötas i Glasgow. Celtic ställdes mot Rangers i säsongens första Old Firm och fick inte alls spelet att stämma. De grönvita hade inte ett enda skott på mål och torskade rättvist med 0-2. Milan kunde däremot knäppa sin stadsrival Inter på näsan under lördagen när Rossoneri vann Derby della Madonnina med 2-1.

Det mesta kretsade som vanligt kring Zlatan i den matchen. Efter tolv minuter fixade svensken en straff som han själv tog hand om. Handanovic räddade straffen men Zlatan slog in returen. Bara fyra minuter senare kom Rafael Leao runt på kanten och slog ett perfekt inspel som den svenske legendaren bara kunde stöta in i mål. En duo som imponerat stort under hösten.

Även unga belgaren Saelemaekers och rutinerade turken Calhanoglu har sett bra ut offensivt, men här saknas tyvärr den sistnämnda. Calhanoglu fick en smäll på en träning i veckan och har efter det setts med kryckor. Möjligen gör det att vi kan få se supertalangen Tonali från start istället. Milan hade stora problem i kvalet hit då de slog Bodö/Glimt väldigt knappt på hemmaplan och sedan behövde tolv straffomgångar för att slå ut Rio Ave. Nu väntar ännu en bortamatch i Europa och visst blir de rödsvarta lite väl stora favoriter.

Celtic såg inte alls bra ut mot Rangers men brukar kunna tända till när det vankas stormatcher på Celtic Park. I fjol besegrade de grönvita Rennes, Cluj och Lazio på hemmaplan i gruppspelet. Diego Laxalt har lånats in från Milan och det är en spelare som behöver en nytändning i karriären. Klubbarna har kommit överens om att han får delta här så vi lär få se uruguayanen på vänstersidan.

Leigh Griffiths har haft en jobbig period med mycket skador men kunde hoppa in för andra matchen i rad mot Rangers. 30-åringen har en grym högstanivå och behövs verkligen i detta Celtic. Det är inte omöjligt att han får speltid igen. Det är en lirare som Milan får se upp med. Spelare för spelare är såklart gästerna det bättre fotbollslaget men jag vill inte räkna bort vilt kämpande skottar. Jag plockar med alla tecken omgående och håller en tumme för Celtic.

Missar matchen

Christopher Jullien, Celtic (oklart)

James Forrest, Celtic (vristskada)

MIchael Johnston, Celtic (knäskada)

Hakan Calhanoglu, Milan (vristskada)

Mateo Musacchio, Milan (vristskada)

Ante Rebic, Milan (handskada)

Osäker till spel

Ryan Christie, Celtic (corona)

Hatem Elhamid, Celtic (corona)

NIr Biton, Celtic (corona)

Matteo Gabbia, Milan (sjuk)

Storfavoriten! - 3. Tottenham - LASK Linz

Målfest att vänta i London

Tottenham har haft ett närmast omänskligt schema i inledningen av säsongen. Sedan Premier League drog igång för fem veckor sedan har de spelat nio tävlingsmatcher. Lägg därtill att flera spelare varit iväg med sina landslag och fått fler minuter i benen. Med det i åtanke går det inte att säga annat än att José Mourinho fått ihop sitt lag på ett strålande sätt, åtminstone offensivt.

Harry Kane och Heung-Min Son har stundtals sett ut som världens bästa anfallsduo. Sydkoreanen gör mål på precis allting medan Kane visat upp fina kvalitéer i passningsspelet. Mot West Ham kunde dessutom Gareth Bale göra sina första minuter för klubben och när walesaren är tillbaka i full form kommer han såklart bli en grym tillgång för de vitklädda.

Frågetecknet hos Mourinhos gäng är försvarsspelet. Inte en enda gång på de nio matcherna som spelats sedan september har slutat med en hållen nolla. Då har ändå lag som Lokomotiv Plovdiv, Shkendija och Maccabi Haifa stått för motståndet. Under söndagen visade Spurs prov på både sin styrka och sin svaghet. De körde över West Ham efter noter och ledde med 3-0, något som var i underkant. Matchen slutade dock 3-3 efter att The Hammers lyckats trycka in tre mål under matchens sista tio minuter.

Räkna med att LASK Linz har sett videoklipp från den matchen och vet vart britternas svaghet ligger. Österrikarna gjorde det ruggigt bra i Europa League förra säsongen då de vann sin grupp bestående av Sporting, PSV och Rosenborg innan de slog ut AZ i slutspelet. Mot United blev det stryk med totalt 1-7, men på det stora hela ett mycket lyckat Europaäventyr.

För tre veckor sedan imponerade LASK stort när de slog ut Sporting med 4-1 på bortaplan i playoff till turneringen. Marko Raguz och Andreas Gruber nätade båda då och det är en duo som Tottenham behöver hålla koll på. Ettan är såklart väldigt trolig i norra London, men när den börjar sticka iväg över 70 procent är det klokt att försöka få med en kryssgardering.

Osäker till spel

Japhet Tanganga, Tottenham (muskelskada)

Eric Dier, Tottenham (lårskada)

Erik Lamela, Tottenham (mjukdelsskada)

Giovani Lo Celso, Tottenham (lårskada)